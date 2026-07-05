गोमतीनगर से अमीनाबाद तक 'जलभराव', क्या इस मॉनसून भी हादसों का 'हॉटस्पॉट' बनेगा शहर?
मुख्य अभियंता महेश कुमार वर्मा का दावा है कि नालों के नीचे जमी सिल्ट भी हटाई गई है, कहीं भी मलबा नहीं छोड़ा गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 5, 2026 at 3:16 PM IST
लखनऊ : अदब और नफासत का शहर लखनऊ, मानसून आते ही जलभराव की आफत से जूझने लगता है. विधानसभा से चंद किलोमीटर दूर हजरतगंज की सड़कें हों या पॉश इलाका गोमतीनगर, चंद घंटों की बारिश लखनऊ को 'स्मार्ट सिटी' से 'समंदर' में तब्दील कर देती है. पानी से लबालब मुंशीपुलिया चौराहा, फैजाबाद रोड के जानलेवा गड्ढे और पुराने लखनऊ की उफनती नालियां गवाही देती हैं कि जिम्मेदारी संभालने वाले अफसर एसी कमरों से बाहर नहीं निकले. इस बार 'मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं' का नारा "जलभराव" के डर में कैसे बदल गया है? देखिए संवाददाता खुर्शीद अहमद की विशेष ग्राउंड रिपोर्ट...
मानसून की दस्तक से पहले ईटीवी भारत की टीम ने राजधानी के उन इलाकों का दौरा किया, जो हर साल जलभराव की समस्या से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं. टीम ने क्षेत्रीय लोगों से बातचीत की तो सामने आया कि नगर निगम का नाला सफाई, ड्रेनेज सिस्टम और वॉटर पंपिंग के दावों के बावजूद कई इलाकों में हालात अब भी चिंताजनक बने हुए हैं.
पुराने लखनऊ स्थित अब्दुल अजीज रोड पर सरकटा नाला से सटे इलाके में रहने वाले लोगों का कहना है कि यहां साल में केवल एक बार, वह भी मानसून से पहले नाले की सफाई होती है. इसके बावजूद तेज बारिश में सड़क पर करीब 3 फीट तक पानी भर जाता है. यह पानी घरों और दुकानों में घुस जाता है, यदि लगातार दो-तीन दिन बारिश हो जाए तो लोगों के सामने पलायन जैसी स्थिति बन जाती है.
स्थानीय निवासी इकराम ने बताया कि हर साल प्रशासन जलभराव से मुक्ति का दावा करता है, लेकिन पिछले करीब 50 वर्षों से हालात जस के तस हैं. उन्होंने कहा कि तेज बारिश के दौरान पूरा इलाका 'तालाब' में तब्दील हो जाता है. सड़क और नाले में फर्क करना मुश्किल हो जाता है.
उन्होंने बताया कि अब्दुल अजीज रोड के किनारे सरकटा नाला और कूड़ाघर के पास खुला नाला लोगों के लिए बड़ा खतरा बना हुआ है. पास में स्थित धार्मिक स्थल तक में जलभराव हो जाता है. उनका कहना है कि नाले की सफाई के बाद निकाला गया मलबा अब तक नहीं हटाया गया है. यदि बारिश हुई तो यही मलबा दोबारा नाले में चला जाएगा और स्थिति और गंभीर हो जाएगी.
उन्होंने कहा कि सड़क किनारे खुले नाले सबसे बड़ा खतरा हैं. जब सड़क पर पानी भर जाता है तो यह पता नहीं चलता कि नाला कहां है. हालांकि अभी तक इस क्षेत्र में ऐसी कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है, लेकिन खतरा लगातार बना रहता है. उन्होंने उम्मीद जताई कि इस बार नालों की सफाई पहले से बेहतर हुई है, हालांकि निकाला गया मलबा अभी पूरी तरह नहीं हटाया गया है.
