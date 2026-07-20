ग्राउंड जीरो: जलभराव से उजड़े आशियाने, लाखों का सामान बर्बाद, रातोंरात बेघर हुए परिवार
बिलासपुर में बारिश ने तबाही मचाई. निचली कॉलोनियों का बुरा हाल हो गया. सरकंडा काफी प्रभावित रहा. ETV भारत मौके पर पहुंचा.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 20, 2026 at 1:54 PM IST|
Updated : July 20, 2026 at 2:12 PM IST
बिलासपुर: सरकंडा के अशोक नगर बगदाई मंदिर के आसपास की कॉलोनी में जब ईटीवी भारत संवाददाता संजय यादव पहुंचे तो मंजर काफी अस्त व्यस्त था. कच्चे मकान पूरी तरह से टूट गए थे. लाल ईंटों से बने हुए घर भी टूटे फूटे मिले. घर की दीवारों पर पानी के निशान अब भी बने हुए हैं. पाई पाई जोड़कर खरीदे गए फ्रिज कूलर, बरतन, कपड़े, राशन सब कुछ शुक्रवार शनिवार को हुई बारिश के बाद नाले में हुए जलभराव के कारण पानी में बह गए.
कमरे में कमर तक पानी, घर से निकलते ही दीवार गिरी
दरवाजे के पास खड़े होकर अपने टूटे घर को निहारती सदन बाई बताती है कि जिस समय घर में पानी भरा उस समय रात के लगभग साढ़े 3 बज रहे थे. सभी घरों में सो रहे थे. वह कहती है कि दिनभर मेहनत मजदूरी करते हैं तो रात को सभी गहरी नींद में थे.
सदन आगे कहती है जब घर में पानी भरा और पलंग तक पहुंचा तो नींद खुली. कमरे में कमर तक पानी भरा हुआ था. उस समय हमारे सामने सिर्फ जान बचाना पहली प्राथमिक्ता थी इसलिए घर का पूरा सामान छोड़ छाड़कर घर से बाहर निकले. घर से बाहर निकलते ही घर की दीवार गिर गई, कुछ देर और रुकते तो जान चली जाती.
अब ना सिर छुपाने की जगह है ना ही खाने पीने का सामान बर्तन, कपड़े कुछ भी नहीं है. दो दिन स्कूल में पड़े रहे. वहीं खाना बनाकर दिया गया. अब कच्ची लकड़ी में छोटे से बर्तन में खाना बनाकर खा रहे-सदन बाई, प्रभावित महिला
नाली जाम के कारण ढह गए कच्चे आशियाने
सदन ने नगर निगम पर भी नाराजगी जताई. वे कहती है कि नाली की कभी भी सफाई नहीं की जाती है. नाली पूरे तरह कचरे से भरी हुई है, जिससे बारिश का पानी उनके घरों में भर गया.
"निगम की गलती के कारण हमारा घर टूटा, 3 दिन से सड़क पर गुजर रही जिंदगी"
वहीं अशोकनगर की ही एक ओर महिला कहती है कि नाली में कचरा भरा हुआ है. निगम वालों ने सफाई नहीं की, इस वजह से हमारा घर चला गया. दो बच्चों को साथ लेकर किसी तरह मैंने जान बचाई.
तीन दिन से सड़क पर ही रह रहे हैं. बस किसी तरह जान बच गई है. रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है. घर का कुछ सामान भी नहीं बचा है-प्रभावित महिला
"बरसों की मेहनत की कमाई पानी में मिल गई"
कॉलोनी के भीष्म साहू का घर भी पूरी तरह टूट गया है. दरवाजा टूट गया. आलमारी के अंदर भी पानी घुस गया. कपड़े बह गए. कई बर्तन, ड्रम और प्लास्टिक का सामान पूरी तरह बह गए. वे कहते हैं कि हमारी सुध लेने वाला कोई नहीं है. भूखे प्यासे रहे, बड़ी मुश्किल से जान बचाई. पूरा घर टूट गया.
वहीं एक और प्रभावित महिला बताती है कि घर टूट गया है. चावल दाल सब बह गया. तीन बच्चे हैं. बहुत नुकसान हो गया है. पार्षद आए, फोटो खींचकर ले गए हैं. अब तक कोई मदद नहीं मिली.
कॉलोनी में छोटी मोटी दुकान चलाने वाली महिला उमा साहू बताती है कि घर टूट गया है. बाल बाल बचे हैं. रस्सी से पकड़कर लोगों की जान बचाई गई. कई लोग बह भी गए. नाले में पानी भरता है कोई ध्यान नहीं देता है. शहर का कचरा इसी नाली में आकर जाम हो जाता है. उमा कहती है कि दुकान में 50 हजार रुपये का सामान भरवाई थी. दुकान में फ्रिज कूलर था, वो भी बह गया. सब कुछ बर्बाद हो गया.
समाजसेवी कर रहे खाने पीने की व्यवस्था
वहीं बारिश से हुए जलभराव के बाद शहर के समाजसेवियों ने प्रभावित लोगों की मदद की. समाजसेवी बताते हैं कि स्लम एरिया में कई लोगों के घर टूट गए. एनजीओ महागठबंधन से लोगों की मदद की जा रही है. उन्हें दोपहर और रात का खाना दिया जा रहा है.
बारिश का पानी घुसने से कई गाड़ियां खराब
सरकंडा में जलभराव के कारण एक तरफ लोगों के घर टूटे तो दूसरी तरफ कई कॉलोनियों में जलभराव के कारण कई गाड़ियां भी खराब हो चुकी है. अशोकनगर में ही गैराज मैकेनिक बताते हैं कि उनके पास 15-16 गाड़ियां पानी भरने की शिकायत के साथ आई हुई है. कपिल नगर में रहने वाले एक स्थानीय बताते हैं कि बारिश का पानी अब उतर गया है लेकिन लोगों का काफी नुकसान हुआ है. कपिल नगर में स्थित नाला की सफाई होते उन्होंने कभी नहीं देखी, जिसका खामियाजा वहां रहने वाले लोगों को उठाना पड़ा.
प्रभावित परिवारों का कहना है कि इलाके में जल निकासी की समस्या सालों से बनी हुई है. नगर निगम और जनप्रतिनिधियों से कई बार नालियों और ड्रेनेज व्यवस्था सुधारने की मांग की गई, लेकिन स्थायी समाधान नहीं निकला. जिसका खामियाजा गरीब परिवारों को उठाना पड़ रहा है. किसी का आशियाना उजड़ गया, तो किसी की सालों की मेहनत पानी में बह गई.बारिश थम गई, पानी भी उतर गया लेकिन अशोनगर के इन परिवारों के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि उजड़े आशियाने, बर्बाद सामान और टूटी उम्मीदों के बीच आखिर उनकी सुध कौन लेगा?