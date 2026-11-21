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शादी की खुशियों के बीच पसरा मातम: बारात में दूल्हे के पिता की गला रेतकर हत्या, दामाद ने कहा था- सभी को मार दूंगा

दूल्हे के पिता की गला रेतकर हत्या ( Photo Credit; ETV Bharat )

मथुरा : जनपद में एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है, यहां अलीगढ़ से बेटे की बारात लेकर आए पिता की गला रेत कर हत्या कर दी गई. इस वारदात के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है. सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है.

दूल्हे के पिता की गला रेतकर हत्या (Video Credit; ETV Bharat) जानकारी के मुताबिक, घटना गोवर्धन थाना क्षेत्र के गोवर्धन कस्बे की है, जहां अलीगढ़ जनपद निवासी राम प्रकाश 20 नवंबर को अपने बेटे अरविंद की बारात लेकर आए थे. यहां धूमधाम के साथ शादी समारोह का कार्यक्रम चल रहा था, तभी पूजा करने जा रहे दूल्हे की पिता को किसी ने पकड़ लिया और खेत के किनारे एक प्लॉट के अंदर लेजाकर गला रेतकर हत्या कर दी.