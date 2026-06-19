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सरकारी योजना ने जीवन को बना दिया आसान: कभी बूंद-बूंद पानी के लिए तरसते थे ग्रामीण, आज हर घर में बहती है जल की धारा

लातेहार: कहा जाता है कि यदि सरकारी योजनाओं को सही रूप से धरातल पर उतारा जाए और इसकी सही मॉनिटरिंग की जाए तो सरकारी योजनाएं ग्रामीणों के जीवन को आसान बना देती है. लातेहार जिले के गारू प्रखंड अंतर्गत साल्वे गांव इसका एक उदाहरण है. इस गांव के ग्रामीण कभी बूंद-बूंद पानी के लिए तरसते थे. परंतु आज सरकार की जल जीवन मिशन योजना से हर घर में नल के माध्यम से जल की धारा बह रही है.

दरअसल, लातेहार जिले का साल्वे गांव पूरी तरह से आदिवासी और दलित बहुल गांव है. लगभग 1000 आबादी वाले इस गांव में कुछ वर्ष पहले तक पानी की भारी कमी रहती थी. स्थिति ऐसी रहती थी कि ग्रामीण महिलाओं की दिनचर्या पानी की तलाश में शुरू होती थी और अधिकांश समय पानी की जद्दोजहद में ही बीत जाती थी. ग्रामीणों को मुख्य रूप से नदी, नाला और कुआं पर ही निर्भर रहना पड़ता था. बरसात के दिनों में जब नदी नाला में बाढ़ आ जाती थी तो ग्रामीणों को गंदा पानी पीकर जीवन बिताने को विवश रहना पड़ता था. लोगों की जिंदगी ऐसे ही बीत रही थी.

जानकारी देते संवाददाता राजीव कुमार (Etv Bharat)

जल जीवन मिशन बना वरदान, ग्रामीणों का जीवन हुआ आसान

सरकार के द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना की जब शुरुआत हुई तो यहां के ग्रामीणों का जीवन आसान होता गया. गांव में लगभग आठ जल मीनार लगाए गए. जिसके माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण के घर तक नल पहुंचाई गई. घर-घर तक नल पहुंचने और घर के आंगन में ही पानी उपलब्ध हो जाने से ग्रामीणों का जीवन काफी आसान हो गया.

नल से आता पानी (Etv Bharat)

स्थानीय ग्रामीण मनोज भुइयां, विश्वनाथ ठाकुर, सूबेदार भुइयां, दिकदार भुइयां, शांति देवी आदि ने बताया कि पहले उन लोगों को पानी के लिए नदी नालों पर निर्भर रहना पड़ता था. गांव से दूर जाकर पानी लाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था. परंतु अब गांव में प्रत्येक ग्रामीण के घर में नल लग गया है, जिसमें पानी आता रहता है.