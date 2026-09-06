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नक्सलवाद का अंत, बदलाव की शुरुआत लेकिन अबूझमाड़ तक विकास का सफर लंबा है, देखिए ग्राउंड रिपोर्ट

नक्सलवाद खत्म अब अबूझमाड़ में विकास की चुनौतियां, नक्सलियों की राजधानी रहे कुतुल से ETV भारत संवाददाता आकाश सिंह ठाकुर की रिपोर्ट

GROUND REPORT OF ABUJHMAD
बदलाव की शुरुआत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 6, 2026 at 9:13 AM IST

12 Min Read
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नारायणपुर: नक्सलवाद समाप्ति के बाद अब मूलभूत चुनौतियां जो थी तो पुरानी लेकिन अब उभरकर सामने आने लगी हैं. विकास पहुंचाने की कोशिश तो हो रही है लेकिन अब भी ऐसे कई गांव हैं जहां के लोग दैनिक सामग्री के लिए भी कई किलोमीटर का सफर तय कर बाजार तक पहुंच रहे, वो भी पैदल. जी हां, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं अब भी दूर है. इसे लेकर अबूझमाड़ के गांव कुतुल से से ETV भारत ने ग्राउंड रिपोर्ट की. जिसके बाद अबूझमाड़ की दो अलग-अलग तस्वीरें दिखाई दीं, एक तो सकारात्मक जहां डर या दहशत का माहौल तो खत्म हो गया लेकिन दूसरी तस्वीर कच्ची सड़कें, शिक्षकों और डॉक्टरों की गैरमौजूदगी जैसी भी थी. देखिए और पढ़िए पूरी रिपोर्ट-

सफर अभी लंबा है...

सरकार और प्रशासन अब उन इलाकों तक विकास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां कभी पहुंचना भी एक बड़ी चुनौती हुआ करता था. लेकिन जमीनी हकीकत बताती है कि अबूझमाड़ की विकास यात्रा अभी लंबी है. आज भी कई गांव ऐसे हैं, जहां राशन, नमक, तेल और अन्य दैनिक जरूरत की सामग्री भी नहीं मिलती. किसी को आधार कार्ड बनवाने के लिए जिला मुख्यालय पहुंचना है, तो किसी को बाजार से सामान लेकर 30 किलोमीटर पैदल वापस अपने गांव लौटना पड़ता है.

बदलाव की शुरुआत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कुतुल का बाजार जीवनरेखा

कुतुल को कभी नक्सलगढ़ या राजधानी कहा जाता था. आज भी कुतुल के साप्ताहिक बाजार से सामने आई अबूझमाड़ की तस्वीर में दहशत को खत्म हो चुका लेकिन विकास का इंतजार बाकी है. कुतुल में हर सप्ताह लगने वाला साप्ताहिक बाजार आसपास के दर्जनों गांवों के ग्रामीणों के लिए जीवनरेखा की तरह है. हमारी टीम ने यहां उन ग्रामीणों से बातचीत की, जो जंगल और पहाड़ों से होकर कई किलोमीटर पैदल चलकर बाजार पहुंचे थे.

ground report after naxal
नक्सलवाद का अंत, बदलाव की शुरुआत (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आदिंगपार गांव से आए ग्रामीणों ने बताया कि वे करीब 12 से 15 किलोमीटर का पैदल सफर तय कर कुतुल पहुंचे हैं. यहां पहुंचने के पीछे केवल बाजार घूमना उद्देश्य नहीं है. ग्रामीण अपने साथ जंगलों से संग्रहित किए गए विभिन्न वनोपज लेकर आते हैं. इन्हें स्थानीय व्यापारियों को बेचने के बाद मिलने वाले पैसों से वे अपने परिवार के लिए आवश्यक वस्तुएं खरीदते हैं. इन ग्रामीणों के लिए सब कुछ इसी साप्ताहिक बाजार से मिलता है.

सिर्फ दूरी ही परेशानी नहीं

आदिंगपार की 12 से 15 किलोमीटर की दूरी अबूझमाड़ की सबसे बड़ी कहानी नहीं है. बारिश के मौसम में पूरे मार्ग में कीचड़ और बरसाती नालों का पानी भर जाता है जिससे किसी भी प्रकार के वाहन की आवाजाही प्रभावित हो जाती है. इसके अतिरिक्त कई ऐसे ग्रामीण भी हैं, जो अपने गांवों से 30 से 40 किलोमीटर तक पैदल चलकर कुतुल पहुंचते हैं. सुबह अंधेरे में घर से निकलना, घंटों जंगल और पहाड़ी रास्तों से गुजरना और बाजार पहुंचकर वनोपज बेचना और जरूरत का सामान खरीदना और फिर उसी रास्ते से पैदल वापस गांव लौट जाना. यह आज भी अबूझमाड़ के कई ग्रामीणों की साप्ताहिक दिनचर्या है.

