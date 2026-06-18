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वाराणसी में शादी समारोह में दूल्हे के चाचा की चाकू मारकर हत्या, चार के खिलाफ FIR, एक गिरफ्तार

तीन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें गठित.

शादी समारोह में हत्या.
शादी समारोह में हत्या. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 7:21 PM IST

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वाराणसी: राजातालाब क्षेत्र के जक्खिनी पुलिस चौकी अंतर्गत मरूई गांव में बुधवार रात शादी समारोह के दौरान विवाद ने खूनी रूप ले लिया. मामूली कहासुनी के बाद बहादुर राम (52) की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई. मृतक दूल्हे के चाचा बताए जा रहे हैं. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई. वहीं, जानकारी मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई. परिजनों की तहरीर पर FIR दर्ज कर एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है.

शादी समारोह में हत्या. (Video Credit; ETV Bharat)

मिर्जापुर के बगहा निवासी रेखा देवी (पुत्री स्वर्गीय राजकुमार) और मरूई निवासी हिमांशु राम (पुत्र जग्गू राम) का विवाह था. वधु के माता-पिता के निधन के कारण शादी का पूरा आयोजन वर पक्ष के घर मरूई में ही किया जा रहा था.

मृतक के परिवारवालों ने बताया कि शादी के रस्में चल रही थीं. शायद कुछ लोगों को यह रिश्ता पसंद नहीं था. उन्होंने परेशान किया तो गांव के लोगों ने डांट-फटकार कर उन्हें वहां से हटा दिया. बताते हैं कि 15 -20 मिनट 5-6 लोग आए और बहादुर राम को अकेले पाकर चाकू से मार दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस एम्बुलेंस से घायल को हॉस्पिटल ले गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया.

मृतक बहादुर राम अपने पीछे पत्नी नौरंगी देवी, तीन बेटियां रंजना (28), एजोरा (24), नन्हा देवी (22) और एक बेटा किशन (20) छोड़ गए हैं. घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है. पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल है. डीसीपी नीतू कादयान ने बताया कि शादी समारोह के बीच दो पक्षों में मारपीट हुई है. जिसमें बहादुर राम पर चार लोगों ने चाकू से हमला कर दिया. जिससे उनकी मौत हो गई. परिजनों के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर एक अभियुक्त मुकेश को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 3 अन्य लोगों की तलाश चल रही है.

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