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Aravalli Range: चार दिन तक SC की हाई पावर कमेटी करेगी अरावली का सर्वे , 10 अगस्त तक जमीनी हकीकत से होंगे रूबरू

अरावली की हकीकत जानने 7 से 10 अगस्त तक राजस्थान में हाई पावर कमेटी का फील्ड सर्वे आज से शुरु हो रहा है.

अरावली के संरक्षण की बड़ी कवायद
अरावली के संरक्षण की बड़ी कवायद (file photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 6, 2026 at 9:34 AM IST

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Updated : August 6, 2026 at 9:44 AM IST

11 Min Read
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जयपुर : अरावली पर्वतमाला की परिभाषा, संरक्षण और पर्यावरणीय अखंडता से जुड़े अहम मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित हाई पावर कमेटी राजस्थान में चार दिन तक जमीनी अध्ययन करेगी. भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद यानी ICFRE के महानिदेशक की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति 7 से 10 अगस्त तक राजस्थान के चयनित अरावली क्षेत्रों का विस्तृत फील्ड दौरा करेगी . समिति का मकसद अरावली क्षेत्र की वास्तविक स्थिति का जमीनी आकलन करना है. इस दौरान पारिस्थितिकी, भूवैज्ञानिक संरचना, हाइड्रोलॉजी यानी जल संसाधनों, जैव विविधता, खनन गतिविधियों, भूमि उपयोग में बदलाव और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा. समिति इन क्षेत्रों में पर्यावरणीय स्थिति और मानवीय गतिविधियों के बीच संबंधों का भी आकलन करेगी. हाई पावर कमेटी का व्यापक दौरा केवल राजस्थान तक सीमित नहीं है. समिति दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के अरावली क्षेत्रों का भी अध्ययन करेगी. व्यापक फील्ड विजिट के जरिए अरावली पर्वतमाला की वास्तविक भौगोलिक और पर्यावरणीय स्थिति को समझने का प्रयास किया जाएगा.

अरावली पर्वतमाला राजस्थान के पर्यावरणीय संतुलन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है. इसलिए समिति के अध्ययन में जैव विविधता और जल संसाधनों को विशेष महत्व दिया गया है. फील्ड सर्वे के दौरान प्राकृतिक वनस्पतियों, वन्यजीवों के आवास, जल स्रोतों, भूजल और क्षेत्र की हाइड्रोलॉजिकल स्थिति का आकलन किया जाएगा. इसके अलावा भूमि उपयोग में आए बदलावों और उनके पर्यावरणीय प्रभावों का भी अध्ययन किया जाएगा. अरावली क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों, किसानों और खनन श्रमिकों की आजीविका भी समिति के अध्ययन का महत्वपूर्ण हिस्सा होगी. खनन गतिविधियों, पर्यावरणीय बदलाव और संरक्षण संबंधी नियमों का स्थानीय लोगों की आर्थिक गतिविधियों पर क्या असर पड़ता है, इसकी जानकारी भी समिति जुटाएगी. सुप्रीम कोर्ट ने अरावली पर्वतमाला की परिभाषा और इसके संरक्षण से जुड़े मुद्दों के अध्ययन के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया है. समिति का गठन 25 मई 2026 को किया गया था. राजस्थान में कोटपूतली, नीमकाथाना, सरिस्का, जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर, राजसमंद, उदयपुर, पिंडवाड़ा और माउंट आबू जैसे क्षेत्रों का दौरा प्रस्तावित है.

राजस्थान के अरावली क्षेत्रों का व्यापक फील्ड विजिट
राजस्थान के अरावली क्षेत्रों का फील्ड विजिट (file photo)

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सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी रिपोर्ट : सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित इस समिति का काम अरावली क्षेत्र की वास्तविक स्थिति को वैज्ञानिक और तथ्यात्मक आधार पर समझना है. फील्ड विजिट के दौरान प्राप्त जानकारी, विभिन्न पक्षों से मिले सुझावों और आपत्तियों के आधार पर समिति अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी, जिसे सुप्रीम कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा. अरावली की परिभाषा को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद और इसके संरक्षण से जुड़े पर्यावरणीय मुद्दों को देखते हुए समिति का यह दौरा बेहद अहम माना जा रहा है. रिपोर्ट में अरावली के संरक्षण, पर्यावरणीय अखंडता और विकास गतिविधियों के बीच संतुलन को लेकर महत्वपूर्ण सुझाव सामने आने की संभावना है.