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बूझमाड़ तक विकास के लिए अभी सफर लंबा है... (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ग्रामीणों की जुबानी

आज भी अबूझमाड़ के अनेक गांवों के लोगों को स्वास्थ्य सेवाओं, सरकारी कार्यालयों, बाजार और अन्य जरूरी सुविधाओं तक पहुंचने के लिए कई घंटों की पैदल यात्रा करनी पड़ती है. कुतुल के साप्ताहिक बाजार जाते हुए हमारी मुलाकात आदिंगपार से आई एक युवती से हुई. वह अपने परिवार की कुछ अन्य महिलाओं के साथ पैदल चलकर कुतुल पहुंची थी. हमने जब उससे पूछा कि इतनी लंबी पैदल यात्रा कर वह कुतुल क्यों आई है, तो उसने बताया कि उसका आधार कार्ड अब तक नहीं बन पाया है.

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कुतुल के साप्ताहिक बाजार से सामने आई अबूझमाड़ की तस्वीर में दहशत को खत्म हो चुका लेकिन विकास का इंतजार बाकी है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हम दो लोगों का आधार कार्ड नहीं बना है, बाकी लोग बाजार करने भी जा रहे हैं. सड़क की परेशानी है- ग्रामीण युवती

आधार कार्ड बनवाने के लिए उसे नारायणपुर जिला मुख्यालय जाना है. लेकिन उसके गांव से नारायणपुर तक कोई सीधा और आसान परिवहन साधन उपलब्ध नहीं है. इसलिए वह पहले पैदल चलकर कुतुल पहुंची है. आज साप्ताहिक बाजार का दिन है और उसे उम्मीद है कि बाजार में आने वाले किसी वाहन से उसे नारायणपुर जाने के लिए सवारी मिल जाएगी.

युवती ने बताया कि यदि आज कोई वाहन नहीं मिला तो उसका सफर और कठिन हो जाएगा और आगे भी पैदल यात्रा करनी पड़ सकती है. एक आधार कार्ड जो शहरों में कुछ मिनटों या घंटों में बन सकता है उसके लिए अबूझमाड़ की एक युवती को कई किलोमीटर जंगल और पहाड़ी रास्तों से पैदल चलकर बाजार तक पहुंचना पड़ रहा है. यह दृश्य बताता है कि प्रशासनिक और डिजिटल सुविधाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की चुनौती अब भी मौजूद है.

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कुतुल का बाजार जीवनरेखा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शहर देखने की इच्छा लेकर निकलीं युवतियां

इसी दौरान में कुछ अन्य युवतियों से भी हमारी बातचीत हुई. वे भी नारायणपुर जिला मुख्यालय जाने की तैयारी कर रही थीं. उनका कोई विशेष सरकारी काम नहीं था. वे केवल नारायणपुर शहर घूमना और वहां की दुनिया देखना चाहती थीं. कुछ परिचितों से मुलाकात करना चाहती थीं. सुनने में यह सामान्य बात लग सकती है, लेकिन अबूझमाड़ के इतिहास को समझें तो यह बदलाव बेहद महत्वपूर्ण है. दशकों तक नक्सली प्रभाव वाले क्षेत्रों में गांव से बाहर निकलना आसान नहीं था. युवाओं की आवाजाही सीमित थी और बाहरी दुनिया से संपर्क बेहद कम था.

अब गांव से बाहर निकल रहे युवक-युवतियां

ग्रामीणों के अनुसार, नक्सली संगठन के प्रभाव वाले दौर में युवक-युवतियों के गांव से बाहर जाने को लेकर भी कई तरह की बंदिशें और भय की स्थिति बनी रहती थी. नतीजा यह हुआ कि अबूझमाड़ की कई पीढ़ियां शहरों के विकास, आधुनिक शिक्षा, तकनीक और बदलती दुनिया से दूर रह गईं. लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही हैं. ग्रामीण क्षेत्रों के युवक और युवतियां अधिक निर्भीक होकर गांवों से बाहर निकल रहे हैं. वे शहर देखना चाहते हैं, नई दुनिया को समझना चाहते हैं और मुख्यधारा के विकास से जुड़ना चाहते हैं.