सहादतगंज थाना क्षेत्र के राधाग्राम में पिछले मानसून में रहने वाले गरीब परिवार के युवक सुरेश लोधी की नाले में गिरकर मौत हो गई थी. सुरेश लोधी के पिता गरीबे ने बताया कि जहां-जहां नाले टूटे थे, वहां मरम्मत तो कर दी गई है, लेकिन नालों की सफाई अभी भी अधूरी है. उन्होंने कहा कि केवल थोड़ा-बहुत कूड़ा निकाला गया है, जबकि पूरी तरह सिल्ट की सफाई होनी चाहिए थी. यदि सही तरीके से सफाई होती तो इलाके में जलभराव की समस्या नहीं होती. उनका कहना है कि इस बार भी जलभराव की आशंका बनी हुई है.
इसके अलावा वजीरगंज थाना से कुछ ही मीटर दूरी पर 2024 में एक बच्ची की नाले में बहकर मौत हो गई थी. बच्ची के पिता इरफान को लखनऊ नगर निगम ने ₹5 लाख का मुआवजा दिया था. ईटीवी भारत ने उस जगह का दौरा किया जहां पर लखनऊ नगर निगम ने छोटी-छोटी दीवारें उठाई हैं ताकि किसी का पैर फिसल कर नाले के अंदर ना जाए.
पिछले वर्ष सदर स्थित हैदर कैनाल नाले में एक बच्चे की मौत के बाद नगर निगम ने इस बार नाले के किनारे ऊंची दीवार बना दी है और सफाई भी कराई है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे बच्चों की सुरक्षा बढ़ी है और आबादी वाले इलाके में पानी भरने की आशंका भी कम होगी. इसी तरह पिछले साल कुकरैल नाले में नहाने गए दो बच्चों की डूबने से मौत हो गई थी. इसके बाद नगर निगम ने जागरूकता अभियान भी चलाया था.
नगर निगम का दावा: सभी बड़े नाले साफ, पंपिंग स्टेशन पूरी तरह तैयार
ईटीवी भारत ने जलभराव, नाला सफाई और ड्रेनेज सिस्टम को लेकर लखनऊ नगर निगम के मुख्य अभियंता महेश कुमार वर्मा से बातचीत की. उन्होंने बताया कि शहर के 345 बड़े और तीन फीट गहरे नालों की सफाई पूरी कर ली गई है. नालों के नीचे जमी सिल्ट भी हटाई गई है और कहीं भी मलबा नहीं छोड़ा गया है.
उन्होंने कहा कि नगर निगम के सभी 45 पंपिंग स्टेशनों की सर्विसिंग पूरी हो चुकी है. मानसून के दौरान जलभराव से निपटने के लिए विशेष टीमें गठित की जाएंगी और एक टोल-फ्री नंबर भी जारी किया जाएगा. जिस क्षेत्र में जलभराव की सूचना मिलेगी, वहां तत्काल विशेष टीम भेजी जाएगी.
उन्होंने बताया कि जिन कार्यों में अभी कुछ काम बाकी है, उन्हें 15 जुलाई तक पूरा करने की समय-सीमा तय की गई है. इसमें निर्माण कार्य, सीवर सफाई और जलकल विभाग के कार्य शामिल हैं. उन्होंने बताया कि शहर के कई जलभराव 'हॉटस्पॉट' चिन्हित किए गए हैं, जहां जरूरत पड़ने पर विशेष टीमें तैनात की जाएंगी.
उन्होंने बताया कि लोहिया पथ अंडरपास, मुंशी पुलिया, सुशांत गोल्फ सिटी, आलमबाग, हजरतगंज, पुराने लखनऊ के कई हिस्से, बालागंज, मड़ियांव, फैजुल्लागंज, त्रिवेणी नगर, खदरा, जानकीपुरम और अलीगंज समेत अन्य क्षेत्रों में नालों की सफाई कराई गई है. उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि पुराने लखनऊ में बारिश के दौरान नाले उफान पर आ जाते हैं. ऐसे में जलभराव की संभावना बनी रहती है, हालांकि इस बार नालों की बेहतर सफाई और पंपिंग व्यवस्था के जरिए स्थिति नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है.
