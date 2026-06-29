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DTC बसों में 'पिंक सहेली कार्ड' से फ्री सफर: अफवाह बनाम हकीकत, जानें क्या है जमीनी सच

नई दिल्ली: दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन (डीटीसी) की बसों में 1 जुलाई से बिना 'पिंक सहेली कार्ड' के महिलाओं को मुफ्त सफर नहीं मिलने की खबरों के बीच एक बड़ा अपडेट सामने आया है. ग्राउंड रिपोर्ट व डीटीसी के उच्च अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक फिलहाल 1 जुलाई से इस नियम को अनिवार्य नहीं किया जा रहा है.

डीटीसी अधिकारियों का कहना है कि जब तक सरकार से इस संबंध में स्पष्ट निर्देश नहीं मिलते हैं, तब तक बिना कार्ड वाली महिलाओं को भी पहले की तरह पिंक टिकट देकर मुफ्त सफर की सुविधा मिलती रहेगी. हालांकि अधिकारियों ने यह भी कहा कि परिचालकों को निर्देश दिया गया है कि वह सभी महिलाओं से पहले पिंक कार्ड मांगे, जिससे महिलाएं पिंक कार्ड के जरिए ही सफर करना शुरू करें.

पिंक सहेली कार्ड को लेकर अफवाह बनाम हकीकत (ETV Bharat)

बस परिचालकों को दिया निर्देश: इस पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करते हुए दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के डिप्टी चीफ जनरल मैनेजर अमनदेव छिकारा ने बताया कि फिलहाल सरकार की तरफ से अभी ऐसा कोई आदेश नहीं आया है कि 1 जुलाई से केवल पिंक कार्ड के जरिए ही सफर फ्री होगा. जिन महिलाओं के पास अभी पिंक सहेली कार्ड नहीं हैं कार्ड नहीं है, वे भी पिंक टिकट लेकर मुफ्त यात्रा कर सकती हैं. हालांकि बस परिचालकों को निर्देश दिया गया है कि वे सफर के दौरान महिलाओं से पिंक कार्ड की मांग करें, जिससे महिलाएं पिंक कार्ड को लेकर जागरूक हों और कार्ड का उपयोग शुरू करें.

यह है नियम: दिल्ली में अब तक 13,86,000 से अधिक महिलाओं के पिंक सहेली कार्ड बनाए जा चुके हैं और यह प्रक्रिया अभी भी जारी है. अमनदेव छिकारा ने बताया कि जो बच्चियां 5 साल पूरे कर छठे साल में प्रवेश करेंगी, उनके कार्ड भी बनाए जाएंगे. क्योंकि नियम के मुताबिक 5 साल तक के बच्चों का टिकट नहीं लगता, लेकिन छठे साल से बसों में टिकट अनिवार्य हो जाता है.

क्या है बस स्टैंड और बसों में पिंक टिकट का हाल: ईटीवी भारत की टीम की ओर से जमीनी स्तर पर की गई पड़ताल में महिलाओं व बस स्टाफ के बीच इस कार्ड को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिले. नई दिल्ली की रहने वाली रीता गुप्ता और बस में सफर कर रही नीरजा ने बताया कि उन्होंने पिंक कार्ड तो बनवा लिया है, लेकिन वे इसे साथ लेकर नहीं चलती हैं. चूंकि बसों में अभी भी आसानी से पिंक टिकट मिल रही है, इसलिए वे टिकट लेकर ही सफर करती हैं. वहीं पिंक कार्ड को लेकर महिलाओं में जानकारी का अभाव भी दिखाई दिया. गोल डाकखाना चौराहे के पस बस डिपो पर बस का इंतजार कर रहीं शकुंतला नामक यात्री ने बताया कि उन्होंने अभी तक कार्ड नहीं बनवाया है, क्योंकि उन्हें अपने घर के आसपास इसके बनने वाले केंद्रों की सही जानकारी नहीं है. उन्हें इस तरह के कार्ड बनवाने के संबंध में जानकारी भी नहीं थी.