खनन और पर्यावरणीय प्रभाव का होगा गहन अध्ययन : राजस्थान में समिति का एक प्रमुख फोकस खनन गतिविधियां रहेंगी. अरावली क्षेत्र में खनन, भूमि उपयोग में बदलाव और उससे पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों का प्रत्यक्ष अध्ययन किया जाएगा . इसके साथ ही समिति जल स्रोतों की स्थिति, भूजल, जैव विविधता, वन क्षेत्र और स्थानीय पारिस्थितिकी पर पड़ रहे असर को भी देखेगी. खनन गतिविधियों के कारण पर्यावरणीय नुकसान, प्राकृतिक संसाधनों पर दबाव और स्थानीय समुदायों की आजीविका पर पड़ने वाले असर का भी आकलन किया जाएगा. समिति का मकसद सिर्फ पर्यावरणीय नुकसान का आकलन करना नहीं है, बल्कि संरक्षण और विकास के बीच संतुलन की वास्तविक स्थिति को समझना भी है.

खनन और जैव विविधता की होगी जांच
खनन और जैव विविधता की होगी जांच (file photo)

हर दिन फील्ड विजिट के बाद होगा जनसंवाद : हाई पावर कमेटी फील्ड विजिट के साथ-साथ संबंधित क्षेत्रों में बहु-हितधारक परामर्श बैठकें भी करेगी. समिति के सदस्य पर्यावरणविदों, संरक्षण विशेषज्ञों, स्वयंसेवी संस्थाओं, खनन पट्टाधारकों, खनन एसोसिएशनों के प्रतिनिधियों, परियोजना संचालकों, खनन श्रमिकों, शोध संस्थानों के विशेषज्ञों, स्थानीय ग्रामीणों, किसानों और सरकारी अधिकारियों से संवाद करेंगे. इन बैठकों में स्थानीय लोगों और विभिन्न संगठनों से अरावली क्षेत्र की स्थिति, पर्यावरणीय बदलाव, खनन और संरक्षण से जुड़े सुझाव और आपत्तियां ली जाएंगी. सुप्रीम कोर्ट ने समिति को सभी संबंधित पक्षों से सुझाव लेने और उन्हें अपनी रिपोर्ट में शामिल करने के निर्देश दिए हैं.

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सुबह 8 से शाम 4 बजे तक फील्ड सर्वे : समिति की फील्ड विजिट प्रतिदिन सुबह करीब 8 बजे से शाम 4 बजे तक प्रस्तावित है. इसके बाद शाम 4:30 बजे से 6:30 बजे तक संबंधित क्षेत्र में जनसंवाद और बहु-हितधारक परामर्श बैठकें आयोजित की जाएंगी. इन बैठकों में स्थानीय समुदायों के साथ-साथ पर्यावरण और संरक्षण के क्षेत्र में काम कर रहे विशेषज्ञों को भी अपनी बात रखने का अवसर मिलेगा. इससे समिति को सरकारी रिकॉर्ड के साथ-साथ जमीनी स्तर की वास्तविक स्थिति को समझने में मदद मिलेगी.

राजस्थान में 7 अगस्त से रहेगा दौरा : राजस्थान में समिति का फील्ड दौरा 7 अगस्त से शुरू होगा. पहले दिन समिति कोटपूतली, नीमकाथाना और खंडेला क्षेत्र से होते हुए सरिस्का पहुंचेगी . इस दौरान अरावली क्षेत्र की पारिस्थितिकी, भूवैज्ञानिक संरचना, वन क्षेत्र, जल संसाधनों और खनन गतिविधियों से जुड़े पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा. 7 अगस्त को सरिस्का, अलवर में जिला प्रशासन, वन एवं खान विभाग के अधिकारियों के साथ-साथ स्थानीय हितधारकों से संवाद भी प्रस्तावित है.