बारिश में सड़क नहीं होने से परेशानी

कुतुल मार्ग में ही हमारी मुलाकात एक अन्य ग्रामीण से हुई. उनका नाम है रेनू राम उसेंडी. वे अबूझमाड़ के फरसबेड़ा गांव के निवासी हैं. रेनू राम उसेंडी बाजार से अपनी जरूरत की सामग्री खरीदकर वापस अपने गांव लौट रहे थे. उनके कंधे पर एक कांवड़ थी, जिसमें बाजार से खरीदी गई दैनिक उपयोग की वस्तुएं रखी हुई थीं.

रेनू राम कहते हैं कि गांव तक सड़क सुविधा नहीं होने और बारिश में कीचड़ एवं नदियों में जल भर जाने की वजह से दुपहिया वाहन नहीं चलते वहीं उनके लिए वाहन की सुविधा नहीं होने के कारण उन्हें आज भी पैदल ही यह लंबा सफर तय करना पड़ता है. लेकिन इस कठिनाई के बीच उनके चेहरे पर भविष्य की उम्मीद भी दिखाई देती है. उनका कहना है कि नक्सलवाद का प्रभाव समाप्त होने के बाद गांव में बदलाव की उम्मीद लौट आई है.

सुबह ही अपने गांव से पैदल चलकर कुतुल पहुंचा. फरसबेड़ा से कुतुल की दूरी करीब 30 किलोमीटर है. सुबह से लेकर शाम तक का एक बड़ा हिस्सा केवल बाजार आने-जाने में बीत जाता है. गांव तक पक्की सड़क बनेगी तो आसानी होगी- रेनू राम उसेंडी, ग्रामीण

जलप्रपात की दी जानकारी

रेनू राम उसेंडी बताते हैं कि उनके गांव फरसबेड़ा में एक बेहद खूबसूरत जलप्रपात मौजूद है. लेकिन नक्सलवाद के दौर में इस प्राकृतिक खूबसूरती तक पहुंचने की कल्पना भी आसान नहीं थी. 2026 से पहले बाहरी लोगों का इस क्षेत्र तक पहुंचना बेहद मुश्किल था. रेनू राम के अनुसार, आज फरसबेड़ा जलप्रपात को देखने प्रतिदिन लगभग 20 से 50 पर्यटक कठिन सफर कर पहुंच रहे हैं. जो इलाका कभी बाहरी दुनिया के लिए भय और नक्सलवाद की पहचान रखता था, आज उसकी पहचान प्राकृतिक पर्यटन के रूप में बनने लगी है.

ग्रामीणों ने जलप्रपात के आसपास साफ-सफाई बनाए रखने के लिए प्रति पर्यटक 20 रुपये का शुल्क तय किया है. यह केवल पर्यटन की शुरुआत नहीं है, बल्कि ग्रामीणों के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता की एक नई संभावना भी है. रेनू राम कहते हैं कि अब उनके गांव को केवल नारायणपुर या छत्तीसगढ़ ही नहीं, बल्कि देश-दुनिया के लोग भी जानने लगे हैं.

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गांव फरसबेड़ा में एक बेहद खूबसूरत जलप्रपात मौजूद है. (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

शिक्षा व्यवस्था पर सवाल

रेनू राम उसेंडी के शब्दों में बीते वर्षों का दर्द भी है और आने वाले कल की उम्मीद भी. इन उम्मीदों के बीच एक गंभीर सवाल शिक्षा व्यवस्था को लेकर भी सामने आया. फरसबेड़ा गांव में स्कूल पहले से संचालित है. लेकिन रेनू राम उसेंडी ने गांव की शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर चिंता जताई. उन्होंने आरोप लगाया कि स्कूल में पदस्थ शिक्षक नियमित रूप से गांव नहीं पहुंचते.

रेनू राम के अनुसार, शिक्षक 15 अगस्त के दिन गांव पहुंचे थे और ध्वजारोहण कार्यक्रम में शामिल होने के बाद अगले दिन वापस चले गए. इसके बाद से, ग्रामीण के दावे के मुताबिक, शिक्षक दोबारा गांव नहीं पहुंचे हैं. इस स्थिति को लेकर ग्रामीण चिंतित हैं. रेनू राम कहते हैं कि यदि शिक्षक नियमित रूप से स्कूल नहीं पहुंचेंगे तो गांव के बच्चों का भविष्य प्रभावित होगा.

