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ग्राउंड रिपोर्ट: 'मॉडल सोलर सिटी' वाराणसी में ही अटकी पीएम सूर्य घर योजना; सिर्फ 50 हजार उपभोक्ता, छतों पर सन्नाटा!

'मॉडल सोलर सिटी' वाराणसी में ही अटकी पीएम सूर्य घर योजना ( Photo Credit; ETV Bharat )

क्या है नेट मीटर ? नेट मीटरिंग की सामान्य परिभाषा को समझें तो, सोलर पैनल दिन के समय बिजली का उत्पादन करते हैं, जिसका उपयोग उपभोक्ता अपने घरों में करते हैं. जब सोलर पैनल जरूरत से ज्यादा बिजली बनाते हैं, तो वह अतिरिक्त बिजली ग्रिड (पावर सप्लाई ग्रिड) में चली जाती है. इसके विपरीत, रात के समय जब सोलर पैनल काम नहीं करते, तब उपभोक्ता ग्रिड से बिजली लेकर अपनी जरूरत पूरी करते हैं. इस पूरी लेन-देन की प्रक्रिया को बिजली विभाग एक विशेष मीटर के जरिए मापता है, जिसे 'सोलर नेट मीटर' कहा जाता है. शुरुआत में उपभोक्ताओं को इसी को समझने में समस्या आ रही थी.

वहीं, दनियालपुर की रहने वाली सीमा ने बताया कि, "शुरुआत में हमें प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर भरोसा नहीं था, लेकिन घर वालों के समझाने पर हमने इसे लगवा लिया. शुरू के एक महीने तो कुछ खास समझ नहीं आया, लेकिन जब हर महीने आने वाला 2,000 से 2,500 रुपये का बिल सीधे शून्य हो गया, तो इस योजना पर हमारा विश्वास पक्का हो गया. अब बिजली बिल की चिंता पूरी तरह खत्म हो चुकी है."

शून्य हो गया है बिजली बिल इस दौरान हमारी टीम को कुछ ऐसे उपभोक्ता भी मिले, जिन्हें सोलर पैनल से जुड़ी कोई समस्या नहीं है. उनका कहना है कि सोलर सिस्टम लगवाने के बाद से उनका बिजली बिल शून्य हो चुका है. भुल्लनपुर के रहने वाले उपभोक्ता संतोष कुमार ने कहा कि "रूफटॉप सोलर लगवाने के बाद पिछले दो वर्षों से मेरा बिजली का बिल पूरी तरह शून्य आ रहा है. पहले मुझे हर महीने 3,000 से 3,500 रुपये तक का बिल चुकाना पड़ता था, लेकिन अब वह खर्च पूरी तरह खत्म हो गया है और हर महीने अच्छी बचत हो रही है."

बढ़े बिल बने थे मुसीबत इसी तरह वाराणसी के अन्य इलाकों में भी लोगों से बात की गई, जहां ज्यादातर उपभोक्ताओं की समस्या सोलर लगवाने के पहले महीने तक थी, शुरुआत में थोड़ी परेशानी के बाद, जैसे ही सिस्टम ठीक हुआ, उनकी समस्या दूर हो गई और अब उन्हें कोई दिक्कत नहीं आ रही है. औरंगाबाद क्षेत्र के रहने वाले एक उपभोक्ता ने कहा कि "जब हमने सोलर लगवाया, तो पहले महीने में बिल को लेकर काफी दिक्कत आई. हर महीने की तरह उस महीने भी भारी-भरकम बिजली का बिल आ गया. इसके समाधान के लिए हमें बिजली विभाग के कई चक्कर लगाने पड़े, लेकिन जब अधिकारियों से बात हुई, तो उन्होंने हमारी समस्या का समाधान कर दिया. उन्होंने हमें समझाया कि कैसे हम खुद ही बिजली के उत्पादन और खर्च को देखकर इसे आसानी से समझ सकते हैं."

इसी कॉलोनी के रहने वाले आदित्य ने बताया कि उन्होंने अपने दो घरों में सोलर सिस्टम लगवाया है. उनके मुताबिक, सोलर एनर्जी एक बेहतरीन विकल्प है और भविष्य में इसका बड़ा लाभ है, हालांकि शुरुआती महीने में उन्हें थोड़ी परेशानी जरूर आई थी. यह दिक्कत बिजली के बिल को लेकर थी. आदित्य ने आगे बताया, "जब हमने अपने वेंडर्स से इस बारे में बात की और मीटर में बन रही यूनिट और उपयोग को समझना शुरू किया, तो समस्या का समाधान हो गया. अब हम खुद अपने मीटर को देखकर समझ लेते हैं कि कितनी यूनिट बिजली बनी है और कितनी खर्च हुई है. जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्हें नेट मीटरिंग से जुड़ी कोई समस्या थी? तो उन्होंने कहा कि पहले महीने में थोड़ी दिक्कत जरूर हुई थी, लेकिन उसके बाद से सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है.

