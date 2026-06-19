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सरकारी योजना ने जीवन को बना दिया आसान: कभी बूंद-बूंद पानी के लिए तरसते थे ग्रामीण, आज हर घर में बहती है जल की धारा

लातेहार के साल्वे गांव में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल पहुंच रहा है. इससे इलाके के लोगों की परेशानी कम हो गई.

Jal Jeevan Mission
नल से आता पानी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 19, 2026 at 2:28 PM IST

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लातेहार: कहा जाता है कि यदि सरकारी योजनाओं को सही रूप से धरातल पर उतारा जाए और इसकी सही मॉनिटरिंग की जाए तो सरकारी योजनाएं ग्रामीणों के जीवन को आसान बना देती है. लातेहार जिले के गारू प्रखंड अंतर्गत साल्वे गांव इसका एक उदाहरण है. इस गांव के ग्रामीण कभी बूंद-बूंद पानी के लिए तरसते थे. परंतु आज सरकार की जल जीवन मिशन योजना से हर घर में नल के माध्यम से जल की धारा बह रही है.

दरअसल, लातेहार जिले का साल्वे गांव पूरी तरह से आदिवासी और दलित बहुल गांव है. लगभग 1000 आबादी वाले इस गांव में कुछ वर्ष पहले तक पानी की भारी कमी रहती थी. स्थिति ऐसी रहती थी कि ग्रामीण महिलाओं की दिनचर्या पानी की तलाश में शुरू होती थी और अधिकांश समय पानी की जद्दोजहद में ही बीत जाती थी. ग्रामीणों को मुख्य रूप से नदी, नाला और कुआं पर ही निर्भर रहना पड़ता था. बरसात के दिनों में जब नदी नाला में बाढ़ आ जाती थी तो ग्रामीणों को गंदा पानी पीकर जीवन बिताने को विवश रहना पड़ता था. लोगों की जिंदगी ऐसे ही बीत रही थी.

जानकारी देते संवाददाता राजीव कुमार (Etv Bharat)

जल जीवन मिशन बना वरदान, ग्रामीणों का जीवन हुआ आसान

सरकार के द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के तहत नल जल योजना की जब शुरुआत हुई तो यहां के ग्रामीणों का जीवन आसान होता गया. गांव में लगभग आठ जल मीनार लगाए गए. जिसके माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण के घर तक नल पहुंचाई गई. घर-घर तक नल पहुंचने और घर के आंगन में ही पानी उपलब्ध हो जाने से ग्रामीणों का जीवन काफी आसान हो गया.

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नल से आता पानी (Etv Bharat)

स्थानीय ग्रामीण मनोज भुइयां, विश्वनाथ ठाकुर, सूबेदार भुइयां, दिकदार भुइयां, शांति देवी आदि ने बताया कि पहले उन लोगों को पानी के लिए नदी नालों पर निर्भर रहना पड़ता था. गांव से दूर जाकर पानी लाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ता था. परंतु अब गांव में प्रत्येक ग्रामीण के घर में नल लग गया है, जिसमें पानी आता रहता है.

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जल मीनार (Etv Bharat)

ग्रामीण करते हैं योजनाओं की देखरेख, अभियंता करते हैं मॉनिटरिंग

साल्वे गांव की सबसे अच्छी बात यह है कि यहां जल जीवन मिशन के तहत जो योजना संचालित है, उसकी देखरेख स्थानीय ग्रामीण खुद करते हैं. ग्रामीण जल शुल्क के रूप में भी थोड़े-थोड़े पैसे जमा करते हैं, जिससे मामूली खराबी आने पर पेयजल व्यवस्था दुरुस्त करने में सहायता मिलती है.

वहीं कार्यपालक अभियंता दीपक महतो के निर्देश पर सहायक अभियंता प्रशांत पांडेय तथा कनीय अभियंता राहुल कुमार सिंह इसकी मॉनिटरिंग करते हैं. प्रत्येक 15 दिन में गांव की जलसहिया ग्रामीणों के साथ बैठक करती है. सहायक अभियंता प्रशांत पांडेय और कनीय अभियंता राहुल सिंह भी प्रत्येक 15 दिन में काम से कम एक बार गांव में पहुंचकर इसकी मॉनिटरिंग भी करते हैं. इसी पंचायत का ही एक व्यक्ति प्लंबर के कार्य में प्रतिनियुक्त है. जल मीनार में थोड़ी सी भी खराबी आने पर उसे तत्काल दुरुस्त कर दिया जाता है.

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नल से आता पानी (Etv Bharat)

सहायक अभियंता प्रकाश पांडेय बताते हैं कि यहां के ग्रामीण, यहां की जलसहिया सभी काफी सक्रिय रहते हैं. इसी कारण गांव में लगाया गया सभी आठ जलमीनार पूरी तरह दुरुस्त है और इनसे घर-घर में पानी पहुंच रहा है. उन्होंने कहा कि यदि खराबी थोड़ी अधिक हो जाती है तो जल सहिया के द्वारा तत्काल विभाग को सूचित किया जाता है और विभाग के द्वारा 24 से 48 घंटे के भीतर योजना को दुरुस्त कर दिया जाता है. उन्होंने अन्य गांव के ग्रामीणों से भी अपील की है कि गांव में संचालित सरकारी योजनाओं को बेहतर ढंग से संचालन करने में सहयोग करें.

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