उनकी मांग है कि शिक्षक अधिक से अधिक समय गांव में रहें और बच्चों की नियमित पढ़ाई सुनिश्चित करें. क्योंकि सड़क और भवन बन जाने मात्र से शिक्षा की समस्या हल नहीं होगी. जब तक शिक्षक बच्चों तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक अबूझमाड़ की नई पीढ़ी को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना मुश्किल होगा.

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नक्सलियों की राजधानी रहे कुतुल से खास ग्राउंड रिपोर्ट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

हालांकि विकास के कई काम भी जारी

  • कुतुल ग्राम को जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिए नेशनल हाईवे 130D का कार्य चल रहा है जो मार्ग कुतुल से आगे बढ़ते हुए नेलांगुर होते हुए महाराष्ट्र सीमा तक जाएगा. वहीं कुतुल से आदिंगपार जाने के लिए वर्तमान में लोकनिर्माण विभाग की ओर से सड़क मार्ग भी प्रस्तावित है जिस पर अंतिम मुहर लगाना बाकी है.
  • वहीं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अधिकारी विनय वर्मा द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार कुतुल से कोड़तामरका एवं फरसबेडा को जोड़ने के लिए प्रस्ताव भेजा गया है जो अभी विचाराधीन है.
  • वहीं कुतुल से कोड़नार होते हुए गोमागाल गांव तक प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत कार्य प्रगति पर है. बारिश के मौसम के बाद जल्द सड़क मार्ग का कार्य आरंभ होगा. जिससे कुतुल से सीधे तौर पर फरसगांव, कोडनार, धुरबेड़ा, गुमारका और गोमागाल गांव संपर्क में आ जाएंगे.
  • वहीं बात करें PDS वितरण अंतर्गत वर्तमान में कुतुल से आलबेडा, कुतुल, कोड़नार, घोड़ागाव, कोडिलियर, गट्टाकाला, मोहंदी, के सैंकड़ों परिवार को सरकारी राशन दिया जा रहा है.
  • धुरबेड़ा से आदिमपाल, ककोड़ी, कोड़तामरका, गुमरका, धुरबेड़ा और फरसबेड़ा के ग्रामीणों को राशन उपलब्ध होता है.
  • खाद्य अधिकारी अलाउद्दीन खान द्वारा दी गई जानकारी अनुसार बारिश से पूर्व ही ग्रामीणों को 3 से 4 माह का राशन उपलब्ध कराया जाता है जिससे बारिश में उन्हें परेशानी ना हो.

2 तस्वीरों में समझिए ग्राउंड रिपोर्ट

कुतुल के साप्ताहिक बाजार में हमें अबूझमाड़ की दो अलग-अलग तस्वीरें दिखाई दीं. पहली तस्वीर वह ग्रामीण, जो आज भी 15 से 30 किलोमीटर और कई मामलों में 40 किलोमीटर तक पैदल चलकर बाजार पहुंच रहे हैं. वह युवती, जिसे आधार कार्ड बनवाने के लिए पहले जंगल के रास्ते पैदल चलकर कुतुल पहुंचना पड़ा. वह ग्रामीण, जिसके गांव तक आज भी पक्की सड़क नहीं पहुंची. और वह स्कूल, जहां भवन तो है, लेकिन ग्रामीणों के अनुसार शिक्षक नियमित रूप से नहीं पहुंच रहे.

लेकिन दूसरी तस्वीर भी उतनी ही महत्वपूर्ण है. वह युवतियां, जो अब बिना भय के शहर देखने के लिए निकल रही हैं. वह ग्रामीण, जो अपने गांव में पर्यटकों का स्वागत कर रहा है. वह जलप्रपात, जहां कभी बाहरी लोगों का पहुंचना मुश्किल था और आज प्रतिदिन पर्यटक पहुंच रहे हैं. और वह उम्मीद, जो दशकों बाद अबूझमाड़ के गांवों में दिखाई देने लगी है. लेकिन कुतुल के साप्ताहिक बाजार और वहां मिले ग्रामीणों की कहानी बताती है कि असली चुनौती अभी बाकी है.

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