सिर्फ कैमरों से नहीं, जमीन पर होगी जांच
सिर्फ कैमरों से नहीं, जमीन पर होगी जांच (file photo)

8 अगस्त को हाई पावर कमेटी जयपुर और अजमेर क्षेत्र का दौरा करेगी. इसके साथ ही किशनगढ़ क्षेत्र में भी फील्ड विजिट प्रस्तावित है. इस दौरान समिति अरावली क्षेत्र में भूमि उपयोग, खनन गतिविधियों, जल संसाधनों और पर्यावरणीय स्थिति का अध्ययन करेगी. अजमेर क्षेत्र में स्थानीय अधिकारियों, पर्यावरणविदों, खनन प्रतिनिधियों, ग्रामीणों और किसानों से भी संवाद किया जाएगा. 9 अगस्त को समिति ब्यावर, राजसमंद और उदयपुर क्षेत्र का निरीक्षण करेगी. इन इलाकों में अरावली की प्राकृतिक संरचना, जैव विविधता, जल संसाधन, खनन गतिविधियों और स्थानीय आजीविका से जुड़े पहलुओं को देखा जाएगा. उदयपुर और राजसमंद क्षेत्र अरावली की पारिस्थितिकी और खनन गतिविधियों के लिहाज से महत्वपूर्ण माने जाते हैं. ऐसे में यहां होने वाला जमीनी अध्ययन समिति की रिपोर्ट के लिए खास महत्व रख सकता है.

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दौरे के अंतिम दिन 10 अगस्त को समिति उदयपुर से आगे बढ़कर पिंडवाड़ा और माउंट आबू क्षेत्र का निरीक्षण करेगी. यहां अरावली की पहाड़ी पारिस्थितिकी, वन क्षेत्र, जैव विविधता और जल संसाधनों से जुड़े पहलुओं का अध्ययन किया जाएगा. 10 अगस्त को उदयपुर में कलेक्टर, खान और वन विभाग के साथ ही अन्य संबंधित विभागों के अधिकारियों के साथ-साथ विभिन्न हितधारकों से संवाद का भी कार्यक्रम रखा गया है.

अरावली को बचाने का एक्शन प्लान
अरावली को बचाने का एक्शन प्लान (file photo)

खान और वन विभाग ने नियुक्त किए नोडल अधिकारी : राजस्थान सरकार ने समिति के दौरे के लिए आवश्यक समन्वय और व्यवस्थाओं के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है. खान विभाग की ओर से निदेशक खान एम.पी. मीणा को नोडल अधिकारी और अतिरिक्त निदेशक खान बी.एस. सोढ़ा को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है. वन विभाग की ओर से अतिरिक्त मुख्य वन संरक्षक टी.जे. कविथा को नोडल अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है. समिति के दौरे के दौरान ये अधिकारी संबंधित विभागों और जिला प्रशासन के बीच समन्वय स्थापित करेंगे और समिति को जरूरी सूचनाएं और दस्तावेज उपलब्ध कराने में सहयोग करेंगे.

जिला कलक्टरों को भी समन्वय के निर्देश : अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस अपर्णा अरोरा ने बुधवार को सचिवालय में खान वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर हाई पावर कमेटी के दौरे की तैयारियों की समीक्षा की . उन्होंने संबंधित जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे समिति के दौरे के दौरान आवश्यक तैयारियों के साथ मौजूद रहें और समिति के साथ बेहतर समन्वय बनाए रखें. समिति के सदस्यों की ओर से मांगी जाने वाली जरूरी जानकारी और रिकॉर्ड समय पर उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए गए.

इस दौरान कलेक्टरों को जनसंवाद कार्यक्रमों के दौरान मौजूद रहने और स्थानीय स्तर पर समिति के साथ समन्वय बनाए रखने को कहा गया है. साथ ही अरावली संरक्षण के लिए खान एवं वन विभाग और खान पट्टाधारकों की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी समिति के सामने प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं. समिति की फील्ड विजिट को लेकर ICFRE की ओर से राजस्थान सरकार को पत्र भेजकर जरूरी प्रशासनिक व्यवस्थाएं और वरिष्ठ नोडल अधिकारी की नियुक्ति का आग्रह किया गया था. इसके बाद राज्य सरकार ने खान और वन विभाग के अधिकारियों को नोडल जिम्मेदारी सौंपी है. इसके पहले पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी नोडल अधिकारी की नियुक्ति का सवाल खड़ा किया था.

