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ग्राउंड रिपोर्ट: धान खरीदी की तैयारी, पानी-बैठक से लेकर CCTV-अग्निशमन तक इंतजाम, लेकिन उठाव में देरी बनी समितियों की चिंता

धान खरीदी केंद्र पर तैयारियों का जायजा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

बलौदाबाजार-भाटापारा: समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू होने से पहले उपार्जन केंद्रों में तैयारियां तेज हो गई हैं. किसानों को धान बेचने के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए केंद्रों में पेयजल, बैठक, टोकन काउंटर और इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीनों से लेकर सीसीटीवी कैमरे और अग्निशमन उपकरण तक लगाए गए हैं. हालांकि दूसरी तरफ धान उठाव समय पर होने की मांग भी सोसाइटी प्रबंधक कर रहे हैं. ETV भारत की टीम ने जिले के धान खरीदी केंद्र पर पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया.

ETV भारत की टीम ने धान खरीदी केंद्र पर पहुंचकर जायजा लिया (ETV BHARAT CHHATTISGARH) केंद्रों में दिखने लगी व्यवस्थाएं खेतों में फसल तैयार करने के बाद अब किसानों को उपार्जन केंद्रों में अपनी उपज बेचने का इंतजार है. वहीं शासन-प्रशासन भी खरीदी केंद्रों में बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त करने में लगा है. ETV भारत की टीम ने बलौदाबाजार जिले के एक उपार्जन केंद्र का जायजा लिया.

किसानों के बैठने के लिए कुर्सियां, पेयजल और टोकन जारी करने की व्यवस्था की गई है. खरीदी के दौरान धान की तौल में पारदर्शिता और सटीकता बनाए रखने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कांटे रखे गए हैं. वहीं धान की खरीदी के लिए जरूरी बारदानों की व्यवस्था के साथ उपज को सुरक्षित रखने के लिए चबूतरों का इंतजाम किया गया है. कुर्सियां, पेयजल और टोकन जारी करने की व्यवस्था की गई (ETV BHARAT CHHATTISGARH) शेड भी लगे, CCTV भी बारिश और बदलते मौसम से धान को बचाने के लिए टीन शेड और तिरपाल की व्यवस्था की गई है. धान के भंडारण के दौरान जमीन की नमी से उपज को बचाने के लिए भूसी से भरी बोरियों का इस्तेमाल करने की तैयारी है. यानी खरीदी केंद्रों में सिर्फ धान तौलने ही नहीं, बल्कि उसके सुरक्षित रखरखाव को लेकर भी इंतजाम किए जा रहे हैं. खरीदी केंद्रों में इस बार सुरक्षा और निगरानी पर भी ध्यान दिया गया है. परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, ताकि खरीदी प्रक्रिया पर नजर रखी जा सके. आगजनी जैसी घटनाओं से बचाव के लिए अग्निशमन उपकरण रखे गए हैं. वहीं केंद्रों की निगरानी के लिए चौकीदार की व्यवस्था भी की गई है. केंद्रों में दिखने लगी व्यवस्थाएं (ETV BHARAT CHHATTISGARH) टोकन के लिए पहुंच रहे किसान खरीदी शुरू होने से पहले टोकन प्रक्रिया को लेकर भी किसानों की गतिविधियां बढ़ने लगी हैं. किसान टोकन कटवाने के लिए उपार्जन केंद्र पहुंच रहे हैं. ETV भारत की टीम ने टोकन जारी करने वाले ऑपरेटर से प्रक्रिया की जानकारी ली और किसानों से बातचीत कर यह जानने की कोशिश की कि उन्हें टोकन तथा खरीदी से जुड़ी व्यवस्थाओं में कितनी सुविधा मिल रही है. व्यवस्था तो ठीक लग रही है. साफ-सफाई भी है अभी टोकन जारी हो गया है. जो बोनस वाला नियम है उससे राहत भी मिलेगी- मनीराम टंडन, किसान