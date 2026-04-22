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देहरादून: राजधानी का प्रवेश द्वार बदहाल, मूलभूत सुविधाएं भी नहीं, लापरवाही या फेलियर? सिस्टम पर सवाल

देहरादून शहर का प्रवेश द्वार ही बदहाल ( PHOTO- ETV Bharat )