मुख्य अभियंता ने बताया कि जहां छोटे नालों की सीमेंट स्लैब टूटी थीं, वहां उन्हें बदलने और ढकने का काम किया गया है. हालांकि सरकटा नाला और ठाकुरगंज की ओर जाने वाले बड़े नालों को पूरी तरह ढकना फिलहाल संभव नहीं है, क्योंकि इसके लिए अलग से बड़े बजट की आवश्यकता होगी.
लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) के उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बताया कि अधिकांश आवासीय कॉलोनियां नगर निगम को हैंडओवर की जा चुकी हैं. ड्रेनेज सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए एलडीए ने नगर निगम को 100 करोड़ रुपये से अधिक का बजट भी उपलब्ध कराया है.
उन्होंने बताया कि सुशांत गोल्फ सिटी, नया हजरतगंज सहित जिन कॉलोनियों का हैंडओवर अभी नहीं हुआ है, वहां एलडीए स्वयं ड्रेनेज व्यवस्था सुधारने का काम कर रहा है. शिकायत मिलने पर उनका भी समयबद्ध निस्तारण किया जा रहा है.
लखनऊ ट्रैफिक पुलिस की डीसीपी रवीना त्यागी ने बताया कि सामान्य परिस्थितियों में डायवर्जन की जरूरत कम पड़ती है, लेकिन जहां जलभराव अधिक हो जाता है, वहां ट्रैफिक को डायवर्ट किया जाता है. उन्होंने कहा कि किसी भी दुर्घटना या जलभराव की स्थिति में सोशल मीडिया और मुख्यधारा के मीडिया के माध्यम से लोगों को तत्काल सूचना दी जाती है, यदि लगातार दो-तीन दिन बारिश होती है और कई इलाकों में पानी भर जाता है, तो उसके लिए अलग ट्रैफिक प्लान लागू किया जाता है. जहां पुलिस को लगता है कि आवागमन जोखिम भरा हो सकता है, वहां तत्काल डायवर्जन लागू कर दिया जाता है.
लखनऊ नगर निगम कार्यकारिणी के सदस्य और पार्षद पम्मी ने बताया कि हम लोग क्षेत्र में रहते हैं. लखनऊ नगर निगम ने लगातार नालों की सफाई कराई है. इस साल उम्मीद है कि लखनऊ में जलभराव की समस्या नहीं होगी. ड्रेनेज सिस्टम बेहतर हुआ है, मलबे को हटाया गया है और खुले नल को ढकने का काम किया गया है.
लखनऊ में कब-कब हुए हादसे?
- अप्रैल 2025 गुडंबा क्षेत्र में एक बच्चा (8) खुले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) टैंक में गिर गया, जिससे उसकी मौत हो गई थी.
- जुलाई 2025 ठाकुरगंज में भारी बारिश के दौरान सुरेश लोधी खुले नाले में गिर गए. लगभग 27 घंटे बाद उनका शव बरामद हुआ. इस घटना के बाद राज्य सरकार ने जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की और मुआवजे की घोषणा की थी.
- सदर के हैदर कैनाल (हुसैनगंज क्षेत्र) में भी एक बच्चे की दर्दनाक मौत हुई थी. वीरू (7) खेलते समय खुले नाले में गिर गया, जो हैदर कैनाल से जुड़ा था. करीब 20 घंटे चले सर्च ऑपरेशन के बाद उसका शव बरामद हुआ था.
- कुकरैल नाले में दो बच्चे नहाने/कचरा बीनने के लिए उतरे थे. तेज बहाव में दोनों बह गए. इनमें एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि दूसरे बच्चे को बचा लिया गया था.