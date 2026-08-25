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Ground Report : शिक्षा संकुल से 5 किमी दूर सरकारी स्कूल की बदहाली, कचरे के ढेर और टपकती छत के नीचे पढ़ने को मजबूर बच्चे

राजधानी जयपुर से ईटीवी भारत का ये रियलिटी चेक कई सवाल खड़े करता है. जयपुर के जवाहर नगर स्थित टीला नंबर पांच के राजकीय प्राथमिक विद्यालय में बच्चों के सामने सबसे बड़ा सवाल ही एक सुरक्षित और सुविधाजनक कक्षा का है. बारिश होती है तो टीन की छत से पानी टपकता है. स्कूल के आसपास कचरे का ढेर है. पीछे मिट्टी के टीले हैं और स्थानीय लोगों के मुताबिक कीड़े-मकौड़ों और जानवरों का खतरा भी बना रहता है. ​मानसून और बारिश के दिनों में यहां पढ़ने वाले बच्चों और पढ़ाने वाले शिक्षकों की मुश्किलें कई गुना बढ़ जाती हैं. स्थानीय नागरिकों के मुताबिक, हल्की बारिश में भी टीन शेड के जोड़ों से पानी टपकने लगता है और कुछ ही देर में पूरी कक्षा में पानी भर जाता है.

जयपुर : राजस्थान में सरकारी स्कूलों का कायाकल्प करने, स्मार्ट क्लासरूम बनाने और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के बड़े-बड़े दावे किए जा रहे हैं. लेकिन राजधानी जयपुर के केंद्र में बैठकर नीतियां बनाने वाले अफसरों के दावों की जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है. राज्य के शिक्षा तंत्र के सबसे बड़े प्रशासनिक केंद्र 'शिक्षा संकुल' से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक सरकारी प्राथमिक विद्यालय ऐसा भी है, जहां बच्चों के सिर पर पक्की छत तक नहीं है. यहां पहली से पांचवीं कक्षा तक के मासूम बच्चे पक्के कमरों के बजाय टीन शेड और लकड़ी की प्लाई से बने अस्थायी ढांचे में बैठकर पढ़ने को मजबूर हैं.

बाहर से देखने पर नहीं लगता विद्यालय : जयपुर के जवाहर नगर में टीला नंबर पांच पर स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय, जो बाहर से देखने पर कहीं से भी सरकारी स्कूल नहीं बल्कि अस्थायी निर्माण नजर आता है. यहां छात्र पढ़ते हैं, शिक्षक भी आते हैं, लेकिन स्कूल भवन की स्थिति बच्चों को बेहतर शैक्षणिक माहौल देने के सरकारी दावों पर सवाल खड़े करती है. स्कूल के पीछे का हिस्सा इसकी पूरी कहानी बयां करता है. टीन शेड और लकड़ी की प्लाई से दो कमरों का निर्माण किया गया है.

​एक ही शहर, दो अलग-अलग तस्वीरें (फोटो ईटीवी भारत gfx)

शिक्षा संकुल से महज 5 किमी पर स्कूल की बदहाल तस्वीर : यहां बारिश के दिनों में परेशानी और बढ़ जाती है. स्थानीय लोगों का कहना है कि तेज बारिश के दौरान टीन शेड से पानी रिसकर कमरों के अंदर तक पहुंच जाता है. ऐसे में बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होती है और कई बार अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने से भी कतराते हैं. शिक्षा संकुल से महज 5 किलोमीटर की दूरी और सरकारी स्कूल की ये तस्वीर कई सवाल खड़े करती हैं. एक तरफ सरकार स्कूलों को स्मार्ट बनाने, डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा देने और विद्यार्थियों को बेहतर सुविधाएं देने की बात कर रही है, दूसरी तरफ यहां बच्चे अभी भी एक सुरक्षित और पक्के स्कूल भवन का इंतजार कर रहे हैं.

टीन शेड और लकड़ी की प्लाई से बने हैं कमरे (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

टीन शेड से भी टपकता है पानी : यहां स्कूल के आसपास बड़ी मात्रा में कचरा भी दिखाई देता है. पीछे मिट्टी के टीले हैं. स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां कीड़े-मकौड़ों और जानवरों का खतरा भी बना रहता है. स्थानीय निवासी मोहित ने बताया कि स्कूल में करीब 50 से 100 बच्चे पढ़ते हैं. उनका कहना है कि बारिश के दौरान स्कूल की स्थिति और खराब हो जाती है. टीन शेड से पानी टपकता है और आसपास जमा कचरे के कारण बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बनी रहती है. बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी डर बना रहता है.

टीन शेड और प्लाईवुड के सहारे चल रहा सरकारी स्कूल (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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सरकारी स्कूलों की तस्वीर अलग-अलग : यही नहीं, स्कूल के पास रहने वाली एक छात्रा ने सरकारी स्कूलों में सुविधाओं की असमान तस्वीर की ओर भी ध्यान दिलाया. उन्होंने बताया कि जहां वो पढ़ रही है, वो भी एक सरकारी स्कूल है. लेकिन वहां स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल एजुकेशन, CCTV और लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं मौजूद हैं, वहीं इस स्कूल में मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव नजर आता है. छात्रा ने कहा कि इस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं और यदि जिम्मेदार अधिकारी और शिक्षक ध्यान दें तो हालात सुधारे जा सकते हैं.

जवाहर नगर टीला नंबर 5 पर स्थित सरकारी स्कूल (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

रिपोर्ट कराई जाएगी तैयार : ईटीवी भारत ने जब इस पूरे मामले को लेकर शिक्षा विभाग से सवाल किया तो जिला शिक्षा अधिकारी प्राथमिक गिर्राज पारीक ने बताया कि जिले में प्राथमिक स्कूलों के जीर्णोद्धार का काम किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि करीब 88 स्कूलों को चिह्नित कर रिनोवेशन का कार्य कराया जा रहा है. जयपुर जिले में 1091 प्राथमिक और 780 उच्च प्राथमिक स्कूल हैं, जहां 68,265 विद्यार्थी पंजीकृत हैं. उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को सुरक्षित और सुव्यवस्थित शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने का प्रयास किया जा रहा है. इस स्कूल के मामले में संबंधित CBEO को मौके पर भेजकर रिपोर्ट तैयार कराई जाएगी.

स्कूल के आसपास लगा कचरे के ढेर (फोटो ईटीवी भारत जयपुर)

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