वारणसी में सिगरा के लल्लापुरा निवासी रेहान इस योजना के लाभार्थी हैं, उन्होंने बताया कि एक साल पहले अपने छत पर 4 किलोवाट का सोलर पैनल लगवाया था. वेंडर ने आसानी से उनके सोलर पैनल को आकर इंस्टॉल कर दिया था. इंस्टॉलेशन में उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई. डाउन पेमेंट भी लोन लेकर किया है, इसलिए उन पर आर्थिक बोझ भी नहीं आया. रेहान ने कहा कि सोलर लगवाने के बाद शुरुआती महीने में बिजली बिल को लेकर कन्फ्यूजन के स्थिति जरूर थी, लेकिन उसके बाद वह विभाग गए, जहां अधिकारियों से बातचीत की और उस समस्या का समाधान कराया. उसके बाद से अब तक उन्हें बिजली बिल से जुड़ी कोई दिक्कत नहीं हो रही है. नेट मीटर को लेकर उन्होंने कहा कि एक बार दिक्कत हुई थी हम सब बाहर गए हुए थे बिजली का प्रयोग भी नहीं किया था फिर भी हमारा बिजली बिल ज्यादा आया था, लेकिन जब हम अधिकारी को अपनी समस्या बताए तो उसका समाधान हो गया.

सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, वाराणसी में सोलर बिजली के मामले में उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर पर है. यहां बिजली के कुल 10 लाख उपभोक्ता हैं, जिनमें 50 हजार से ज्यादा उपभोक्ताओं की छत पर सोलर लग चुका है. अब तक इस योजना में 71 हजार लोगों ने आवेदन किया है. जिम्मेदारों का कहना है कि लगभग 21 हजार उपभोक्ताओं ने अपना डाउन पेमेंट नहीं किया है, इसलिए इनके सोलर की प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाया है.

दरअसल, पीएम मोदी ने हर घर को मुफ्त बिजली देने के वादे के साथ 'पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना' की शुरुआत की थी. इस योजना के तहत लोगों को अपनी छत पर सोलर पैनल लगवाने के लिए सब्सिडी भी दी जा रही है, ताकि वे मुफ्त बिजली का लाभ उठा सकें. देश के अलग-अलग हिस्सों में लोग इस योजना का फायदा उठा भी रहे हैं, लेकिन कई जगहों से सोलर पैनल लगवाने के बाद भी बिजली बिल आने की समस्याएं सामने आई हैं. ऐसे में पीएम मोदी के अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में इस योजना की जमीनी हकीकत क्या है? यह जानने के लिए ईटीवी भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची. लोगों से यह समझने की कोशिश की गई कि क्या सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगवाने के बाद वाकई उन्हें बिजली बिल से राहत मिली है, या अब भी बिल के नाम पर मोटी रकम चुकानी पड़ रही है.

वाराणसी : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र और देश की प्रस्तावित 'मॉडल सोलर सिटी' काशी को सूर्य की रोशनी से जगमगाने का दावा फाइलों में भले नंबर-1 दिख रहा हो, लेकिन यहां की छतों की हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है. पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत वाराणसी को एक आदर्श उदाहरण बनना था, लेकिन हमारी ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कि पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) की सुस्ती के कारण काशी के हजारों उपभोक्ता आज भी 'नेट मीटर' समेत कई समस्याओं को लेकर दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं. कहीं, पैनल छतों पर लग चुके हैं, धूप भी खिली है, कहीं, सरकारी लालफीताशाही के कारण बिजली का मीटर टस से मस नहीं हो रहा है, तो कहीं आवेदन पेंडिंग पड़े हैं. पेश है मनीष चौहान के संपादन में प्रतिमा तिवारी की खास रिपोर्ट...

नेट मीटरिंग में क्या-क्या हो रहीं हैं समस्याएं



अनुमोदन और स्थापना में देरी- नेट मीटरिंग के साथ सोलर पैनल लगाने से पहले बिजली कंपनियों से परमिशन लेनी होती है, इसमें समय ज्यादा लग जाता है.

पर्याप्त स्टॉक - नेट मीटर का पर्याप्त स्टॉक नहीं होने से भी उपभोक्ताओं को अपने सिस्टम में आधिकारिक तौर पर नेट मीटरिंग शुरू होने से पहले इंतजार करना पड़ता है.

बिजली बिल को न समझ पाना - नेट मीटरिंग की एक बड़ी और आम समस्या यह है कि बिजली बिल को न समझ पाना. दरअसल ज्यादातर उपभोक्ता सोलर पैनल लगाने के पहले महीने से ही शून्य बिल की उम्मीद करने लगते हैं. हालांकि, बिल में कुछ फिक्स चार्ज और पुराने समायोजन बकाया रह जाते हैं, जिसकी वजह से बिल शून्य नहीं आता और उपभोक्ताओं के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है.

