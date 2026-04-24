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कोटा नारी निकेतन की दो बालिकाओं के विवाह की तैयारी, केवल राजस्थानी वर ही चुनेंगे...जानिए पात्रता

बालिका गृह में रह रही दो अनाथ बालिकाओं के लिए रिश्ते तलाशे जा रहे हैं. पड़ोसी या अन्य राज्यों के लड़के नहीं कर पाएंगे आवेदन.

Nari Niketan located at Nanta, Kota
कोटा के नांता स्थित नारी निकेतन (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 24, 2026 at 8:13 PM IST

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कोटा: कोटा के नांता स्थित राजकीय बालिका गृह में रह रही दो अनाथ बालिकाओं के विवाह की तैयारी शुरू हो गई है. उनके लिए रिश्ते तलाशे जा रहे हैं. पूरे राजस्थान भर से रिश्तों के बारे में पूछा जा रहा है. इनसे विवाह के लिए केवल राजस्थान के लड़के ही आवेदन कर पाएंगे. राजकीय संस्थानों में रही बालिकाओं के लिए नियम बनाया कि केवल राजस्थान में ही उनका विवाह किया जा सकता है. लिहाजा बाहर के रिश्तों आने के बावजूद उन्हें शामिल नहीं किया जा रहा है. विवाह प्रस्ताव के विचाराधीन एक युवती 19 और दूसरी 21 साल की है. इन्होंने आठवीं तक पढ़ाई की है. इसके साथ ही सिलाई, बुनाई व कढ़ाई आती है. ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रखा है.

कोटा के नांता स्थित नारी निकेतन की अधीक्षक अंशुल मेहंदीरत्ता ने बताया कि दो बालिकाएं लंबे समय से यहां रह रही थी. इन्होंने विवाह के लिए सहमति दी है. इसके लिए विज्ञप्ति जारी की है. 10 मई तक आवेदन लिए जाएंगे. अभी तक पांच युवकों के फॉर्म आ चुके हैं. इनके परिजनों ने विवाह के लिए आवेदन भेजा है. 50 से ज्यादा पूछताछ संबंधी कॉल आए हैं. राजस्थान के बाहर विवाह नहीं करने के सवाल पर अंशुल ने कहा, राज्य सरकार की योजना में राजस्थान के व्यक्ति ही शामिल हो सकते हैं. लिहाजा राजस्थान से बाहर के रिश्तों पर विचार नहीं कर रहे हैं.

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इसलिए नहीं करते दूसरे राज्यों में विवाह: अंशुल मेहंदीरत्ता ने कहा कि विभाग शादी से पहले कई तरह की इंक्वारी कराता है. इसमें आर्थिक सामाजिक सर्वे शामिल है. ऐसे में मध्य प्रदेश या अन्य पड़ोसी राज्यों में यह सर्वे नहीं हो सकता है. विभागीय टीम वहां नहीं जा सकती है. यह पूरी लंबी इंक्वारी होती है, इसीलिए इन बालिकाओं का विवाह राजस्थान के दूल्हे से ही किया जाता है. दूसरी तरफ विवाह के बाद भी कई तरह की कार्रवाई चलती है. इसमें लगातार रिपोर्टिंग ली जाती है. वह भी प्रदेश के बाहर विवाह होने पर संभव नहीं है. साल 2025 में हुए विवाह में हमने मध्य प्रदेश का एक आवेदन स्वीकार किया था. इस संबंध में राज्य सरकार से मार्गदर्शन मांगा लेकिन सरकार ने कहा कि राज्य की योजना में राज्य के लोगों को ही लाभान्वित किया जा सकता है. उस आवेदन पर आगे विचार नहीं किया गया.

Superintendent Anshul showing an album of a wedding previously held at the Nari Niketan.
नारी निकेतन में पहले हुए विवाह का एल्बम दिखाती अधीक्षक अंशुल (ETV Bharat Kota)

समय समय पर लेते हैं रिपोर्ट: अंशुल ने बताया कि साल 2023 में उन्होंने तीन विवाह कोटा में कराए थे. इसके अलावा एक विवाह साल 2025 में हुआ. इनमें एक शादी सवाई माधोपुर और शेष तीन कोटा में हुई. इनकी समय-समय पर रिपोर्ट ली जाती है. सभी चारों लड़कियां अपने ससुराल में अच्छे से रह रही हैं.

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यह होती है प्रक्रिया: अंशुल मेहंदीरत्ता ने कहा कि सबसे पहले बालिका की उम्र 18 साल से ज्यादा हो जाने पर विवाह संबंधी सहमति लेते हैं. बालिका गृह की युवती की सहमति मिलने पर विवाह उप समिति की बैठक में विवाह प्रस्ताव रखते हैं. वहां से अनुमोदन के बाद विज्ञप्ति जारी करते हैं. इसमें आए लड़कों के आवेदनों की छंटनी की जाती है. पूरी रिपोर्ट लेते हैं, जिसमें चरित्र व आय प्रमाण पत्र के साथ मेडिकल सर्टिफिकेट और रोजगार संबंधी जानकारी होती हैं. परिवार और दूल्हे के संबंध में भी जानकारी लेते हैं. विवाह के पहले युवती की मेडिकल रिपोर्ट्स कराते हैं. इन सबके क्लियर होने के बाद इंटरव्यू होते हैं. बालिका को आवेदक युवक दिखाए जाते हैं, जहां से सहमति जताने पर आगे निर्णय लेते है. सब कुछ ठीक होने पर दोनों का विवाह कराते हैं.

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APPLICATIONS FROM BOYS BY MAY 10
NARI NIKETAN LOCATED IN NANTA
50 INQUIRY CALLS WERE RECEIVED
MARRIAGES OF TWO ORPHAN GIRLS

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