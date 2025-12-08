ETV Bharat / state

हिड़मा की मौत के बाद सबसे बड़ी मुठभेड़, ग्राउंड जीरो पर पहुंचा ETV भारत, ग्रामीणों के सामने चली गोलियां, पेड़ों पर भी निशान

नदी-नाले पार कर ETV भारत की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कैसे पहुंची टीम: इस घटना की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने ETV भारत की टीम संभाग मुख्यालय जगदलपुर से करीब 200 किलोमीटर दूर घटना स्थल पहुंची. इसमें 40 किलोमीटर बाइक और 2 किलोमीटर पैदल सफर भी तय करना पड़ा. इस दौरान टीम ने करीब 6-7 नदी और नालों को पार किया. घटना स्थल पर पहुंचते ही घटना के साक्ष्य हैरान करने वाले थे.

बस्तर: नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर है. खात्मे की डेडलाइन के मुताबिक 3-4 महीने ही अब बचे हैं. इसी बीच एक बड़ी मुठभेड़ दंतेवाड़ा और बीजापुर के बॉर्डर पर हुई. पोटेनार और आकवा गांव के बीच 3 दिसम्बर को भीषण मुठभेड़ हुई. इसके बाद ETV की टीम ग्राउंड जीरो पहुंची और वहां से रिपोर्टिंग की गई. ग्रामीणों के साथ यहां के पेड़ भी मुठभेड़ के भीषण होने की गवाही दे रहे थे. देखिए ये खास रिपोर्ट-

25 घंटे चली गोलीबारी: जहां एनकाउंटर हुआ उस जगह से एक ग्रामीण का घर मात्र 10 मीटर की दूरी पर ही मौजूद था. ठीक उसके बाड़े के करीब नक्सलियों को मार गिराया गया. जवानों और नक्सलियों के बीच करीब 25 घंटे तक गोलीबारी होती रही. इस घटना को घटते आकवा गांव के कई लोगों ने देखा. जिन्हें जवानों ने अपने साथ सुरक्षित रखा था.

3 दिसंबर को हुई बीजापुर मुठभेड़ का अपडेट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

कैसे दिया गया अंजाम: दरअसल नक्सलियों की सूचना मिलते ही दंतेवाड़ा, भैरमगढ़ और बीजापुर जिले से DRG, STF और कोबरा की टीम को सर्चिंग के लिए रवाना हुई. जैसे ही जवान नक्सलियों के मौजूदगी स्थान में पहुंचे. सबसे पहले उन्होंने पूरे इलाके को चारों तरफ से घेर लिया. वहीं जवानों की कुछ टुकड़ियों ने आसपास के गांव के करीब सैकड़ों लोगों को सुरक्षित ठिकाने में जमा किया. खेतों में काम करने वाले लोगों को भी एक जगह इकट्ठा किया गया. ताकि मुठभेड़ के दौरान उन्हें कुछ ना हो. यह बातें ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान वहां के ग्रामीणों ने ही बताई.

ग्रामीणों के सामने चली गोलियां (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

गोलीबारी 3 दिसंबर की सुबह 7 बजे से शुरू हुई. जो दिनभर जारी रही. इस दौरान कई नक्सली इधर-उधर भाग रहे थे. भागने के दौरान जवान उन्हें निशाना भी बना रहे थे- ग्रामीण, मुठभेड़ के प्रत्यक्षदर्शी

अगले दिन फिर चली गोलियां: 3 दिसंबर को 1 स्पॉट से 11 नक्सलियों के शव को जंगल से इकठ्टा कर गांव के एक खेत में रखा गया. अगले दिन सुबह फिर गोलियां चली. इसमें कुछ और नक्सलियों को मार गिराया गया. ग्रामीणों ने यह भी बताया कि दिनभर गोलियां चलती ही रही. गोलियों, बम के धमाकों से आकवा गांव गूंज उठा.

कारतूस के खोखे और पेड़ पर गोलियों के निशान दिखे (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

ईटीवी भारत को मुठभेड़ के कई साक्ष्य मिले: जमीनों पर बिखरे पड़े कारतूस के खोखे, जमीन पर UBGL और BGL के धमाकों के निशान, पेड़ों पर अनगिनत गोलियों के निशान, जगह जगह नक्सलियों की सामग्री बिखरी पड़ी थी. इसके अलावा नक्सलियों का डेटोनेटर, जवानों का UBGL सेल, नक्सलियों के धारदार हथियार के साथ खून के धब्बे भी दिखे.

पेड़ों पर भी गोलियों के निशान (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

नक्सलियों की कंपनी नंबर 2 काफी हिंसक: यह मुठभेड़ नक्सलियों के PLGA बटालियन के कंपनी नम्बर 2 के साथ हुई थी. यह कंपनी जवानों के ऊपर हमला करने में माहिर थी. इस टीम ने कई हमले में जवानों को शहीद किया था. जिसमें टेकलगुड़ा अटैक, मीनपा अटैक जैसे हमलें शामिल है. यही वजह है कि जवानों और नक्सलियों के बीच 25 घंटे तक अलग अलग स्थानों में रुक रुक मुठभेड़ जारी रही.