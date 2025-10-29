ETV Bharat / state

जानिए हिमाचल की वायरल शादी का सच, हीरे-सोने से जड़ा सेहरा और डॉलर सब फेक

हिमाचल में हुई शादी चर्चा का विषय बन गई. इसका वीडियो वायरल हो रहा है. ईटीवी भारत ने इसकी सच्चाई पता लगाई है.

हिमाचल में इस शादी का वीडियो हो रहा वायरल
हिमाचल में इस शादी का वीडियो हो रहा वायरल (PIC CREDIT: SOCIAL MEDIA)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 29, 2025 at 3:48 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: हिमाचल में एक शादी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि दूल्हे का सेहरा सोने और हीरे जड़ित था. दूल्हे ने गले में विदेशी करेंसी के हार पहन रखे थे और दुल्हन भी ऐसी ही सजी थी. दावा है कि बारात हरियाणा से आई थी. बारात और दूल्हे की सुरक्षा के लिए बाउंसर तैनात थे. दूल्हे के आसपास कड़ा पहरा था. दूल्हे के आस पास किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी.

सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद ये शादी चर्चा का विषय बन गई. लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट करने लगे. वहीं, कुछ लोगों ने इस कटाक्ष भी किए और इसे गलत प्रथा भी बताया. वीडियो तेजी से कई प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया. ईटीवी भारत हिमाचल को भी ये वीडियो मिला. वीडियो में दूल्हे के आसपास कई बाउंसर नजर आ रहे हैं. दुल्हन की एंट्री भी गाने के साथ होती है.

शादी में नजर आ रहे बाउंसर और दूल्हा
शादी में नजर आ रहे बाउंसर और दूल्हा (PIC CREDIT: SOCIAL MEDIA)

शिमला के सुन्नी में हुई थी शादी

ईटीवी भारत ने वायरल वीडियो की पड़ताल की और हमारी टीम इसकी तह तक गई. आखिर में हमारा संपर्क दुल्हन के पिता से हुआ. दुल्हन के पिता सुरेंद्र बजनिया से बातचीत में पता चला कि ये शादी 24 अक्टूबर को हुई थी. बारात हरियाणा से शिमला जिले की सुन्नी तहसील की घरयाणा पंचायत में आई थी.

सोशल मीडिया पर हो रही शादी की चर्चा
सोशल मीडिया पर हो रही शादी की चर्चा (PIC CREDIT: SOCIAL MEDIA)

दुल्हन के पिता ने क्या बताया?

ईटीवी भारत से बातचीत में दुल्हन के पिता ने बताया कि 'वायरल हो रहा वीडियो बिल्कुल फेक है. दूल्हे के सेहरे में सोना, हीरा और विदेशी करेंसी का हार पहनने की बात एकदम झूठी है. हमारे यहां निरंकारी शादी होती और एकदम साधारण तरीके से शादी संपन्न हुई. हमने कभी इतना पैसा भी नहीं देखा. मैं खुद टैक्सी चालक हूं और दूल्हे के पिता स्क्रैप का काम करते हैं. दूल्हा खुद वकालत की पढ़ाई कर रहा है. हमारे पास इतना पैसा कहां से आएगा. सोशल मीडिया पर सब कुछ झूठ परोसा जा रहा है. इस तरह की बातों पर बिल्कुल भरोसा न करें. शादी एकदम नॉर्मल तरीके से हुई है.'

वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ FIR करने की तैयारी

सुरेंद्र बजनिया ने बताया कि 'बाउंसर साथ में लाना दूल्हे के गांव में एक कल्चर है. दूल्हा जिम जाता है, और वीडियो में दिख रहे बाउंसर उसके दोस्त ही हैं. उन्हें अलग से हायर नहीं किया गया था. वीडियो वायरल होने के बाद हमारा जीना मुश्किल हो गया है. हम मानसिक रूप से परेशान हो चुके हैं. मुझे लगातार फोन कॉल आ रहे हैं. लोग सोशल मीडिया पर दूल्हा और दुल्हन के बारे में गलत और अभद्र कमेंट कर रहे हैं, जिससे मन व्यथित हो रहा है. अब अभद्र कमेंट और वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ एफआईआर करवाई जाएगी. बिना जानकारी के वीडियो को शेयर न किया जाए. ये जानबूझकर किसी ने शरारत की है और वीडियो को वायरल किया है.'

ये भी पढ़ें: हिमाचल का ये जिला बनेगा मानसून टूरिज्म हब, युवाओं को मिलेगा घर द्वार पर रोजगार

TAGGED:

VIRAL MARRIAGE HIMACHAL
VIRAL WEDDING VIDEO
WEDDING IN HIMACHAL
VIRAL WEDDING HIMACHAL HARYANA
VIRAL VIDEO OF WEDDING HIMACHAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मौसम बदलते ही क्यों बढ़ जाती हैं बीमारियां, डॉक्टर से जानिए ये आम बीमारियों क्यों हैं अधिक खतरनाक?

हिमाचल में जख्मी हुए पहाड़, भारी बारिश ने निगल ली इतने हजार किलोमीटर सड़कें, अब मरम्मत के लिए चाहिए 3 हजार करोड़ से अधिक

पेड़ों से गिर रहा पोलन बना अस्थमा और दिल के रोगियों का दुश्मन, ऐसे करें बचाव वरना बढ़ सकती है परेशानी

GI टैग मिलने के बाद लोगों को भा रहीं लाहौली जुराब, विदेशी और बाहरी राज्यों में बढ़ी डिमांड

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.