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ग्राउंड रिपोर्ट: यूपी का 'परिवार संतृप्तिकरण अभियान' क्या बदल रहा है महिलाओं की तकदीर, या सिर्फ चुनावी दांव?

इसी दौरान बीते कई सालों से समूह से जुड़ी महिलाओं ने बताया कि इस कदम ने उनकी जिंदगी पूरी तरह बदल दी है. पहले जहां उन्हें लोगों के ताने सुनने पड़ते थे और परिवार का भी सहयोग नहीं मिलता था, वहीं आज सब कुछ बदल चुका है. अब समाज में लोग उन्हें सम्मान की नज़र से देखते हैं और पति भी उनके काम में पूरा सहयोग करते हैं. एक महिला ने बताया कि उन्होंने समूह की मदद से अपनी एक दुकान खोली है, जिसे वे खुद संचालित करती हैं. इससे उनके घर की आर्थिक स्थिति पूरी तरह सुधर गई है और अब उनका जीवन बहुत अच्छे और सामान्य तरीके से चल रहा है.

वाराणसी शहर से लगभग 35 किलोमीटर दूर हरहुआ ब्लॉक में परिवार संतृप्तिकरण के फॉर्म भरने आईं महिलाओं ने बताया कि आधार कार्ड, फोटो और पैन कार्ड लाने पर समूह सखी उनका फॉर्म आसानी से भर देती हैं. महिलाओं का कहना है कि इस समूह से जुड़कर वे भविष्य के लिए पैसे बचा पाएंगी और फिर अपना खुद का कोई रोजगार भी शुरू कर सकेंगी.

अगर बनारस की बात करें तो यहां स्वयं सहायता समूह से जुड़ी एक लाख 68 हजार से ज्यादा महिलाएं आत्मनिर्भर बन चुकी हैं. किसी की फास्ट फूड की दुकान है तो कोई सिलाई सेंटर चलता है. किसी ने दोना-पत्तल का कारोबार शुरू किया, तो कोई हैंडीक्राफ्ट से जुड़े सामानों को बना रहा है. कहीं जूट के सामान बन रहे हैं, तो कहीं झाड़ू आदि बनाकर महिलाएं खुद को आगे बढ़ा रही हैं. अच्छी बात ये है कि इसमें महिलाएं खुद तो काम कर ही रही हैं, साथ ही दूसरी महिलाओं को भी रोजगार दे रही हैं.

ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत परिवार संतृप्तिकरण अभियान की शुरुआत की गई, जिसके तहत महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों से जोड़ा जाता है. इन समूहों में महिलाएं अपनी छोटी-छोटी बचत जमा करती हैं. फिर वे अपनी बचत और सरकार से मिलने वाले लोन की मदद से अपना खुद का काम शुरू कर सकती हैं. सरकार इसके लिए महिलाओं को मुफ्त ट्रेनिंग भी देती है. इस पहले से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया जाता है.

दरअसल, परिवार संतृप्तिकरण अभियान के तहत गांव में मौजूद महिलाओं को स्वयं सहायता समूह से जोड़कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाता है. उसके लिए उन्हें प्रशिक्षण भी दिया जाता है, लेकिन क्या वाकई में इस अभियान से महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं? इन सब सवालों के जवाब तलाशने ईटीवी भारत की टीम वाराणसी जनपद में ग्राउंड पर उतरी और महिलाओं से मिलकर इस अभियान की सच्चाई सामने लेकर आई है. इस योजना की हकीकत से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर यह परिवार संतृप्तिकरण अभियान है क्या?

वाराणसी : उत्तर प्रदेश की ग्रामीण पगडंडियों और कस्बों की तंग गलियों में इस वक्त एक नया सरकारी शब्द गूंज रहा है 'परिवार संतृप्तिकरण'. दावा है कि कोई भी पात्र महिला सरकारी योजनाओं के लाभ से छूटेगी नहीं. स्वयं सहायता समूहों (SHGs) से लेकर मुफ्त राशन, पेंशन और रोजगार योजनाओं को एक ही छत के नीचे लाकर महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की यह मुहिम जमीन पर कितनी उतरी है? क्या यह सचमुच यूपी की 'आधी आबादी' का सामाजिक उत्थान कर रही है या फिर इसके पीछे 2027 के विधानसभा चुनावों को साधने का एक बड़ा राजनीतिक गणित छिपा है? देखिए मनीष चौहान के संपादन में प्रतिमा तिवारी की विशेष रिपोर्ट...

