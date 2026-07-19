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कागजों पर 'ब्याज और गारंटी मुक्त' लोन, लेकिन हकीकत में बैंकों के चक्कर काट रहे यूपी के युवा; पढ़िए खास रिपोर्ट

कागजों पर 'ब्याज और गारंटी मुक्त' लोन, लेकिन बैंकों की चौखट पर चक्कर काट रहे यूपी के युवा ( Photo Credit; ETV Bharat )

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए योगी सरकार की 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना' (CM-YUVA) को एक गेम-चेंजर माना जा रहा है, जो बिना गारंटी और बिना ब्याज के ₹5 लाख तक का लोन दे रही है, लेकिन क्या वाकई यह लोन युवाओं को आसानी से मिल रहा है? हमारी जमीनी पड़ताल बताती है कि सरकारी कार्यालयों से लेकर बैंकों के चक्कर काटते-काटते कई युवाओं के उद्यम शुरू करने के सपने दम तोड़ रहे हैं. कहीं नई डीपीआर (DPR) नीति रोड़ा बन रही है, तो कहीं बैंकों का पेंडिंग प्रोजेक्ट्स का अंबार. इस विशेष स्टोरी में हम आंकड़ों के साथ योजना के क्रियान्वयन की जमीनी हकीकत बेनकाब करेंगे. पेश है मनीष चौहान के संपादन में ऋषि मिश्र की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट 'CM-YUVA' योजना की कड़वी हकीकत: हजारों आवेदन पेंडिंग, जानिए पिछले 3 सालों में आपके जिले का क्या है हाल (Video Credit; ETV Bharat) दरअसल, उत्तर प्रदेश में 'मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना' (CM-YUVA) को भले ही गेम-चेंजर माना जा रहा हो, लेकिन हकीकत हैरान करने वाली है. आंकड़ों के मुताबिक, योजना की शुरुआत से अब तक बैंक पहुंचे हर 3 आवेदन में सिर्फ 1 ही मंजूर हुआ है. यानी मंजूरी का प्रतिशत सिर्फ 33.82% रहा है. बैंकों द्वारा कागजी कार्रवाई और सिबिल स्कोर (Cibil Score) के नाम पर आवेदनों को लटकाया जा रहा है. जिसकी वजह से युवा इस योजना का बहुत कम लाभ उठा पा रहे हैं. इस योजना के जरिए योगी सरकार का लक्ष्य हर साल 1 लाख युवाओं को उद्यमी बनाना है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट दिखाती है कि जिला स्तर पर आवेदन और ऋण स्वीकृति (Approval Ratio) के बीच एक बड़ा अंतर है. सरकार ने हाल ही में पारदर्शिता के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट (DPR) और विशेषज्ञों द्वारा भौतिक सत्यापन (Physical Verification) अनिवार्य किया है, ताकि फर्जी आवेदनों को रोका जा सके. हालांकि, इस व्यवस्था के बाद से योग्य और कम पढ़े-लिखे उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन आवेदन और तकनीकी दस्तावेजीकरण एक बड़ी चुनौती बन गया है, जिसके कारण बैंकों में हजारों प्रोजेक्ट अब भी लंबित (Pending) हैं. मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास योजना (Photo Credit; ETV Bharat) इस मामले में लघु एवं सूक्ष्म उद्योग विभाग के उपाध्यक्ष नटवर गोयल ने बताया कि हमारी इस योजना के माध्यम से सरकार बिना गारंटी के 5 लाख रुपए तक का लोन दे रही है. युवाओं को उद्यमी बनने और उनका रोजगार देने का न केवल उद्देश्य है, बल्कि युवा कुछ अन्य लोगों को भी रोजगार दे सकें, इसका भी प्रयास किया जा रहा है. वहीं, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के मिशन निदेशक सर्वेश्वर शुक्ला बताते हैं कि हम लक्ष्य के नजदीक हैं. फिर भी यह मानने में इंकार नहीं है कि बैंकों से लोन पास होने में दिक्कत होती है, जिसको लेकर लगातार मुख्यमंत्री स्तर पर भी बैठक करके कोशिश की जाती है कि अधिक से अधिक लोन दिया जाए. सारी प्रक्रिया चल रही है, बैंकों के साथ हमारी बातचीत हो रही है.