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देहरादून पुल: सिर्फ 16 दिन में धंस गई एप्रोच रोड, ETV BHARAT ने पहले ही बता दी थी ब्रिज खोलने की मजबूरी!

अधिकारियों का दावा—पुल सुरक्षित, एप्रोच में आया सिंक: पुल की एप्रोच रोड पर बड़ा गड्ढा बनने के बाद यातायात रोकना पड़ा. सड़क धंसने की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों की भीड़ मौके पर जुट गई और लंबा जाम लग गया. राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के जोनल हेड दयानंद ने बताया कि-

एक साल से पुल बना बड़ी चुनौती: नंदा की चौकी स्थित पुल के क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद स्थानीय लोगों को उम्मीद थी कि जल्द ही नया पुल बन जाएगा और आवाजाही सामान्य हो जाएगी. हालांकि, निर्माण कार्य लगातार खिंचता चला गया. करीब 10 महीने गुजर जाने के बाद भी पुल पूरी तरह तैयार नहीं हुआ. इस दौरान स्थानीय लोग, छात्र, कर्मचारी और व्यापारियों को अस्थायी ह्यूम पाइप पुल के सहारे आवाजाही करनी पड़ी. मॉनसून सिर पर होने के बावजूद निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका और आखिरकार जुलाई में तेज बारिश में अस्थायी ह्यूम पाइप पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया. इसके बाद प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) पर यातायात बहाल करने का भारी दबाव बना. इसी दबाव के बीच 13 जुलाई को मुख्य पुल को पूरी तरह तैयार हुए बिना ही यातायात के लिए खोल दिया गया. उस समय भी स्थानीय लोगों ने निर्माण की गुणवत्ता और अधूरे कार्य को लेकर सवाल उठाए थे.

विडंबना यह रही कि जुलाई में मॉनसून की पहली तेज बारिश में वह अस्थायी पुल भी बह गया. इसके बाद मौजूदा चल रहे कार्यों को लेकर स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि, अधूरे निर्माण के बावजूद 13 जुलाई 2026 को मुख्य पुल को आनन-फानन में यातायात के लिए खोल दिया गया. लेकिन गजब की बात है कि, अब महज 16 दिन बाद ही पुल की एप्रोच रोड धंस गई और एक बार फिर पूरे इलाके का राजधानी देहरादून से सड़क संपर्क प्रभावित हो गया है.

एक साल के भीतर दूसरी बार नंदा की चौकी पुल सुर्खियों में है. इस बार वजह पुल का पूरी तरह टूटना नहीं, बल्कि उसकी एप्रोच रोड का धंस जाना चर्चाओं का केंद्र है. देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में नंदा की चौकी से पहले स्थित यह पुल पिछले साल सितंबर 2025 में आई भीषण आपदा में टूट गया था. इसके बाद करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से नए पुल का निर्माण शुरू हुआ, लेकिन लगभग 10 महीने बीत जाने के बाद भी पुल पूरी तरह तैयार नहीं हो पाया. इस दौरान क्षेत्र की आवाजाही बगल में बनाए गए अस्थायी ह्यूम पाइप पुल के सहारे चलती रही.

देहरादून: साल 2025 सितंबर माह में देहरादून के अलग-अलग इलाकों में आई प्राकृतिक आपदा में नंदा की चौकी स्थित पुल भी क्षतिग्रस्त हो गया था. जिसे 16 करोड़ रुपए की लागत से तैयार कर 13 जुलाई 2026 को जल्दबाजी में यातायात के लिए खोला गया. लेकिन महज 16 दिन बाद ही पुल की एप्रोच रोड धंसने से एक बार फिर यातायात बाधित हो गया और निर्माण की गुणवत्ता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.

पुल का मुख्य स्ट्रक्चर पूरी तरह सुरक्षित है और उसमें किसी प्रकार की तकनीकी खराबी नहीं आई है. समस्या केवल एप्रोच रोड पर आई है, जहां एक सिंक (धंसाव) बन गया है. सोमवार रात नदी का जलस्तर अचानक काफी बढ़ गया था. तेज बहाव के कारण पूरा पानी एक तरफ केंद्रित हो गया और सुरक्षा दीवार के ऊपर से बहने लगा. इससे पानी एप्रोच के नीचे तक पहुंच गया, जहां पहले से मौजूद भू-धंसाव की स्थिति के कारण मिट्टी खिसक गई और सड़क के नीचे खाली जगह बनने से बड़ा गड्ढा हो गया.

-दयानंद, जोनल हेड, NHAI-

जोनल हेड दयानंद का कहना है कि, मौके पर युद्धस्तर पर मरम्मत कार्य चल रहा है. रॉक फिलिंग और अन्य तकनीकी कार्य किए जा रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द यातायात दोबारा शुरू कराया जा सके.

