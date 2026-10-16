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वाराणसी अवैध पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट; महिला बोलीं- लोन से मकान बनवाया, वह भी खंडहर बना

वाराणसी अवैध पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: शाम का सूरज ढलने को था और घड़ी में करीब 5 बज चुके थे. वाराणसी का पैगंबरपुर एरिया, जहां लोग दिनचर्या में व्यस्त थे. अचानक तेज धमाका होता है. धमाका भी ऐसा कि दो मंजिला मकान जमींदोज हो गया. आसपास मौजूद दो-तीन मकान भी क्षतिग्रस्त हो गए.

किसी के घर की कांच की खिड़की टूट जाती है तो किसी की दीवार गिर जाती है. किसी के मकान का पिलर टूट जाता है. हर तरफ चीख-पुकार और लोगों में हड़कंप मच जाता है. किसी को लगा कि भूकंप आ गया, तो कोई सिलेंडर ब्लास्ट, शॉर्ट सर्किट जैसी बातें करने लगा.

कुछ लोग भागकर जमींदोज मकान के पास पहुंचते हैं और मलबे दबे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं. पुलिस भी सुरक्षा जवानों के साथ मौके पर पहुंचती है. मलबे से दो बच्चों और एक महिला को बाहर निकाला जाता है. गंभीर हालत में उन्हें इलाज के लिए भेज दिया जाता है. पुलिस सर्च ऑपरेशन शुरू करती है. दूसरी ओर पड़ोस में क्षतिग्रस्त हुए घर के लोग अपने घर को समेट रहे होते हैं. यह पूरी घटना किसी पिक्चर का सीन नहीं बल्कि वाराणसी के सारनाथ थाना क्षेत्र में हुए अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए ब्लास्ट का नजारा है, जिसने हर किसी को दहला दिया. वाराणसी से प्रतिमा तिवारी की रिपोर्ट. (Video Credit: ETV Bharat) सारनाथ थानाक्षेत्र में ब्लास्ट: सारनाथ के पंचकोशी से स्थित पैगंबरपुर में राजू खान का लगभग 450 वर्गफीट में दो मंजिला मकान बना है. स्थानीय लोगों के अनुसार, यहां राजू अपनी मां के साथ अवैध रूप से पटाखा बनाता और उसे रखता है. अचानक विस्फोट हुआ तो मकान का अगला हिस्सा ढह गया. उस वक्त सभी लोग मकान की पिछले हिस्से में मौजूद थे. धमाके में राजू खान की पत्नी चांदनी (39) बेटा आदिल (16) और बेटी अरबिया (10) घायल हो गए. इन्हें किसी तरह से मकान से बाहर निकालकर इलाज के लिए मंडलीय अस्पताल भेजा गया. राजू की पत्नी चांदनी 90 फीसदी तक जल चुकी है. उसे ICU में रखा गया है. वहीं, राजू खान और उसकी मां मुन्नी मौके से फरार हो चुके है. इस ब्लास्ट में पैगंबरपुर इलाके की उस गली में रहने वाले लोगों के मन में डर पैदा हो गया है. हर कोई सदमे में है. राजू के घर के सामने रहने वाली सोनी ने बताया कि उन्होंने अपने घर में मां दुर्गा के लिए कलश स्थापित किया है. शाम को 5 बजे वह कलश का अखंड दीप देखने के लिए आई थीं. वह अपनी बालकनी में चली गईं और जैसे ही बरामदे में पहुंची, तेज आवाज के साथ उनके सामने मौजूद राजू खान का मकान धराशाही हो गया. टीम ने तीन लोगों को मलबे से निकाला. (Photo Credit: ETV Bharat) तेज आवाज के साथ ब्लास्ट: आवाज इतनी तेज थी कि वह चिल्लाते हुए घर के दूसरे हिस्से में आई, जहां पर उनके घर का कांच खिड़कियों से टूट कर जमीन पर गिर रहा था. इसमें उनको और उनके घर के बच्चे को चोट भी आई है. उन्होंने कहा कि पहले तो समझ ही नहीं आया. लगा जैसे कहीं गैस सिलेंडर फट गया हो या कोई शार्ट सर्किट हो गया हो, लेकिन जब समझ आया की बारूद से ब्लास्ट हुआ है तो मानों हाथ पैर ही फूल गए. उन्होंने कहा कि यह सदमा ऐसा है कि अभी तक इसे हम बाहर नहीं निकाल पाए और अभी भी मेरे कान से सुनाई नहीं दे रहा है. वह कहती है कि आज माता रानी ने बचा लिया. अगर हम नीचे कलश के पास बैठे होते तो शायद स्थिति बहुत भयावह होती.