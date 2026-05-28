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खाट पर सिस्टम का जमीनी सच, पारसनाथ की तराई में बसे 10 टोले की एक ही कहानी, सवाल सिर्फ एक - चोटी के मंदिर तक सड़क बन सकती है तो यहां क्यों नहीं?

दो किमी पैदल चलने के बाद जब ईटीवी भारत की टीम यहां पहुंची तो सबसे पहले मुंशी हांसदा मिले. मुंशी इसी तराई में अवस्थित दहिया टोला में रहते हैं. इनका कहना है कि सरकार कहती है कि वह गांव की सरकार है तो कल्याण भी सुदूरवर्ती टोले में रहने वाले ग्रामीणों का होना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है. वे लोग इसी पथरीला सड़क पर जन्म से चल रहे हैं. उनसे पहले उनके पूर्वज भी इसी सड़क पर चलते थे.

इसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई. क्योंकि मधुबन के इस दलुवाडीह टोले से पिपराडीह तक लगभग 2-3 किलोमीटर तक सड़क है ही नहीं. ऐसे में उक्त महिला को लेकर ग्रामीण खाट पर लादकर दो से तीन किमी चले और फिर उसे एम्बुलेंस मिला और महिला को अस्पताल ले जाया गया. आधुनिक युग में ऐसी तस्वीर झकझोर देने वाली थी. ऐसे में ईटीवी भारत की टीम उस इलाके में पहुंची. यहां पता चला कि गांव में बिजली है, पानी है, लेकिन सड़क नहीं है.

दरअसल, बुधवार को एक वीडियो सामने आया. वीडियो में एक महिला को खाट पर लाद कर ग्रामीण लेकर जा रहे थे. वीडियो की पड़ताल की गई तो पता चला कि जो खाट पर लेटी हुई महिला है वह मधुबन पंचायत के दलुवाडीह की है. महिला ने मंगलवार की रात को एक शिशु को जन्म दिया.

गिरिडीह: पारसनाथ की तराई वाले इलाके में अवस्थित आदिवासी टोलों की कहानी कुछ पाषाण युग की तरह है. यह इलाका आज भी न सिर्फ पिछड़ा हुआ है बल्कि विकास से कोसों दूर है. मधुबन पंचायत से जुड़ी यह ग्राउंड रिपोर्ट आपको ये बातें सोचने पर मजबूर कर देगी.

उन्होंने कहा कि सड़क जब बनाने बोलते हैं तो कहा जाता है वन भूमि है - वाइल्ड लाइफ इलाका है, तो क्या यह नियम सिर्फ हम आदिवासियों के लिए है. जब चोटी पर अवस्थित जैन मंदिर तक सड़क बन सकती है तो हमारे यहां क्यूं नहीं. उन्होंने कहा कि सड़क नहीं है, दो नालों पर पुल नहीं है.

10 टोले की एक कहानी, बारात आने से पहले जेसीबी से काटनी पड़ती है मिट्टी

इस इलाके तक पहुंचने के दौरान खेमलाल महतो मिले. साथ में ऊपर तक आए. उन्होंने बताया कि पारसनाथ में 14 टोला है. इनमें से 10 टोले की एक कहानी है. यहां एक टोला में पास मनरेगा से कुछ काम हुआ था, जो कारगर नहीं है. यहां के लोगों को सबसे अधिक परेशानी बरसात में होती है. चूंकि इस टोले से पिपराडीह तक के बीच में दो नाला बहता है, बरसात के समय उसमें पानी आ जाता है तो परेशानी बढ़ जाती है.

सड़क की स्थिति (Etv Bharat)

महिलाओं की गुहार, ध्यान दे सरकार

इन टोलों में रहने वाली महिलाओं से बात की गई. यहां की सुनीता बताती हैं उनके टोले के पास स्कूल है. पानी भी मिल जाता है. बिजली भी पहुंच गई, लेकिन सड़क नहीं है. बहुत तकलीफ है. यहां की रहने वाली बड़की देवी कहती हैं कि बीमारी में बहुत परेशानी होती है. गाड़ी उनके टोले तक आती नहीं है, खाट पर ही जाना पड़ता है. कुछ उपाय कर देती सरकार तो सब ठीक हो जाता.

सड़क की स्थिति (Etv Bharat)

छह किमी दूर से लाना पड़ता है राशन

यहां के मांझी हड़ाम मिहिलाल मरांडी कहते हैं कि सड़क और नाले पर पुल नहीं रहने के कारण बहुत तरह की परेशानी है. चूंकि राशन डीलर भी मधुबन में है. ऐसे में छह किमी दूर जाकर राशन लाना पड़ता है. पिपराडीह के बाद कांधे पर राशन की बोरी को रखना पड़ता है. सरकार कुछ ऐसा करे कि हमारी सड़क बन जाए.

"मधुबन पंचायत के अंतर्गत पारसनाथ का इलाका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी होने के कारण सड़क बनाने की प्रक्रिया है. इसके लिए प्रोसेस चल रहा है, प्रोसेस पूर्ण होने के बाद आगे यहां सड़क बनेगी. पूरी जानकारी वरीय अधिकारियों को मुहैया करायी गई है. प्रयास पूरा है कि इन टोलों तक सड़क बने." - मनोज मरांडी, बीडीओ, पीरटांड

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