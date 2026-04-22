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देहरादून: राजधानी का प्रवेश द्वार बदहाल, मूलभूत सुविधाएं भी नहीं, लापरवाही या फेलियर? सिस्टम पर सवाल

देहरादून के प्रवेश द्वार पर बदइंतजामी का दृश्य देखा जा सकता है. मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को लड़ना पड़ रहा है. रिपोर्ट- किरणकांत शर्मा

DEHRADUN RISPANA BRIDGE
देहरादून शहर का प्रवेश द्वार ही बदहाल (PHOTO- ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 22, 2026 at 7:47 PM IST

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देहरादून: किसी भी शहर का प्रवेश द्वार उसके विकास का आइना होता है. जहां अमूमन साफ सफाई के साथ ही व्यवस्थित और स्वागत योग्य मार्ग लोगों का वेलकम करते हैं. लेकिन उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के एंट्री गेट रिस्पना पुल के पास का दृश्य इस सोच के बिल्कुल विपरीत नजर आता है. शहर में प्रवेश करने वाले इस अहम मार्ग पर अव्यवस्थाओं का अंबार है. जो पहली ही नजर में ही शहर की छवि को धूमिल और लोगों को असहज अनुभव करा रहा है. ईटीवी भारत की टीम ने शहर के इस एंट्री प्वाइंट पर जाकर हालात का जायजा लिया और ग्राउंड रिपोर्टिंग की.

होर्डिंग पर जनहित नहीं पोस्टरबाजी हावी: रिस्पना पुल के पास लगे प्रमुख होर्डिंग प्रशासनिक प्राथमिकताओं पर सवाल खड़े करते हैं. जहां उम्मीदों के अनुसार 'अतिथि देवो भव:' जैसे स्वागत संदेश या शहर के विभिन्न इलाकों की दिशा बताने वाली जानकारी होनी चाहिए, वहां सालों से नेताओं के बधाई और श्रद्धांजलि संदेशों वाले पोस्टर चिपके नजर आते हैं. यह स्थिति न केवल सरकारी संसाधनों के दुरुपयोग को दर्शाती है बल्कि राजधानी की गरिमा को ठेस भी पहुंचाती है. शहर में प्रवेश करने वाले पर्यटकों और आगंतुकों के लिए यह दृश्य एक नकारात्मक संदेश छोड़ता है.

राजधानी का प्रवेश द्वार बदहाल, मूलभूत सुविधाएं भी नहीं (VIDEO-ETV Bharat)

फुटपाथ बना खतरा, रोशनी का अभाव: इसी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे की खामियां भी साफ दिखाई देती हैं. सड़क के एक तरफ जहां बेहतर और व्यवस्थित फुटपाथ बनाया गया है जबकि दूसरी तरफ फुटपाथ बदहाल स्थिति में है. गड्ढों से भरे इस फुटपाथ पर चलना जोखिम भरा है. हाल ही में 20 अप्रैल को एक छात्रा इसी रास्ते पर गिरकर घायल हो गई. उसके पैर में फ्रैक्चर होने की बात सामने आई है.

हालात तब और बिगड़ जाते हैं, जब शाम होते ही यहां अंधेरा में स्ट्रीट लाइट्स की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं है. ऐसे में महिलाओं के लिए फुटपाथ पर चलना खतरे से खाली ही नहीं, बल्कि असुरक्षा से भी जुड़ा है.

शेड और पानी की असुविधा, गर्मी में परेशानी: राजधानी समेत पूरे प्रदेश में गर्मी का स्तर बढ़ रहा है. लेकिन इस क्षेत्र में बुनियादी राहत के इंतजाम तक हटा दिए गए हैं. पहले रिस्पना पुल पर एक-एक टीन शेड और बस स्टॉप जैसी व्यवस्था थी. जहां लोग धूप और बारिश से बचने के लिए उपयोग करते थे. साथ ही एक वाटर कूलर था जिससे राहगीरों को ठंडा पानी मिल जाता था. ये किसी संस्था द्वारा लगाया था. लेकिन अब ये दोनों सुविधाएं हटा दी गई हैं.

नतीजतन लोग तेज धूप में खुले आसमान के नीचे खड़े होकर बस, ऑटो और रिक्शा का इंतजार करने को मजबूर हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि बिना किसी स्पष्ट कारण के इन व्यवस्थाओं को हटाया गया है. जबकि यहां आज भी सुबह और शाम जाम की स्थिति बनी रहती है.

टूटी सड़क, जिम्मेदार बेखबर: रिस्पना पुल के पास की सड़क भी पिछले करीब दो महीने से बदहाल स्थिति में है. जगह-जगह गड्ढों और उबड़-खाबड़ सतह के कारण वाहन हिचकोले खाते हुए गुजरते हैं. इससे न सिर्फ यात्रियों को असुविधा होती है, बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा भी बढ़ गया है. हैरानी की बात यह है कि राजधानी के इतने महत्वपूर्ण मार्ग की इस स्थिति के बावजूद संबंधित विभागों की ओर से अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. जबकि एक विधायक का आवास इस जगह से महज 20 से 30 मीटर की दूर पर है.

छोटे सुधारों से बदल सकती है तस्वीर: रिस्पना पुल से देहरादून में प्रवेश करने वाला यह मार्ग राजधानी की पहली छाप छोड़ता है. लेकिन मौजूदा हालात इस छवि को धूमिल कर रहे हैं. होर्डिंग का सही उपयोग, फुटपाथ की मरम्मत, स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था, बस स्टाप और पेयजल सुविधाओं की बहाली, ये ऐसे छोटे लेकिन प्रभावी कदम हैं जो इस क्षेत्र की तस्वीर बदल सकते हैं. जरूरत सिर्फ प्रशासनिक इच्छाशक्ति और जिम्मेदारी निभाने की है. ताकि राजधानी का यह प्रवेश द्वार भी उसकी गरिमा के अनुरूप साफ, सुरक्षित और सुव्यवस्थित नजर आए.

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देहरादून रिस्पना पुल
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रिस्पना पुल पर सुविधाओं की कमी
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DEHRADUN RISPANA BRIDGE

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