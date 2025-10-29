ETV Bharat / state

जानिए हिमाचल की वायरल शादी का सच, हीरे-सोने से जड़ा सेहरा और डॉलर सब फेक

हिमाचल में इस शादी का वीडियो हो रहा वायरल ( PIC CREDIT: SOCIAL MEDIA )

शिमला: हिमाचल में एक शादी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. वायरल वीडियो में दावा किया जा रहा है कि दूल्हे का सेहरा सोने और हीरे जड़ित था. दूल्हे ने गले में विदेशी करेंसी के हार पहन रखे थे और दुल्हन भी ऐसी ही सजी थी. दावा है कि बारात हरियाणा से आई थी. बारात और दूल्हे की सुरक्षा के लिए बाउंसर तैनात थे. दूल्हे के आसपास कड़ा पहरा था. दूल्हे के आस पास किसी को भी जाने की अनुमति नहीं थी. सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद ये शादी चर्चा का विषय बन गई. लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट करने लगे. वहीं, कुछ लोगों ने इस कटाक्ष भी किए और इसे गलत प्रथा भी बताया. वीडियो तेजी से कई प्लेटफॉर्म पर वायरल हो गया. ईटीवी भारत हिमाचल को भी ये वीडियो मिला. वीडियो में दूल्हे के आसपास कई बाउंसर नजर आ रहे हैं. दुल्हन की एंट्री भी गाने के साथ होती है. शादी में नजर आ रहे बाउंसर और दूल्हा (PIC CREDIT: SOCIAL MEDIA) शिमला के सुन्नी में हुई थी शादी ईटीवी भारत ने वायरल वीडियो की पड़ताल की और हमारी टीम इसकी तह तक गई. आखिर में हमारा संपर्क दुल्हन के पिता से हुआ. दुल्हन के पिता सुरेंद्र बजनिया से बातचीत में पता चला कि ये शादी 24 अक्टूबर को हुई थी. बारात हरियाणा से शिमला जिले की सुन्नी तहसील की घरयाणा पंचायत में आई थी.