शादी की खुशियों के बीच पसरा मातम: बारात में दूल्हे के पिता की गला रेतकर हत्या, दामाद ने कहा था- सभी को मार दूंगा
दूल्हे ने कहा कि शादी में न बुलाने से नाराज बहनोई ने दी थी सभी को मार देने की धमकी
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 3:13 PM IST
मथुरा : जनपद में एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां अलीगढ़ से बेटे की बारात लेकर आए पिता की गला रेत कर हत्या कर दी गई. इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.
जानकारी के मुताबिक, घटना गोवर्धन थाना क्षेत्र के गोवर्धन कस्बे की है, जहां अलीगढ़ जनपद निवासी राम प्रकाश 20 नवंबर को अपने बेटे अरविंद की बारात लेकर आए थे. यहां धूमधाम के साथ शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था, तभी पूजा करने जा रहे दूल्हे की पिता को किसी ने पकड़ लिया और खेत के किनारे एक प्लॉट के अंदर लेजाकर गला रेतकर हत्या कर दी.
परिजनों ने दामाद सुखवीर पर ही अपने ससुर (राम प्रकाश) की हत्या करने का आरोप लगाया है. उनका कहना है कि आरोपी वारदात को अंजाम देकर फरार हो गया है. घटना के बाद से इलाके में हड़कंप मच गया और लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी. दूल्हे ने बताया कि शादी का निमंत्रण कार्ड जीजा सुखवीर को नहीं दिया गया था. इसी बात से नाराज सुखवीर ने धमकी दी थी कि शादी के दिन तुम्हारे घर में खून बहेगा. मैं सभी को मार दूंगा.
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने बताया कि शादी समारोह कार्यक्रम के पास ही खेत के किनारे एक प्लॉट के अंदर दूल्हे के पिता की गला रेत कर हत्या किए जाने की खबर मिली थी. परिजनों ने बताया कि मृतक के दामाद सुखवीर ने धमकी दी थी कि शादी के दिन खून बहेगा. तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पुलिस तलाश में जुट गई है. फिलहाल मामले की जांच जारी है.
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