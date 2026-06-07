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नशे की गिरफ्त में हरियाणा! 12 साल में 27 गुणा बढ़ी OPD, लेकिन सुविधा नहींं, क्या काफी हैं 125 नशा मुक्ति केंद्र?

हरियाणा में नशे का जाल लगातार बढ़ रहा है. सूबे में 120 से ज्यादा नशा मुक्ति केंद्र. कहीं स्टाफ की कमी, तो कहीं सुविधा की.

Haryana Drug Crisis
Haryana Drug Crisis (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 7, 2026 at 1:50 PM IST

5 Min Read
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सिरसा: हरियाणा में नशे की समस्या कितनी गंभीर हो चुकी है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य के 22 जिलों में 120 से अधिक नशा मुक्ति केंद्र चल रहे हैं. इनमें से अकेले अंबाला, कैथल और सिरसा में 47 केंद्र स्थापित किए गए हैं. यानी पूरे राज्य के करीब 40 फीसदी केंद्र सिर्फ तीन जिलों में हैं. सवाल ये है कि क्या बढ़ती संख्या समाधान की निशानी है या फिर ये बताती है कि नशे की जड़ें पहले से ज्यादा गहरी हो चुकी हैं?

पंजाब बॉर्डर वाले जिले सबसे ज्यादा प्रभावित: आंकड़े बताते हैं कि पंजाब से सटे अंबाला, कैथल और सिरसा में नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या सबसे ज्यादा है.

  • सिरसा : 22 केंद्र
  • अंबाला : 14 केंद्र
  • कैथल : 13 केंद्र

इन तीन जिलों में कुल 47 केंद्र हैं. ये स्थिति बताती है कि पंजाब सीमा से सटे इलाकों में नशे की चुनौती बाकी हरियाणा के मुकाबले कहीं ज्यादा गंभीर है.

नशे की गिरफ्त में हरियाणा! 12 साल में 27 गुणा बढ़ी OPD, लेकिन सुविधा नहींं (ETV Bharat)

सिरसा बना नशा मुक्ति का सबसे बड़ा केंद्र: सिरसा जिला पंजाब और राजस्थान दोनों राज्यों से जुड़ा हुआ है. यहां तीन सरकारी और 19 निजी नशा मुक्ति केंद्र संचालित हो रहे हैं. सिरसा नागरिक अस्पताल में स्थापित नशा मुक्ति केंद्र के आंकड़े पिछले 12 वर्षों में समस्या की भयावह तस्वीर पेश करते हैं.

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यानी 12 वर्षों में ओपीडी करीब 27 गुना बढ़ गई. इसी तरह भर्ती मरीजों की संख्या 99 से बढ़कर 1213 तक पहुंच गई. ये लगभग 12 गुना वृद्धि है. मरीज लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सुविधाएं नहीं. सबसे बड़ा सवाल सुविधाओं को लेकर है. 2014 में सिरसा नशा मुक्ति केंद्र में 10 बेड थे. आज करीब 12 साल बाद भी ये संख्या सिर्फ 50 तक पहुंच सकी है.

Drug Rehabilitation Centre Haryana
किस साल में कितने बढ़े मरीज? (SIRSA HEALTH DEPARTMENT)

मरीज बढ़े, लेकिन सुविधाएं नहीं: एक तरफ मरीजों की संख्या कई गुना बढ़ गई, दूसरी तरफ बुनियादी ढांचा उसी रफ्तार से विकसित नहीं हुआ. विशेषज्ञों का मानना है कि यही वजह है कि इलाज और पुनर्वास की व्यवस्था पर लगातार दबाव बढ़ रहा है. हरियाणा के अधिकांश जिलों में निजी नशा मुक्ति केंद्रों की संख्या सरकारी केंद्रों से कहीं ज्यादा है.

  • सिरसा: 3 सरकारी, 19 निजी
  • अंबाला : 1 सरकारी, 13 निजी
  • कैथल : 2 सरकारी, 11 निजी
  • कुरुक्षेत्र : 1 सरकारी, 9 निजी
  • गुरुग्राम : 1 सरकारी, 6 निजी

ये स्थिति इस सवाल को जन्म देती है कि क्या सरकार इलाज की जिम्मेदारी धीरे-धीरे निजी संस्थानों पर छोड़ रही है?

बदल गया नशे का स्वरूप: सिरसा नशा मुक्ति केंद्र के प्रभारी डॉ. पंकज शर्मा के अनुसार "पहले शराब, अफीम, पोस्त और गांजे के मामले ज्यादा आते थे. अब हेरोइन, स्मैक और मेडिकल ड्रग्स के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं. इससे इलाज की जटिलता भी बढ़ी है. अब सिर्फ दवा देकर नशा नहीं छुड़ाया जा सकता. मरीज की मानसिक स्थिति, पारिवारिक माहौल और जीवनशैली पर भी काम करना पड़ता है."

Drug Rehabilitation Centre Haryana
किस जिले में कितने नशा मुक्ति केंद्र? (SIRSA HEALTH DEPARTMENT)

महिलाओं और बच्चों तक पहुंचा नशा: पहले नशा मुख्य रूप से युवकों और पुरुषों तक सीमित माना जाता था. अब हालात बदल चुके हैं. नशा मुक्ति केंद्रों में महिलाओं, युवतियों और यहां तक कि 10 से 15 साल के बच्चों के मामले भी सामने आ रहे हैं. ये बदलाव बताता है कि समस्या अब सिर्फ कानून-व्यवस्था का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक संकट का रूप ले चुकी है.

इलाज के बाद भी क्यों लौट आते हैं मरीज? नशा मुक्ति केंद्रों के सामने सबसे बड़ी चुनौती पुनर्वास है. डॉक्टर पंकज शर्मा के अनुसार "इलाज के बाद बड़ी संख्या में लोग दोबारा नशे की ओर लौट जाते हैं. सरकारी स्तर पर भी माना जाता है कि 80 से 90 प्रतिशत तक मरीज रिलैप्स यानी दोबारा नशे की चपेट में आ सकते हैं."

कारणों में शामिल हैं:

  • सामाजिक भेदभाव
  • परिवार का बदला हुआ व्यवहार
  • रोजगार की कमी
  • मानसिक तनाव
  • पुराने नशेड़ी दोस्तों का साथ

स्टाफ की कमी भी बड़ी चुनौती: केंद्र सरकार की एडिक्शन ट्रीटमेंट फैसिलिटी (ATF) योजना के तहत दवाइयां और स्टाफ उपलब्ध कराया गया है, लेकिन जमीनी स्तर पर अभी भी प्रशिक्षित कर्मियों की कमी महसूस की जा रही है. कई केंद्र सीमित संसाधनों में काम कर रहे हैं. सिरसा में पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा घोषित 50 बेड का पुनर्वास केंद्र निर्माणाधीन है. वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि केवल डिटॉक्स और दवाइयों से समस्या हल नहीं होगी. जब तक मरीज को रोजगार, सामाजिक स्वीकार्यता और मानसिक स्वास्थ्य सहायता नहीं मिलेगी, तब तक नशे की वापसी रोकना मुश्किल रहेगा.

हरियाणा में 120 से ज्यादा नशा मुक्ति केंद्र उपलब्धि या चेतावनी? अगर नशा नियंत्रण में होता तो मरीजों की संख्या हर साल रिकॉर्ड नहीं तोड़ती. सिरसा जैसे जिलों में बढ़ती ओपीडी, बढ़ते भर्ती मरीज और महिलाओं-बच्चों तक पहुंचता नशा बता रहा है कि लड़ाई सिर्फ नशा मुक्ति केंद्र खोलने से नहीं जीती जा सकती. असल चुनौती नशे की सप्लाई रोकने, युवाओं को बचाने और इलाज के बाद उन्हें दोबारा सामान्य जिंदगी से जोड़ने की है. यही वो मोर्चा है जहां हरियाणा को अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है.

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