गलत मीटर रीडिंग और तकनीकी दिक्कत - गलत मीटर रीडिंग और तकनीकी दिक्कतों से भी बिल में गड़बड़ी होती है, लेकिन सबसे बड़ी वजह जागरुकता की कमी है. उपभोक्ता नेट मीटरिंग का सिस्टम पूरी तरह नहीं समझते। उन्हें लगता है कि बिल हमेशा शून्य आएगा, जबकि बिल पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि सोलर पैनल ने कितनी बिजली बनाई है, जो मौसम के हिसाब से बदलती रहती है.

क्या कहते हैं उपभोक्ता (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या है समाधान



नेट मीटरिंग से जुड़ी दिक्क्तों का समाधान बेहद आसान है. इसमें उपभोक्ता को सोलर लगाने से पहले सोलर बिलिंग सिस्टम के बारे में विस्तार से समझ लेना चाहिए, उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए कि यूनिट्स को कैसे एडजस्ट किया जाता है और बिल में कुछ छोटे फिक्स्ड चार्ज क्यों शामिल होते हैं. दिक्क्तों से बचने के लिए नियमित मीटर रीडिंग की जांच करें, कोई दिक्कत लगे तो तुरंत बिजली विभाग के अधिकारी से संपर्क करें.

"वाराणसी में 17,698 परिवारों में बिजली का बिल शून्य"



मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह ने बताया कि जिले में अब तक 76,218 लोगों ने योजना के तहत आवेदन किया है. इनमें से 50 हजार से अधिक घरों में रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए जा चुके हैं. इस योजना की सबसे बड़ी सफलता यह है कि सोलर संयंत्र लगवा चुके 17,698 उपभोक्ताओं का बिजली बिल शून्य हो गया है. वहीं, वाराणसी में अब 150 मेगावाट से अधिक सौर ऊर्जा क्षमता भी विकसित हो चुकी है. वो कहते है कि यह उपलब्धि न केवल स्वच्छ ऊर्जा के बढ़ते प्रसार को दर्शाती है, बल्कि लोगों में बढ़ती जागरुकता का भी प्रमाण है.



हर दिन 51 लाख रुपये की बिजली का उत्पादन



यूपीनेडा (UPNEDA) के वरिष्ठ परियोजना अधिकारी शशि गुप्ता ने बताया कि जिले में स्थापित रूफटॉप सोलर संयंत्रों से प्रतिदिन लगभग 7.50 लाख यूनिट स्वच्छ बिजली का उत्पादन हो रहा है, जिसका अनुमानित आर्थिक मूल्य 51 लाख रुपये से अधिक है. उनके अनुसार, इससे न केवल पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम हुई है, बल्कि बिजली उत्पादन का खर्च घटने से उपभोक्ताओं और सरकार दोनों को दीर्घकालिक आर्थिक लाभ मिल रहा है.

उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के जरिए वाराणसी आज सिर्फ सौर ऊर्जा उत्पादन में ही नहीं, बल्कि स्वच्छ पर्यावरण, आर्थिक बचत, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और स्थानीय रोजगार सृजन के क्षेत्र में भी एक सफल मॉडल के रूप में उभर रहा है. इस योजना की सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे उत्तर प्रदेश में वाराणसी आज दूसरे स्थान पर है.

पीएम सूर्य घर योजना की हकीकत (Photo Credit; ETV Bharat)

क्या कहते हैं बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर ?

इस बारे में बिजली विभाग के चीफ इंजीनियर एके वर्मा ने बताया कि दो साल पहले जब सोलर पैनल लगाने की शुरुआत हुई थी, तब स्मार्ट मीटर को लेकर कुछ तकनीकी समस्याएं आई थीं. इसके बाद हमने तकनीक में सुधार करते हुए प्री-कॉन्फ़िगरेशन स्मार्ट मीटर लगाना शुरू कर दिया, उसके बाद ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही है, बल्कि लोग अब सोलर रूफटॉप को काफी पसंद कर रहे हैं. उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए हमने एक हाईटेक एप्लीकेशन भी उपलब्ध कराया है, जिसके ज़रिए वे बिजली के इनपुट और आउटपुट को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं.

चीफ इंजीनियर ने यह भी कहा कि सोलर पैनल लगाने वाले उपभोक्ताओं में बिजली बिल और नेट मीटर को लेकर काफी कन्फ्यूजन है. हमें यह स्वीकार करना होगा कि जागरुकता और प्रचार-प्रसार में कहीं न कहीं कुछ कमी रही है. पहले लोग स्मार्ट मीटर को लेकर परेशान थे, लेकिन अब वह समस्या पूरी तरह खत्म हो चुकी है. शुरुआतमें एक्सपोर्ट यूनिट को लेकर कुछ दिक्कतें जरूर आई थीं.

