माओवादियों के गढ़ सितरम में खुला पुलिस कैंप, अबूझमाड़ से कांकेर तक 70 किमी की सड़क तैयार
नारायणपुर का ये इलाका कभी माओवादियों का स्ट्रांग होल्ड हुआ करता था. लेकिन आज यहां विकास के काम तेजी से हो रहे हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 9, 2025 at 1:47 PM IST|
Updated : November 9, 2025 at 2:06 PM IST
नारायणपुर: नक्सल प्रभावित जिले के रुप में जाना जाने वाला नारायणपुर अब अपनी पहचान बदल चुका है. इलाके में तेजी से विकास के काम किए जा रहे हैं. जिला पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त रणनीति और निरंतर प्रयासों के चलते अबूझमाड़ के उन दुर्गम और घोर नक्सल प्रभावित हिस्सों में नवीन पुलिस सुरक्षा एवं जन सुविधा कैंप स्थापित किए जा रहे हैं. जिन इलाकों में कभी नक्सली अपनी समानांतर सरकार चलाया करते थे उन इलाकों में अब रोड का काम तेजी से चल रहा है
सितरम में खुला नया पुलिस कैंप: नारायणपुर पुलिस ने जिला कांकेर की सीमा से सटे ग्राम सितरम में अपना आठवां सुरक्षा कैंप स्थापित कर दिया है. यह कदम न केवल सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि विकास और कनेक्टिविटी की दिशा में एक ऐतिहासिक मोड़ भी है. इस सफलता के साथ नारायणपुर पुलिस ने सोनपुर-कांदूलपार-सितरम एक्सिस के माध्यम से कांकेर जिले के थाना छोटेबेठिया बॉर्डर तक लगभग 70 किलोमीटर की रोड कनेक्टिविटी का काम पूरा कर लिया है. यह रोड कनेक्टिविटी अबूझमाड़ के आंतरिक क्षेत्रों को सीधे मुख्यधारा से जोड़ेगी.
70 किमी सड़क का काम पूरा: अब सितरम गांव जो कोंडागांव, नारायणपुर और कांकेर जिलों की सीमाओं को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है, विकास के केंद्र के रूप में उभरने को तैयार है. इस नवीन कैंप की स्थापना, जिसे "माड़ बचाओ अभियान" के तहत सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, स्पष्ट रूप से यह दिखाती है कि सुरक्षा बलों की रणनीतिक कुशलता और सरकार की दृढ़ नीतियों के बल पर नक्सलवाद का अंत निकट है. अब अबूझमाड़ की असली खूबसूरती और तरक्की लोगों के सामने आएगी.
"नक्सल मुक्त सशक्त बस्तर": जिला प्रशासन के निर्देशन में "नक्सल मुक्त सशक्त बस्तर" की परिकल्पना को साकार करने के लिए 'माड़ बचाओ' अभियान का लगातार विस्तार किया जा रहा है. यह अभियान सिर्फ नक्सल विरोधी कार्रवाई तक सीमित नहीं है बल्कि इसका उद्देश्य अबूझमाड़ में स्थायी शांति स्थापित कर विकास के कामों में तेजी लाना है. लोगों तक जनकल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाना है.
कभी माओवादियों का गढ़ होता था सितरम: सितरम कैंप सोनपुर-कांदुलपार-सितरम एक्सिस पर चल रहे सड़क निर्माण कार्य को सुरक्षा प्रदान करने और विकास कार्यों में सहयोग पहुंचाने के उद्देश्य से खोला गया है. सितरम में नव स्थापित कैंप कोडरी नदी के किनारे स्थित है, जो कभी नक्सलियों का सुरक्षित ठिकाना हुआ करता था. सितरम में अब जवान कैंप के जरिए लोगों को संदेश दे रहे हैं कि उनके गांवों तक विकास का काम जल्द पहुंचेगा.
रोड कनेक्टिविटी का काम हुआ तेज: सितरम तक कैंप स्थापित होने से नारायणपुर पुलिस ने जिला कांकेर के थाना छोटेबेठिया बॉर्डर तक लगभग 70 किलोमीटर की सड़क कनेक्टिविटी पूरी कर ली गई है. यह रोड कनेक्टिविटी अबूझमाड़ के 20 से अधिक गांवों को मुख्यधारा से जोड़ती है और लगभग 10,000 से अधिक लोगों के जीवन में सीधा बदलाव लाने का काम करेगी. नारायणपुर पुलिस द्वारा अब तक 8 नवीन "सुरक्षा एवं जन सुविधा कैम्प" खोले जा चुके हैं जिनमें ढोंढरीबेड़ा, मसपुर, होरादी, गारपा, काँदूलपार, पाँगुड़, कोंगे और सितरम कैंप का नाम शामिल है.
70 किलोमीटर सड़क तैयार
- नारायणपुर से मसपुर तक: लगभग 40 किलोमीटर बीटी (ब्लैक टॉप) रोड का निर्माण किया गया है, जो उच्च गुणवत्ता वाली सड़क है.
- मसपुर से कांदूलपार तक: 15 किलोमीटर डब्ल्यू.बी.एम. (वॉटर बाउंड मैकेडम) रोड का निर्माण किया गया है.
- कांदूलपार से सितरम तक: 15 किलोमीटर तक पहुँच मार्ग (एप्रोच रोड) का निर्माण किया गया है.
मोबाइल नेटवर्क का भी होगा विस्तार: रोड कनेक्टिविटी के साथ-साथ शिक्षा, चिकित्सा, राशन दुकान, सरकारी योजनाओं का लाभ और, सबसे महत्वपूर्ण, मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी को भी यहां मजबूत किया जाएगा. मोबाइल नेटवर्क मजबूत हो इसके लिए कई टावर भी लगाए जा रहे हैं. जिन इलाकों में कभी माओवादियों की जनअदालत लगा करती थी आज वहां पर मोबाइल टावर लग रहे हैं.
एंटी नक्सल ऑपरेशन से जुड़ी बड़ी बातें
- साल 2024 से अब तक कुल 208 माओवादियों ने नक्सल विचारधारा को त्याग कर आत्मसमर्पण किया.
- सुरक्षा बलों ने विभिन्न अभियानों में 99 माओवादियों को मार गिराया.
- 117 माओवादियों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली.
नारायणपुर में 16 नक्सलियों का सरेंडर, 70 लाख के इनामी माओवादियों ने डाले हथियार
अबूझमाड़ में पहली बार लाइट कैमरा एक्शन, मसपुर गांव में चल रही है फिल्म ''दण्डा कोड़ूम'' की शूटिंग
नारायणपुर में 3 कमांड IED डिफ्यूज, कोहकामेटा में बड़ी साजिश का खुलासा