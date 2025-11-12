ETV Bharat / state

फरीदाबाद विस्फोटक केस में पकड़े गए मौलवी हाफिज मोहम्मद इश्तियाक को भाईयों ने बताया बेकसूर, बोले - "सदमे में पूरा परिवार"

फरीदाबाद की अल फलाह मस्जिद के मौलवी हाफिज मोहम्मद इश्तियाक का घर नूंह में है. उनके घरवालों ने उन्हें बेकसूर बताया है.

Ground report from the Nuh home of Maulvi Hafiz Mohammad Ishtiaq detained from Al Falah Mosque Faridabad
मौलवी हाफिज मोहम्मद इश्तियाक को भाईयों ने बताया बेकसूर (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : November 12, 2025 at 10:52 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नूंह : फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस की मस्जिद में इमाम का काम करने वाले हाफिज मोहम्मद इश्तियाक नूंह जिले के सबसे बड़े गांव सिंगार से ताल्लुक रखते हैं. फरीदाबाद में विस्फोटक मिलने के केस में उन्हें भी अरेस्ट किया गया है.

"भाई ऐसा नहीं कर सकता" : हाफिज मोहम्मद इश्तियाक के नूंह स्थित घर में उनके चार भाई हैं. ये सभी अलग-अलग मस्जिदों में इमाम का काम करते हैं. साथ में खेती-बाड़ी की जिम्मेदारी भी संभालते हैं. सिंगार गांव में रहने वाले हाफिज मोहम्मद इश्तियाक के भाई हाफिज सद्दाम और हाफिज मुबीन ने कहा कि उनका भाई ऐसा काम नहीं कर सकता. निष्पक्ष और त्वरित जांच इस मामले में होनी चाहिए और उनके भाई को न्याय मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि तकरीबन 2 महीने पहले वो अपनी बूढ़ी मां से मिलने के लिए सिंगार गांव जरूर आया था और कभी-कभार मां से मिलने के लिए ही गांव आता था. करीब 20 साल पहले वो गांव छोड़ चुका है.

मौलवी हाफिज मोहम्मद इश्तियाक को भाईयों ने बताया बेकसूर (Etv Bharat)

सदमे में परिवार : उन्होंने आगे कहा कि "अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ से ही उसे कैंपस के नजदीक मकान दिया गया है. मीडिया के माध्यम से उन्हें पता लगा है कि उनके मकान में किराए पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुजम्मिल रहता था, वो गिरफ्तार किया गया है. इसके बाद उनके भाई को भी गिरफ्तार किया गया है. उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उन्हें कहां पर रखा गया है. उनके भाई का धौज गांव में रहने वाले परिवार के सदस्यों से भी उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है. परिवार पूरी तरह से सदमे में है. हाफिज मोहम्मद इश्तियाक के भाईयों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि उनका भाई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो सकता है. परिवार ने भाई पर लगे आरोपों को गलत बताया और इंसाफ की गुहार लगाई है."

हरियाणा समेत देश की ताजा ख़बरें पढ़ने के लिए ईटीवी भारत ऐप डाउनलोड करें. यहां आपको मिलेंगी तमाम बड़ी ख़बरें, हर बड़ा अपडेट, वो भी सबसे सटीक और डिटेल एनालिसिस के साथ - Download App

ये भी पढ़ें - फरीदाबाद पुलिस ने ढूंढ निकाली लाल रंग की कार, ब्लास्ट केस में दिल्ली पुलिस को थी तलाश

ये भी पढ़ें - मुजम्मिल शकील के घर पहुंचा ईटीवी भारत, 2900 किलो विस्फोटक के साथ मिले थे हथियार

ये भी पढ़ें - दिल्ली में बदरपुर टोल के रास्ते घुसी थी "ब्लास्ट" होने वाली हुंडई i20, CCTV फुटेज में कार चलाता दिखा "मास्क मैन"

TAGGED:

AL FALAH MOSQUE IN FARIDABAD
DELHI BLAST CASE UPDATE
MAULVI HAFIZ MOHAMMAD ISHTIAQ
HAFIZ MOHAMMAD ISHTIAQ NUH HOUSE
MAULVI HAFIZ MOHAMMAD ISHTIAQ

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

आर्टिफिशियल फ्लावर ने बदली किस्मत, 5000 रुपये से शुरू किया बिजनेस, आज 15 लाख का सालाना टर्नओवर

हरियाणा-NCR में तेज़ी से बढ़ रहे इन कैंसर के केस, पीजीआई ऑन्कोलॉजिस्ट ने बताया बचने का तरीका

हरियाणा में राजा जरासंध के किले पर चप्पलें और पत्थर मारती हैं महिलाएं, जानिए क्या है इतिहास

16 नवंबर के बाद इन राशि के लोगों की चमकेगी किस्मत! तुला से वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे सूर्य देव, जानें क्या होगा असर

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.