भिवानी में ट्रैफिक जाम बना लोगों की दिनचर्या, 'चालान अभियान' से भी नहीं सुधर रहे लोग
भिवानी जिले में लोग ट्रैफिक जाम की समस्या से परेशान हैं.हांसी गेट, रोहतक रोड, घंटाघर एरिया, लोहारू पुल, अग्रसेन चौक पर घंटों जाम लगता है.
Published : May 27, 2026 at 1:10 PM IST
भिवानी: हरियाणा के भिवानी जिले में ट्रैफिक व्यवस्था बदहाल है. हर दिन जाम से ईंधन और लोगों का वक्त दोनों बर्बाद हो रहे हैं. जिसके चलते भिवानी के लोगों में रोष देखा जा रहा है. वहीं भिवानी पुलिस का दावा है कि शहर में यातायात व्यवस्था का सुचारू रखने के लिए नियमों की पालना ना करने वालों के चालान किए जा रहे हैं. इस रिपोर्ट के जरिए जानें की धरातल पर कैसी है भिवानी में ट्रैफिक व्यवस्था.
भिवानी में ट्रैफिक जाम की समस्या: स्थानीय निवासी अमित ने बताया कि "भिवानी के कुछ रास्तों पर सबसे ज्यादा जाम की स्थिति बनी रहती है. कई बार तो लोग घंटों जाम में फंसे रहते हैं. हांसी गेट, रोहतक गेट, घंटाघर का एरिया, लोहारू पुल, अग्रसेन चौक और महम चौक ये कुछ ऐसी जगह हैं. जहां अक्सर जाम की स्थिति बनी रहती है. जाम की मुख्य वजह अतिक्रमण और गलत पार्किंग है. जिसकी वजह से सड़कों पर लंबा जाम लगता है."
'ट्रैफिक सिग्नल पोल बदहाल': स्थानीय निवासी अजय सैनी ने बताया कि "कई जगहों पर ट्रैफिक पोल खराब पड़े हैं. जहां हैं भी. वहां लोग ट्रैफिक नियमों का पालना नहीं करते. हालांकि ट्रैफिक पुलिस कर्मी कभी कभार मौके पर खड़े रहकर नियम तोड़ने वालों के चालान करते हैं, लेकिन इससे राहत नहीं मिल रही. लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए."
अतिक्रमण और गलत पार्किंग जाम की वजह: स्थानीय नागरिक संदीप ने जनता की लापरवाही को जाम का मुख्य कारण बताया. उन्होंने कहा कि "ये सच है कि भिवानी में यातायात व्यवस्था काफी हद तक प्रभावित रहती है, जिससे आम जनता को रोज परेशान होना पड़ता है, लेकिन इसे सुधारने के लिए भिवानी पुलिस जिस मुस्तैदी और तत्परता से कार्य कर रही है, वो वाकई काबिले-तारीफ है. स्थानीय लोग अक्सर गैर-जिम्मेदाराना रवैया अपनाते हैं. लोग अपने वाहन को पार्किंग में लगाने की बजाय बीच सड़क पर ही खड़ा करके चले जाते हैं. इस वजह से रोड जाम जैसी गंभीर स्थिति बन जाती है."
ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई: भिवानी पुलिस एएसआई संदीप कुमार ने बताया कि "पुलिस बल पूरी मुस्तैदी के साथ सड़कों पर व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा है. बिना नंबर प्लेट के घूम रहे वाहनों और बिना हेलमेट के बाइक चलाने वाले चालकों के खिलाफ लगातार चालान अभियान चलाया जा रहा है. युवा अक्सर बुलेट मोटरसाइकिल में साइलेंसर बदलवाकर तेज आवाज (पटाखे) पैदा करते हैं, जिससे ध्वनि प्रदूषण और दहशत का माहौल बनता है. पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है."
भिवानी ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था: एएसआई संदीप ने बताया कि "भिवानी शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर करने के लिए 75 ट्रैफिक कर्मचारी व अधिकारी तैनात हैं. जिनमें 6 थानेदार, 9 हेड कांस्टेबल, 30 एसपीओ, 30 होमगार्ड शामिल हैं. भिवानी शहर में ट्रैफिक व्यवस्था दुरूस्त हो, इसके लिए चार राइडर, एक क्रेन, दो इंटरसेप्टर, प्रत्येक थाने के लिए अल्को सेंसर तथा हर चौक पर डिजिटल मशीनों की व्यवस्था की गई है. 18 मई से भिवानी के एनसीआर क्षेत्र में होने के चलते बीएस-3 मानकों वाले वाहनों के चालान के लिए अलग से अभियान चलाया गया है. इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एनसीआर क्षेत्र में 10 वर्ष पुराने डीजल वाहन व 15 वर्ष पुराने पैट्रोल वाहनों के भी चालान काटे जा रहे हैं."
लोगों को किया जा रहा जागरुक: एएसआई संदीप कुमार ने बताया कि "आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए शहर के विभिन्न मुख्य चौकों पर सीसीटीवी लगाए गए हैं. इनकी मदद से नियमों का उल्लंघन करने वालों के ऑनलाइन चालान सीधे उनके घर भेजे जा रहे हैं, जिससे कोई भी दोषी बच न सके. पुलिस का उद्देश्य केवल जुर्माना लगाना नहीं, बल्कि लोगों की मानसिकता में सुधार करना है. इसके लिए पुलिस की टीमें विभिन्न स्कूल और कॉलेजों में जाकर युवा विद्यार्थियों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर रही हैं ताकि भविष्य की पीढ़ी जिम्मेदार नागरिक बन सके."
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