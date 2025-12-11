ETV Bharat / state

4 शादियां करने वाला दूल्हा गुजरात के भुज से गिरफ्तार, दुल्हनों से 32 लाख की कर चुका अबतक ठगी

आरोपी दूल्हा फर्जी शादी के विज्ञापन देकर लड़की के घरवालों को ठगने का काम करता था.

MAN WHO MARRIED 4 TIMES ARRESTED
दुल्हनों से 32 लाख की कर चुका अबतक ठगी (ETV Bharat)
Published : December 11, 2025 at 8:24 PM IST

3 Min Read
दुर्ग: कहते हैं ठग कितना भी शातिर क्यों न हो एक न एक दिन पकड़ा जरुर जाता है. दुर्ग पुलिस ने एक ऐसे ही जालसाल को गिरफ्तार किया है. पकड़ा गया जालसाज शादी के फर्जी विज्ञापन देकर महिलाओं और उनके परिवार वालों को निशाना बना रहा था. शादी के नाम पर आरोपी महिलाओं और उसके परिवार वालों से लाखों रुपए ऐंठ रहा था. पुलिस में दर्ज हुई शिकायत के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया. पुलिस की जांच में पता चला कि आरोपी बीरेंद्र कुमार सोलंकी की उम्र 54 साल है. आरोपी फर्जी विज्ञापन के जरिए लोगों को फंसाता था. जांच में ये भी खुलासा हुआ है कि आरोपी अबतक 4 शादियां कर चुका है.

4 शादियां करने वाला फर्जी दूल्हा गिरफ्तार

एएसपी पद्मश्री तंवर ने बताया कि आरोपी ने अबतक चार शादियां की है. चौथी शादी जिस महिला से हुई उसी महिला ने थाने में इसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई. दर्ज शिकायत में बताया गया कि आरोपी अधेड़ शादी का झूठा विज्ञापन देता है. जब दिए गए विज्ञापन पर कोई संपर्क करता है तो खुद को अनमैरिड बताता है. परिवार का भरोसा जीतने के बाद आरोपी महिला से पैसे की मांग करता है. पीड़ित परिवार वाले उसके झांसे में आकर पैसे दे देते हैं. आरोपी की पोल तब खुली जब चौथी महिला ने उसकी ठगी को पकड़ लिया. पीड़िता ने बताया कि आरोपी ने फरवरी 2022 में जरूरी खर्च बताकर 2 लाख रुपये, फिर जनवरी 2024 में 6 लाख रुपये कैश लिए. दोनों रकम महिला ने बैंक से लोन लेकर दिया और आज भी उसकी किस्तें भर रही है. आरोपी यहीं नहीं रुका उसने पीड़िता के गहने गिरवी रखवाकर 1 लाख 30 हजार रुपये का गोल्ड लोन तक निकलवा लिया.

दुल्हनों से 32 लाख की कर चुका अबतक ठगी (ETV Bharat)

परिवार वालों का भरोसा जीतकर करता था ठगी

पीड़िता का आरोप है कि फर्जीवाड़ा करने वाले शख्स ने उससे 2021 से 2024 के बीच गूगल पे और बैंक ट्रांजैक्शन के जरिए कुल 18 लाख रुपये ले लिए. पीड़िता का कहना है कि आरोपी जब भी दुर्ग आता, पीड़िता से अतिरिक्त पैसा भी ले जाता. पीड़िता की मानें तो आरोपी करीब 5 लाख रुपये आने जाने के दौरान ले चुका है. इस तरह से उसने कुल 32 लाख रुपये की ठगी की है. 2024 में दुर्ग आने पर महिला की अनुपस्थिति में आरोपी उसके घर से 12 लाख रुपये लेकर फरार हो गया था.

दुर्ग पुलिस ने बताया कि आरोपी बचने के लिए लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था. दुर्ग पुलिस ने आरोपी को आखिरकार गुजरात के भुज से गिरफ्तार किया. मोहन नगर पुलिस की टीम ने लोकेशन ट्रेस कर आरोपी को पकड़ा. फिलहाल आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है.

