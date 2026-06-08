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Ground Report: स्काईवॉक या जेल सुरक्षा में सेंध? सीढ़ियों से लेकर दीवार तक सामने आए कई गंभीर सवाल

स्काईवॉक: दस साल पुराना प्रोजेक्ट, पहले इस्तेमाल को लेकर और अब जेल की सुरक्षा के लिए चर्चा में, प्रवीण सिंह की रिपोर्ट

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Ground Report: स्काईवॉक या जेल सुरक्षा में सेंध? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 8, 2026 at 6:44 PM IST

7 Min Read
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रायपुर. राजधानी के बीचों-बीच करीब एक दशक से अधूरा पड़ा स्काईवॉक एक बार फिर चर्चा में है. भाजपा सरकार इसे शहर के विकास और आधुनिक पहचान की परियोजना बताकर पूरा करने में जुटी है, लेकिन निर्माण के साथ ही केंद्रीय जेल की सुरक्षा को लेकर नई बहस छिड़ गई है. जेल परिसर की दीवार से सटकर बनाई जा रही सीढ़ियां, जेल की सुरक्षा दीवारों से अधिक ऊंचाई तक पहुंचता स्काईवॉक और वहां से जेल परिसर के अंदर तक नजर जाने की आशंकाओं ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं. आखिर क्या स्काईवॉक का निर्माण जेल सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है? इसी की पड़ताल के लिए ईटीवी भारत की टीम ने सुरक्षा और संवेदनशीलता के साथ ग्राउंड रिपोर्ट की-

Ground Report: स्काईवॉक का निर्माण जेल सुरक्षा के लिए खतरा? (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दस साल पुराना प्रोजेक्ट, फिर सुर्खियों में स्काईवॉक

रायपुर में स्काईवॉक परियोजना की शुरुआत वर्ष 2016-17 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने की थी. इसे शहर की आधुनिक पहचान और पैदल यात्रियों की सुविधा के लिए महत्वपूर्ण परियोजना बताया गया था. लेकिन 2018 में कांग्रेस सरकार बनने के बाद इस निर्माण कार्य को रोक दिया गया और इसे भ्रष्टाचार का स्मारक तक कहा गया. 2023 में भाजपा सरकार की वापसी के बाद परियोजना को फिर से शुरू किया गया, लेकिन लगभग ढाई साल बाद भी इसका निर्माण पूरा नहीं हो पाया है. अब जैसे ही निर्माण कार्य तेज हुआ है, यह फिर से विवादों और चर्चाओं के केंद्र में आ गया है.

जेल की दीवार से सटकर बन रही सीढ़ी पर उठे सवाल

स्काईवॉक निर्माण को लेकर सबसे पहली चिंता उस सीढ़ी को लेकर सामने आई है जो केंद्रीय जेल की बाहरी दीवार से लगभग सटकर बनाई जा रही है. ईटीवी भारत की टीम ने मौके पर पहुंचकर देखा कि सीढ़ी और जेल परिसर की दीवार के बीच बेहद कम दूरी है. ऐसे में भविष्य में यहां बड़ी संख्या में लोगों की आवाजाही होने पर सुरक्षा संबंधी चुनौतियां बढ़ सकती हैं.

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सीढ़ियों से लेकर दीवार तक सामने आए कई गंभीर सवाल (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

जेल की ऊंची दीवारों से भी अधिक है स्काईवॉक की ऊंचाई

जेल सुरक्षा को लेकर दूसरा बड़ा सवाल स्काईवॉक की ऊंचाई को लेकर है. निर्माणाधीन स्काईवॉक जेल की सुरक्षा दीवारों से कहीं अधिक ऊंचाई तक पहुंचता दिखाई देता है. स्थानीय लोगों का दावा है कि स्काईवॉक के ऊपरी हिस्से पर खड़े होकर जेल परिसर के अंदर तक नजर डाली जा सकती है. पहले जहां जेल की ऊंची दीवारें अंदर की गतिविधियों को बाहरी नजरों से सुरक्षित रखती थीं, वहीं अब यह स्थिति बदल सकती है.

ईटीवी भारत की टीम ने किया मौके का निरीक्षण

ईटीवी भारत की टीम जेल परिसर के आसपास पहुंची और निर्माणाधीन स्काईवॉक का निरीक्षण किया. हालांकि सुरक्षा कारणों और संवेदनशीलता के साथ रिपोर्टिंग करते हुए जेल के अंदरूनी हिस्से की कोई तस्वीर या वीडियो रिकॉर्ड नहीं की गई है, लेकिन निर्माणाधीन सीढ़ियों और स्काईवॉक की स्थिति का अवलोकन किया गया. निरीक्षण के दौरान यह साफ नजर आया कि भविष्य में यहां आम लोगों की सीधी पहुंच होगी और यही बात सुरक्षा बहस को और मजबूत कर रही है.

