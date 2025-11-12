ETV Bharat / state

फरीदाबाद विस्फोटक केस में पकड़े गए मौलवी हाफिज मोहम्मद इश्तियाक को भाईयों ने बताया बेकसूर, बोले - "सदमे में पूरा परिवार"

नूंह : फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी कैंपस की मस्जिद में इमाम का काम करने वाले हाफिज मोहम्मद इश्तियाक नूंह जिले के सबसे बड़े गांव सिंगार से ताल्लुक रखते हैं. फरीदाबाद में विस्फोटक मिलने के केस में उन्हें भी अरेस्ट किया गया है.

"भाई ऐसा नहीं कर सकता" : हाफिज मोहम्मद इश्तियाक के नूंह स्थित घर में उनके चार भाई हैं. ये सभी अलग-अलग मस्जिदों में इमाम का काम करते हैं. साथ में खेती-बाड़ी की जिम्मेदारी भी संभालते हैं. सिंगार गांव में रहने वाले हाफिज मोहम्मद इश्तियाक के भाई हाफिज सद्दाम और हाफिज मुबीन ने कहा कि उनका भाई ऐसा काम नहीं कर सकता. निष्पक्ष और त्वरित जांच इस मामले में होनी चाहिए और उनके भाई को न्याय मिलना चाहिए. उन्होंने कहा कि तकरीबन 2 महीने पहले वो अपनी बूढ़ी मां से मिलने के लिए सिंगार गांव जरूर आया था और कभी-कभार मां से मिलने के लिए ही गांव आता था. करीब 20 साल पहले वो गांव छोड़ चुका है.

मौलवी हाफिज मोहम्मद इश्तियाक को भाईयों ने बताया बेकसूर (Etv Bharat)

सदमे में परिवार : उन्होंने आगे कहा कि "अल फलाह यूनिवर्सिटी की तरफ से ही उसे कैंपस के नजदीक मकान दिया गया है. मीडिया के माध्यम से उन्हें पता लगा है कि उनके मकान में किराए पर जो असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मुजम्मिल रहता था, वो गिरफ्तार किया गया है. इसके बाद उनके भाई को भी गिरफ्तार किया गया है. उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है कि उन्हें कहां पर रखा गया है. उनके भाई का धौज गांव में रहने वाले परिवार के सदस्यों से भी उनका संपर्क नहीं हो पा रहा है. परिवार पूरी तरह से सदमे में है. हाफिज मोहम्मद इश्तियाक के भाईयों को यकीन ही नहीं हो रहा है कि उनका भाई आतंकवादी गतिविधियों में शामिल हो सकता है. परिवार ने भाई पर लगे आरोपों को गलत बताया और इंसाफ की गुहार लगाई है."