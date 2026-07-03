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कानपुर में हादसा: मूसलाधार बारिश के बीच अचानक धंसी जमीन, कांपी इमारत, फ्लैट छोड़ जान बचाकर भागे लोग

मूसलाधार बारिश के बीच अचानक धंसी जमीन ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: शहर के काकादेव थाना क्षेत्र में शुक्रवार को मूसलाधार बारिश के दौरान एक खौफनाक मंजर देखने को मिला. यहां पांडु नगर स्थित हरमोनी विला सोसाइटी की पूरी बिल्डिंग अचानक हिल गई. दरअसल, भारी बारिश के बीच एक जोरदार धमाके के साथ बेसमेंट की दीवार और सिरा धंस गया, जिससे पूरी इमारत कांप उठी. अचानक हुए इस हादसे से सोसाइटी में चीख-पुकार मच गई और लोग जान बचाने के लिए अपने घरों से बाहर भागने लगे. मौके पर एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई है. कानपुर में बड़ा हादसा: मूसलाधार बारिश के बीच अचानक धंसी जमीन, कांपी इमारत, फ्लैट छोड़ जान बचाकर भागे लोग (Video Credit; ETV Bharat) सोसाइटी परिसर की जमीन धंसने की खबर मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम तुरंत मौके पर पहुंच गईं. राहत की बात रही कि प्रशासन ने आनन-फानन में पूरी सोसाइटी को खाली करा लिया है. मलबे और डर के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 50 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया.