4 शादियां करने वाला दूल्हा गुजरात के भुज से गिरफ्तार, दुल्हनों से 32 लाख की कर चुका अबतक ठगी

दुर्ग: कहते हैं ठग कितना भी शातिर क्यों न हो एक न एक दिन पकड़ा जरुर जाता है. दुर्ग पुलिस ने एक ऐसे ही जालसाल को गिरफ्तार किया है. पकड़ा गया जालसाज शादी के फर्जी विज्ञापन देकर महिलाओं और उनके परिवार वालों को निशाना बना रहा था. शादी के नाम पर आरोपी महिलाओं और उसके परिवार वालों से लाखों रुपए ऐंठ रहा था. पुलिस में दर्ज हुई शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया. पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी बीरेंद्र कुमार सोलंकी की उम्र 54 साल है. आरोपी फर्जी विज्ञापन के जरिए लोगों को फंसाता था. जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि आरोपी अबतक 4 शादियां कर चुका है.

एएसपी पद्मश्री तंवर ने बताया कि आरोपी ने अबतक चार शादियां की है. चौथी शादी जिस महिला से हुई उसी महिला ने थाने में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. दर्ज शिकायत में बताया गया कि आरोपी अधेड़ शादी का झूठा विज्ञापन देता है. जब दिए गए विज्ञापन पर कोई संपर्क करता है तो खुद को अनमैरिड बताता है. परिवार का भरोसा जीतने के बाद आरोपी महिला से पैसे की मांग करता है. पीड़ित परिवार वाले उसके झांसे में आकर पैसे दे देते हैं. आरोपी की पोल तब खुली जब चौथी महिला ने उसकी ठगी को पकड़ लिया. पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने फरवरी 2022 में जरूरी खर्च बताकर 2 लाख रुपये, फिर जनवरी 2024 में 6 लाख रुपये कैश लिए. दोनों रकम महिला ने बैंक से लोन लेकर दिया और आज भी उसकी किस्तें भर रही है. आरोपी यहीं नहीं रुका उसने पीड़िता के गहने गिरवी रखवाकर 1 लाख 30 हजार रुपये का गोल्ड लोन तक निकलवा लिया.