ग्राउंड रिपोर्ट: धान खरीदी की तैयारी, पानी-बैठक से लेकर CCTV-अग्निशमन तक इंतजाम, लेकिन उठाव में देरी बनी समितियों की चिंता
खरीदी केंद्रों में सुविधाओं की तैयारी, लेकिन समय पर उठाव नहीं हुआ तो खरीदी और प्रबंधन प्रभावित हो सकता है, संवाददाता चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 14, 2026 at 5:37 PM IST
बलौदाबाजार-भाटापारा: समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले उपार्जन केंद्रों में तैयारियां तेज हो गई हैं. किसानों को धान बेचने के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए केंद्रों में पेयजल, बैठक, टोकन काउंटर और इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों से लेकर सीसीटीवी कैमरे और अग्निशमन उपकरण तक लगाए गए हैं. हालांकि दूसरी तरफ धान उठाव समय पर होने की मांग भी सोसाइटी प्रबंधक कर रहे हैं. ETV भारत की टीम ने जिले के धान खरीदी केंद्र पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया.
केंद्रों में दिखने लगी व्यवस्थाएं
खेतों में फसल तैयार करने के बाद अब किसानों को उपार्जन केंद्रों में अपनी उपज बेचने का इंतजार है. वहीं शासन-प्रशासन भी खरीदी केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने में लगा है. ETV भारत की टीम ने बलौदाबाजार जिले के एक उपार्जन केंद्र का जायजा लिया.
किसानों के बैठने के लिए कुर्सियां, पेयजल और टोकन जारी करने की व्यवस्था की गई है. खरीदी के दौरान धान की तौल में पारदर्शिता और सटीकता बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कांटे रखे गए हैं. वहीं धान की खरीदी के लिए जरूरी बारदानों की व्यवस्था के साथ उपज को सुरक्षित रखने के लिए चबूतरों का इंतजाम किया गया है.
शेड भी लगे, CCTV भी
बारिश और बदलते मौसम से धान को बचाने के लिए टीन शेड और तिरपाल की व्यवस्था की गई है. धान के भंडारण के दौरान जमीन की नमी से उपज को बचाने के लिए भूसी से भरी बोरियों का इस्तेमाल करने की तैयारी है. यानी खरीदी केंद्रों में सिर्फ धान तौलने ही नहीं, बल्कि उसके सुरक्षित रखरखाव को लेकर भी इंतजाम किए जा रहे हैं.
खरीदी केंद्रों में इस बार सुरक्षा और निगरानी पर भी ध्यान दिया गया है. परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि खरीदी प्रक्रिया पर नजर रखी जा सके. आगजनी जैसी घटनाओं से बचाव के लिए अग्निशमन उपकरण रखे गए हैं. वहीं केंद्रों की निगरानी के लिए चौकीदार की व्यवस्था भी की गई है.
टोकन के लिए पहुंच रहे किसान
खरीदी शुरू होने से पहले टोकन प्रक्रिया को लेकर भी किसानों की गतिविधियां बढ़ने लगी हैं. किसान टोकन कटवाने के लिए उपार्जन केंद्र पहुंच रहे हैं. ETV भारत की टीम ने टोकन जारी करने वाले ऑपरेटर से प्रक्रिया की जानकारी ली और किसानों से बातचीत कर यह जानने की कोशिश की कि उन्हें टोकन तथा खरीदी से जुड़ी व्यवस्थाओं में कितनी सुविधा मिल रही है.
व्यवस्था तो ठीक लग रही है. साफ-सफाई भी है अभी टोकन जारी हो गया है. जो बोनस वाला नियम है उससे राहत भी मिलेगी- मनीराम टंडन, किसान
अभी टोकन काटने में कोई परेशानी नहीं आई है, अभी बहुत कम किसान टोकन कटाने आए हैं, जब ज्यादा किसान आगे आएंगे तब थोड़ा-बहुत सर्वर में परेशानी हो सकती है लेकिन अभी सब ठीक है- कंप्यूटर ऑपरेटर
उठाव की व्यवस्था पर सवाल
केंद्रों में व्यवस्थाओं के बीच सबसे बड़ी चिंता धान के उठाव और परिवहन को लेकर सामने आ रही है. समितियों की चिंता है कि यदि खरीदी के बाद धान का उठाव समय पर नहीं हुआ तो उपार्जन केंद्रों में जगह की कमी हो सकती है. धान की आवक लगातार बढ़ने पर चबूतरे और भंडारण की उपलब्ध जगह भरने लगेगी. ऐसी स्थिति में नई उपज रखने के लिए जगह नहीं बचेगी और खरीदी की रफ्तार प्रभावित होने की आशंका है.
धान लंबे समय तक केंद्रों में पड़ा रहने से नमी और सुखत की समस्या बढ़ सकती है. इससे धान की मात्रा में अंतर आने और आर्थिक नुकसान की आशंका बनी रहती है. इस नुकसान का असर कमीशन पर भी पड़ सकता है.- लक्ष्मी नारायण वर्मा, प्रबंधक
यही वजह है कि खरीदी केंद्रों में सुविधाओं की तैयारी के साथ-साथ धान के समयबद्ध उठाव की व्यवस्था भी इस सीजन का महत्वपूर्ण मुद्दा बन गई है. जिला खाद्य अधिकारी पुनीत राम वर्मा से भी खरीदी व्यवस्था, भंडारण और उठाव को लेकर विभाग का पक्ष लिया गया.
बोनस की घोषणा से किसानों को राहत की उम्मीद
दूसरी ओर मौसम की मार झेल रहे किसानों के लिए सरकार की ओर से 13,839 रुपये प्रति एकड़ बोनस देने की घोषणा को राहत के रूप में देखा जा रहा है. किसानों को उम्मीद है कि इससे खेती की लागत और मौसम की अनिश्चितता के बीच कुछ आर्थिक सहारा मिलेगा. हालांकि बोनस की पात्रता, भुगतान और प्रक्रिया को लेकर आधिकारिक दिशा-निर्देशों की स्थिति भी महत्वपूर्ण रहेगी.
कुल मिलाकर बलौदाबाजार-भाटापारा जिले के उपार्जन केंद्रों में किसानों की सुविधा, धान की तौल, सुरक्षा और भंडारण को लेकर तैयारियां दिखाई दे रही हैं. लेकिन किसी भी खरीदी सीजन की सफलता सिर्फ इस बात से तय नहीं होती कि केंद्रों में कितनी सुविधाएं मौजूद हैं. असली चुनौती धान की निर्बाध खरीदी, समय पर उठाव और सुरक्षित भंडारण की है.