समस्या होने पर टोल-फ्री नंबर 1912 पर कॉल करें

रूफटॉप सोलर लगाने वालों में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यह है कि सोलर लगाते ही उनका बिजली बिल जीरो हो जाएगा. लोगों को यह समझने की जरूरत है कि ऐसा हर बार जरूरी नहीं है. उदाहरण के लिए, यदि आपकी खपत 2 किलोवाट की है और आपने 2 किलोवाट का ही सोलर लगवाया है, तो भी कुछ न कुछ बिजली बिल आ सकता है; क्योंकि जितनी आपकी खपत है, सोलर हर दिन उतनी ही बिजली पैदा करे, यह जरूरी नहीं है.

पीएम सूर्य घर योजना की हकीकत (Photo Credit; ETV Bharat)

इसलिए, वेंडर और मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए उपभोक्ताओं को नेट मीटरिंग की व्यवस्था समझाना बेहद जरूरी है. उन्हें पता होना चाहिए कि उनके घर में कितनी यूनिट बिजली खर्च हो रही है और सोलर से कितनी यूनिट बन रही है. अगर लोग नियमित रूप से ऐप पर इसे ट्रैक करना शुरू कर दें, तो अधिकांश समस्याओं का समाधान खुद-ब-खुद हो जाएगा. वर्तमान में विभाग के पास नेट मीटर की कोई कमी नहीं है, फिर भी यदि किसी को कोई समस्या आती है, तो वे टोल-फ्री नंबर 1912 पर कॉल करें या ऐप के जरिए अपनी शिकायत दर्ज कराएं, उनकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाएगा.

वेंडर ने कहा- बंदरों के उत्पात से आ रही दिक्कत

वहीं, इस बारे में ट्रेनर और वेंडर मनीष मिश्रा का कहना है कि सोलर रूफटॉप लगवाने में छत की समस्या और डाउन पेमेंट की समस्या कुछ लोगों को हो रही है. वहीं, व्यावहारिक समस्याओं में देखें तो कुछ इलाकों में बंदरों की वजह से समस्या है. इनमें शिवाला घाट किनारे रहने वाले लोगों की दिक्कत ज्यादा है, क्योंकि यहां पर बंदरों में संख्या ज्यादा है. बंदर यदि सोलर पर कूदते हैं तो उसमें हेयर लाइन फैक्चर आ जाता है, जिस वजह से सोलर पैनल में क्रैक आ जाता है. इसलिए यहां के लोग सोलर लगवाने से बच रहे हैं.

नेट मीटर की उपलब्धता को लेकर उन्होंने कहा कि सिंगल फेज के नेट मीटर हमेशा उपलब्ध रहते हैं. प्रॉब्लम थ्री फेज को लेकर के आती है. वर्तमान समय में कुछ जगहों पर इसकी शॉर्टेज है, लेकिन धीरे-धीरे स्थिति बदल रही है. उन्होंने कहा कि बाकी जनपदों की तुलना में यदि हम वाराणसी को देखें तो यहां पर सोलर की प्रोग्रेस और लोगों की रुचि सहूलियत बहुत अच्छा है. शायद यही वजह है कि वाराणसी जनपद टॉप कैटेगरी में शामिल है.

पीएम सूर्य घर योजना की हकीकत (Photo Credit; ETV Bharat)

फिलहाल धरातल पर देखने के बाद कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री के निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी, जिसे 'सोलर सिटी' का तमगा दिया गया है, यहां योजना की रफ्तार काफी धीमी है. 10 लाख बिजली कनेक्शन वाले इस शहर में 50 हजार घरों में सोलर पैनल लग चुके हैं. 17 हजार से अधिक घरों में बिलजी का बिल शून्य आ रहा है. हालांकि अभी 21 के करीब आवेदन पेंडिंग भी हैं. ऐसे में यूपी के अन्य जिलों की स्थिति का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है. जानकारों का कहना है कि काशी को केवल कागज पर सोलर सिटी घोषित कर देने से बदलाव नहीं आएगा; इसके लिए पूर्वांचल डिस्कॉम को अपनी कार्यप्रणाली सुधारनी होगी, नेट मीटर की किल्लत दूर करनी होगी और पुराने शहर की भौगोलिक चुनौतियों का व्यावहारिक समाधान ढूंढना होगा और लोगों के इसके प्रति जागरूक करना होगा. वरना, मुफ़्त बिजली का यह सपना वेंडर्स और सरकारी दफ्तरों की फाइलों के बीच ही दम तोड़ देगा.

पाठकों के लिए खास संदेश

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