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जेल की ऊंची दीवारों से भी अधिक है स्काईवॉक की ऊंचाई (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्थानीय लोगों ने जताई सुरक्षा में सेंध की आशंका

मौके पर मौजूद कई लोगों ने माना कि स्काईवॉक के ऊपरी हिस्से से जेल परिसर के अंदर तक देखा जा सकता है. उनका कहना है कि यह स्थिति जेल सुरक्षा के लिए चुनौती बन सकती है. लोगों ने आशंका जताई कि यदि कोई असामाजिक तत्व या पेशेवर अपराधी इस स्थान का इस्तेमाल करे तो वह जेल की गतिविधियों पर नजर रख सकता है.

बंदियों तक सामान पहुंचाने और हमले की भी आशंका

कुछ लोगों ने यह भी आशंका जताई कि भविष्य में स्काईवॉक का दुरुपयोग कर जेल परिसर के अंदर प्रतिबंधित या खतरनाक वस्तुएं फेंकी जा सकती हैं. वहीं कुछ नागरिकों का कहना था कि यदि कोई अपराधी जेल के भीतर बंद किसी व्यक्ति को निशाना बनाना चाहे तो स्काईवॉक की ऊंचाई और स्थिति उसके लिए मददगार साबित हो सकती है. हालांकि ये केवल आशंकाएं हैं, लेकिन लोगों के बीच इसे लेकर चिंता स्पष्ट दिखाई देती है.

लोगों ने दिए वैकल्पिक सुझाव

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि परियोजना बनाते समय जेल सुरक्षा को प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी. कई लोगों ने सुझाव दिया कि जेल परिसर से लगी सीढ़ियों को किसी दूसरी दिशा में बनाया जा सकता था या फिर प्रवेश बिंदु को जेल की दीवार से कुछ दूरी पर स्थापित किया जाना चाहिए था. उनका मानना है कि इससे सुरक्षा संबंधी जोखिम काफी हद तक कम हो सकते थे.

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पहले इस्तेमाल को लेकर और अब जेल की सुरक्षा के लिए चर्चा में स्काईवॉक (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्काईवॉक की उपयोगिता पर भी उठे सवाल

सुरक्षा बहस के बीच स्काईवॉक की उपयोगिता को लेकर भी लोगों ने सवाल उठाए. कुछ नागरिकों का कहना है कि करोड़ों रुपये की लागत से बनाई जा रही इस परियोजना की जगह ऐसा ढांचा तैयार किया जाना चाहिए था जिस पर दोपहिया और चारपहिया वाहन भी चल सकें. इससे शहर के यातायात दबाव को कम करने में मदद मिलती. वहीं कुछ लोगों का कहना है कि पैदल यात्रियों के लिए सीढ़ियां चढ़ना और उतरना सुविधाजनक नहीं होगा, इसलिए इसका उपयोग सीमित रह सकता है.

जेल अधीक्षक बोले- अंतिम स्वरूप के बाद होगा मूल्यांकन

पूरे मामले पर जेल अधीक्षक योगेश सिंह से टेलीफोन पर बातचीत की गई. उन्होंने कहा कि फिलहाल स्काईवॉक निर्माणाधीन है और अभी यह स्पष्ट नहीं है कि अंतिम डिजाइन कैसा होगा. उन्होंने बताया कि निर्माण पूरा होने के बाद यह देखा जाएगा कि संरचना पूरी तरह खुली होगी या किसी प्रकार से सुरक्षित और नियंत्रित बनाई जाएगी. उसी आधार पर आगे सुरक्षा संबंधी निर्णय लिए जाएंगे.

विकास की परियोजना या सुरक्षा की चुनौती?

रायपुर का स्काईवॉक वर्षों से राजनीतिक बहस का विषय रहा है. लेकिन अब यह परियोजना विकास और सुरक्षा के बीच संतुलन की परीक्षा बन गई है. एक तरफ सरकार इसे शहर की आधुनिक पहचान बनाने की कोशिश में जुटी है, वहीं दूसरी ओर जेल सुरक्षा को लेकर उठ रहे सवालों ने प्रशासन के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है.

फिलहाल स्काईवॉक का निर्माण जारी है और इसका अंतिम स्वरूप सामने आना बाकी है. लेकिन निर्माण पूरा होने से पहले ही जेल सुरक्षा को लेकर उठी चिंताओं ने इस परियोजना को एक बार फिर सुर्खियों में ला दिया है. अब देखना होगा कि प्रशासन और सरकार इन आशंकाओं को किस तरह दूर करते हैं और क्या विकास की इस परियोजना के साथ सुरक्षा का संतुलन कायम रखा जा सकेगा.

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