10 महीने तक पुल का निर्माण करीब 16 करोड़ रुपए की लागत से हुआ. (PHOTO-ETV Bharat)

हालांकि, स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि निर्माण कार्य गुणवत्ता और मानकों के अनुसार हुआ होता तो इतनी जल्दी ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती.

स्थानीय लोगों में नाराजगी, उठाए सवाल: पुल की एप्रोच धंसने के बाद प्रेमनगर और आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में भारी नाराजगी देखने को मिली. स्थानीय लोगों का कहना है कि, पिछले एक साल से वे लगातार परेशानी झेल रहे हैं. पहले पुल टूटा, फिर महीनों तक निर्माण पूरा नहीं हुआ, उसके बाद अस्थायी पुल भी बह गया और अब जिस नए पुल को बड़ी उम्मीदों के साथ खोला गया था, उसकी एप्रोच महज 16 दिन में धंस गई. लोगों का आरोप है कि पुल को अधूरी तैयारी और जल्दबाजी में खोल दिया गया था, जिसकी कीमत अब आम जनता चुका रही है.

स्थानीय जनप्रतिनिधि खुशबू ने पूरे मामले को विभागीय भ्रष्टाचार का उदाहरण बताते हुए कहा कि, जनता के करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद यदि कोई पुल 16 दिन भी ठीक से नहीं चल पाता है तो इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए. पूरे निर्माण कार्य की उच्चस्तरीय तकनीकी जांच कराई जानी चाहिए और यदि निर्माण में लापरवाही या गुणवत्ता से समझौता किया गया है तो संबंधित अधिकारियों और एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

-खुशबू, स्थानीय जनप्रतिनिधि-

जांच की मांग के साथ धरने पर बैठी कांग्रेस: घटना के बाद इस मुद्दे पर राजनीतिक रंग भी चढ़ गया है. कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता घटनास्थल पर पहुंचे और धरने पर बैठ गए. कांग्रेस ने सरकार और निर्माण एजेंसियों की कार्यशैली पर बड़ा सवाल उठाते हुए पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठाई.

यह घटना केवल एक पुल की एप्रोच रोड धंसने की नहीं, बल्कि सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल खड़ा करने वाली है. 16 करोड़ रुपए की लागत से बना पुल यदि 16 दिन बाद ही लोगों की परेशानी का कारण बन जाए तो यह गंभीर मामला है. यह सरकार में व्याप्त भ्रष्टाचार और निर्माण कार्यों में बरती जा रही लापरवाही की तस्वीर है. स्वतंत्र तकनीकी जांच कराकर यह सार्वजनिक किया जाए कि निर्माण के दौरान किन मानकों का पालन किया गया और यदि कहीं कमी रही तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है.

फिलहाल प्रशासन और राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मरम्मत कार्य में जुटे हैं और जल्द यातायात बहाल करने का दावा कर रहे हैं. लेकिन जिस पुल को पिछले एक साल से क्षेत्र के लोग अपनी सबसे बड़ी उम्मीद मान रहे थे, उसकी एप्रोच रोड का महज 16 दिन में धंस जाना कई ऐसे सवाल छोड़ गया है जिनके जवाब सिर्फ मरम्मत से नहीं मिलेंगे. निर्माण की गुणवत्ता, मॉनसून से पहले अधूरे पुल को खोलने का फैसला, तकनीकी निगरानी और करोड़ों रुपए की सार्वजनिक परियोजनाओं की जवाबदेही...ये सभी मुद्दे अब फिर से बहस के केंद्र में हैं. क्षेत्र के हजारों लोगों के लिए फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि उनका राजधानी देहरादून से सामान्य सड़क संपर्क आखिर पूरी तरह और स्थायी रूप से कब बहाल होगा.

इस पूरे मामले पर सीएम धामी ने कहा कि, प्रेमनगर पुल की एप्रोच रोड धंसने की जांच होगी. क्योंकि गुणवत्ता से समझौता करने का कोई इरादा नहीं है.

एक्शन में शासन: पुल की एप्रोच रोड धंसने के मामले में उत्तराखंड शासन ने सख्त रुख अपनाया है. लोक निर्माण विभाग (PWD) के सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय ने देहरादून-पांवटा साहिब पुराने राष्ट्रीय राजमार्ग पर नंदा की चौकी स्थित टोंस नदी पर नवनिर्मित पुल की एप्रोच रोड क्षतिग्रस्त होने की घटना का संज्ञान लेते हुए मुख्य अभियंता, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून को तीन दिन के भीतर प्राथमिक जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं. यह मामला जनहित और लोक सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण अत्यंत संवेदनशील है, इसलिए तथ्यों, उत्तरदायित्व निर्धारण और अभिलेखीय साक्ष्यों सहित विस्तृत जांच आख्या बिना किसी विलंब के शासन को उपलब्ध कराई जाए.

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