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अरावली संरक्षण के प्रयासों का भी होगा अवलोकन : समिति केवल खनन गतिविधियों और पर्यावरणीय नुकसान का अध्ययन नहीं करेगी, बल्कि अरावली संरक्षण के लिए किए जा रहे मौजूदा प्रयासों का भी जायजा लेगी. वन विभाग की ओर से किए जा रहे संरक्षण कार्य, खनन क्षेत्रों में पर्यावरणीय प्रबंधन, भूमि पुनर्वास और स्थानीय स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से जुड़े प्रयासों की जानकारी समिति को दी जाएगी. इससे समिति को यह समझने में मदद मिलेगी कि मौजूदा संरक्षण उपाय जमीन पर कितने प्रभावी हैं और भविष्य में किन क्षेत्रों में अतिरिक्त प्रयासों की जरूरत है. हाई पावर कमेटी के इस दौरे से जुटाए गए वैज्ञानिक आंकड़े, फील्ड निरीक्षण, सरकारी रिकॉर्ड और स्थानीय लोगों व विशेषज्ञों से मिले सुझावों को रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा. इसके आधार पर समिति अरावली की परिभाषा, संरक्षण, पर्यावरणीय अखंडता और विकास गतिविधियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट को अपनी सिफारिशें देगी.

इन 4 सवालों के जवाब ढूंढ़ेगी हाई पावर कमेटी : राजस्थान में उच्चतम न्यायालय की कमेटी इस सवाल का जवाब तलाश करेगी कि क्या 100 मीटर ऊंचाई की शर्त के कारण राजस्थान की 12,081 पहाड़ि‌यों में से सिर्फ 1,048 ही संरक्षण के दायरे में आएंगी ? क्या दो पहाड़ियों के बीच 500 मीटर की दूरी तय करने से संरक्षण क्षेत्र सीमित हो जाएगा और बाकी इलाके में अवैध खनन को बढ़ावा मिलेगा ? या फिर इस पर्वत श्रृंखला की संरचनात्मक अखंडता को कैसे सुरक्षित रखा जाए ? अहम यह होगा कि किन क्षेत्रों को अरावली पर्वतमाला की परिभाषा में शामिल किया जाना चाहिए ?

रक्षा कवच है अरावली - राजेन्द्र सिंह : तरूण भारत संघ' के अध्यक्ष और 'जल बिरादरी' के राष्ट्रीय समन्वयक, जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता राजेन्द्र सिंह का कहना है कि भारत की ज्यादातर पर्वत मालाएं मानसून के अनुकूल उत्तर से पूर्व होती हैं, जबकि अरावली पर्वत श्रृंखला इनके उलट पश्चिम से उत्तर-मध्य की तरफ खड़ी है , जो पश्चिम से आने वाली रेतीली हवाओं को अपनी आगोश में समा लेती है, यही वजह है कि इसे भारत की रीढ़ कहते हैं. यह अकेली पर्वतमाला है, जिसमें पुरानी पर्वत चोटियां के बीचों-बीच नए रेत टीले दिखाई देते हैं. उन्होंने बताया कि 'बिरला साइंस इंस्टीट्यूट, जयपुर' के निदेशक प्रो. एसएस डावरिया ने 'रिमोट सेंसिंग' के जरिए अध्ययन करके, उच्चतम न्यायालय में अपनी रिपोर्ट पेश की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन जस्टिस एम.एन. वेंकटचेलैया ने भारत सरकार को इन रेतीली हवाओं से दिल्ली को बचाने का निर्देश दिया था, तभी 7 मई 1992 'अरावली संरक्षण नोटिफिकेशन' भारत सरकार के वन और पर्यावरण मंत्रालय ने प्रकाशित किया था.

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Last Updated : August 6, 2026 at 9:44 AM IST

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