दोना-पत्तल का काम शुरू करने वाली महिला ने बताया कि घूंघट छोड़कर फील्ड में निकलना इतना आसान नहीं है. परिवार, समाज सबकी नाराजगी झेलनी पड़ती है, जब उन्होंने समूह में आना शुरू किया तो घर के लोगों ने मना किया, लेकिन उन्होंने लोगों को समझा बुझाकर जैसे तैसे समूह से जुड़कर काम करना शुरू किया और आज घर की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क है. उन्होंने कहा कि पहले लोग किसी की पत्नी और मां के नाम से पहचानते थे. अब वह खुद के नाम से पहचानी जाती हैं.

Photo Credit; ETV Bharat (Photo Credit; ETV Bharat)

40 हजार रुपये महीने की है आय



इसी बीच, वहां ड्रोन उड़ाने वाली दीदी से भी मुलाकात हुई. उन्होंने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि, "मैंने पहले कभी स्कूटर भी नहीं चलाया था, लेकिन आज मैं ड्रोन उड़ा रही हूं. जब पहली बार ड्रोन उड़ाया, तो लगा जैसे कोई हवाई जहाज़ उड़ा रही हूं. यह मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पल था".

उन्होंने आगे बताया कि आज वे हर महीने 35 से 40 हज़ार रुपये कमा रही हैं. इस कमाई की बदौलत उनके बच्चे आज एक बड़े निजी स्कूल में पढ़ रहे हैं, जहां दाखिला दिलाने से पहले आम लोग कई बार सोचते हैं. ड्रोन दीदी को इस बात की बेहद खुशी है कि वे न सिर्फ आर्थिक रूप से स्वावलंबी बन चुकी हैं, बल्कि समाज में उन्हें एक बड़ा सम्मान भी मिल रहा है.

'महिलाओं को दहलीज़ से बाहर लाना है बड़ी चुनौती'



वहीं, समूह सखी ने इस काम की जमीनी चुनौतियों को साझा करते हुए बताया कि फॉर्म भरने में कोई समस्या नहीं है, अगर महिला ठान ले, तो यह काम महज 1 घंटे का है. असली चुनौती महिलाओं को समझाकर घर से बाहर लाने में होती है, जिसमें कभी-कभी 3 से 4 दिन लग जाते हैं. उन्होंने आगे कहा कि कई महिलाएं आज भी पति के डर से बाहर निकलने में झिझकती हैं. रोज घर से निकलते समय हमारे मन में भी यह डर रहता है कि महिलाएं ब्लॉक पर आएंगी या नहीं, या हमारे समझाने पर वे हमारी बात मानेंगी या नहीं, लेकिन सच्चाई यही है कि यदि महिलाएं इस हिचकिचाहट को छोड़कर आगे आएं और इस योजना का लाभ उठाएं, तो यह उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है.

परिवार संतृप्तिकरण अभियान (Photo Credit; ETV Bharat)

'महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है'

उपायुक्त (स्वतः रोजगार) पवन कुमार सिंह ने बताया कि परिवार संतृप्तिकरण अभियान का उद्देश्य केवल पात्र महिलाओं को समूह से जोड़ना ही नहीं, बल्कि उन्हें समूह के माध्यम से नियमित बचत, बैंकिंग, ऋण सुविधा, आजीविका गतिविधियों और विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाकर आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है. उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर पात्र परिवारों की पहचान कर यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कोई भी पात्र महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़ने के अवसर से वंचित न रहे.

उपायुक्त ने कहा कि हमारे यहां बिचौलिया की कोई समस्या नहीं है. हमने हर स्तर पर कैडर बना रखा है. इस योजना को धरातल पर उतरने की सबसे बड़ी समस्या महिलाओं को घर से बाहर लाने की है. हालांकि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं जिसका परिणाम है कि बड़ी संख्या में महिलाएं काम कर रही हैं और उनको देखकर के बाकी महिलाएं बाहर निकल रही हैं. लेकिन फिर भी ग्रामीण अंचल में महिलाओं को घर से बाहर लाना सबसे बड़ी चुनौती है.

कारोबारी बनीं महिलाएं (Photo Credit; ETV Bharat)

विधानसभा चुनाव में क्या पड़ेगा प्रभाव?

सरकार के इस अभियान का क्या आगामी विधानसभा चुनाव में कोई प्रभाव पड़ेगा? इस सवाल के जवाब में राजनीतिक विश्लेषक प्रोफेसर एके पांडेय कहते हैं किहर सरकार आधी आबादी को अपनी ओर लाने की कोशिश करती है, क्योंकि महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक चुनावी समीकरण को प्रभावित करता है. निश्चित रूप से बीते 10 सालों में बड़ी संख्या में महिलाएं, खासकर ग्रामीण महिलाएं रोजगार की ओर आगे बढ़ी हैं, जिसमें सरकार की योजनाओं का बड़ा योगदान है. उन्होंने बताया कि पहले जो महिलाएं घूंघट में रहकर अपनी बात तक नहीं रख पाती थीं, आज वह बाहर निकाल करके रोजगार कर रही हैं?

प्रोफेसर एके पांडेय ने कहा कि अगर हम बनारस में ही देखें तो यहां सेवापुरी, अराजी लाइन, हरहुआ, काशी विद्यापीठ हर ऐसे ब्लॉक मौजूद हैं, जहां बड़ी संख्या में हजारों महिलाएं घर के बाहर निकली हैं. वह कहीं ड्रोन दीदी, तो कहीं बीसी सखी, कहीं पर सोलर दीदी, अन्य नई-नई पहचानों के साथ काम कर रही हैं, जो महिलाएं सिर्फ चूल्हे-चौके में सीमित थीं, वह इस तरीके से आगे बढ़ रही हैं. यह उनको एक अलग आत्मविश्वास दे रहा है और यह आत्मविश्वास निश्चित रूप से सत्ता पक्ष की ओर भी जा रहा है, क्योंकि यदि हम अब तक के चुनावी परिणामों को देखें तो वाराणसी में बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपना वोट सत्ता पक्ष को दिया है और महिलाओं का वोट अपने आप बेहद महत्वपूर्ण भी होता है.

परिवार संतृप्तिकरण अभियान (Photo Credit; ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि अब आत्मनिर्भर होने के साथ महिलाएं खुद अपने वोट का निर्धारण भी कर रही हैं. अब धीरे-धीरे समय बदल गया है. महिलाएं खुद का नफा नुकसान समझ करके वोट दे रही हैं, जिस तरीके से बीजेपी ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाया है, निश्चित रूप से बीते चुनावी ट्रेंड को देखें तो महिलाओं का समर्थन उनकी ओर रहा है और इस बार भी इसके सकारात्मक परिणाम दिख सकते हैं.

क्या कहता है विपक्ष ?



इधर समाजवादी पार्टी की नेता प्रियांशु यादव का कहना है कि बीजेपी का काम हमेशा से महिलाओं को गुमराह करने का रहा है. इन्होंने महिलाओं के साथ भेदभाव किया है. अल्पसंख्यक, दलित महिलाएं उनके कैडर में दिखती ही नहीं है. वर्तमान में भी बीजेपी यही कर रही है. तमाम योजनाओं का लोभ देकर महिलाओं को गुमराह किया जा रहा है. इनको महिलाओं के वास्तविक पीड़ा से कोई लेना-देना नहीं है. यही वजह है कि जहां भी बेटियों के साथ गलत होता है यह सरकार चुप रहती है.

बदल गया समाज का नजरिया (Photo Credit; ETV Bharat)

प्रियांशु यादव ने कहा कि बेटियों पर लाठी चलवाना हो या फिर महिलाओं को गुमराह करना हो, बीजेपी यही काम करती है. 33 फीसदी आरक्षण का लॉलीपॉप लेकर आई है और योजनाओं से महिलाओं को सिर्फ गुमराह कर रही है, लेकिन महिलाएं भी इस बात को समझ चुकी हैं कि उन्हें गुमराह नहीं होना है, अब वह सरकार को जवाब देने के लिए तैयार हैं.

पाठकों के लिए खास संदेश

आपका क्या सोचना है? क्या सरकारी योजनाएं वाकई महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बना रही हैं या जमीनी हकीकत कुछ और है? अपने इलाके का अनुभव नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें और इस ग्राउंड रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।

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