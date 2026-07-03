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कानपुर में हादसा: मूसलाधार बारिश के बीच अचानक धंसी जमीन, कांपी इमारत, फ्लैट छोड़ जान बचाकर भागे लोग

प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 50 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला, एसडीआरएफ की टीम भी पहुंची.

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मूसलाधार बारिश के बीच अचानक धंसी जमीन (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 3, 2026 at 1:40 PM IST

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कानपुर: शहर के काकादेव थाना क्षेत्र में शुक्रवार को मूसलाधार बारिश के दौरान एक खौफनाक मंजर देखने को मिला. यहां पांडु नगर स्थित हरमोनी विला सोसाइटी की पूरी बिल्डिंग अचानक हिल गई. दरअसल, भारी बारिश के बीच एक जोरदार धमाके के साथ बेसमेंट की दीवार और सिरा धंस गया, जिससे पूरी इमारत कांप उठी. अचानक हुए इस हादसे से सोसाइटी में चीख-पुकार मच गई और लोग जान बचाने के लिए अपने घरों से बाहर भागने लगे. मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है.

कानपुर में बड़ा हादसा: मूसलाधार बारिश के बीच अचानक धंसी जमीन, कांपी इमारत, फ्लैट छोड़ जान बचाकर भागे लोग (Video Credit; ETV Bharat)

सोसाइटी परिसर की जमीन धंसने की खबर मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गईं. राहत की बात रही कि प्रशासन ने आनन-फानन में पूरी सोसाइटी को खाली करा लिया है. मलबे और डर के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 50 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.

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फ्लैट छोड़ जान बचाकर भागे लोग (Photo Credit; ETV Bharat)

इस हादसे के बाद मौके पर दहशत का माहौल है. सोसाइटी के निवासियों का आरोप है कि क्षेत्र में चल रहे मेट्रो निर्माण कार्य की वजह से जमीन पहले ही अंदर से खोखली हो चुकी थी. रही-सही कसर सुबह हुई मूसलाधार बारिश ने पूरी कर दी. पानी के भारी रिसाव के कारण जमीन बैठ गई, जिससे बेसमेंट की मजबूत दीवार ढह गई और इतना बड़ा हादसा हो गया.

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मूसलाधार बारिश के बीच अचानक धंसी जमीन (Photo Credit; ETV Bharat)

बिल्डिंग का सिरा धंसने से वहां पार्किंग में खड़ी कई कारें और दोपहिया वाहन गड्ढे और मलबे में समा गए. क्रेन और फायर ब्रिगेड की मदद से दबे हुए वाहनों को निकालने और मलबे को साफ करने का काम अभी भी जारी है. नगर निगम इंजीनियर आरके सिंह ने बताया कि जमीन के धंसने से दीवार और बेसमेंट क्षतिग्रस्त हुआ है. फिलहाल कोई जनहानि नहीं हुई है, प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं. राहत बचाव कार्य लगातार जारी है. घटना के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है.

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