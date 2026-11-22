दहेज में बुलेट और कैश न मिलने पर तोड़ी शादी, पीड़िता ने पुलिस से लगाई गुहार
शादी की तारीख नजदीक आने पर वर पक्ष की ओर से कथित तौर पर अतिरिक्त दहेज की मांग रख दी गई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 5:20 PM IST
सहारनपुर: विवाह जैसे पवित्र बंधन को लालच और स्वार्थ के सौदे में तौलने वाली एक घटना सहारनपुर से सामने आई है. दहेज में बुलेट बाइक, नकदी और आभूषणों की मांग पूरी नहीं होने पर लड़का पक्ष ने शादी से इनकार कर दिया.
आरोप है कि सगाई के दौरान लाखों रुपये का सामान और जेवरात दिए जाने के बावजूद लड़के पक्ष ने शादी से पहले अतिरिक्त दहेज की मांग रख दी. मांग पूरी नहीं होने पर रिश्ता तोड़ दिया गया. पीड़िता ने पुलिस को शिकायत देकर आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है.
कस्बा नकुड की एक युवती ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि करीब 6 माह पहले उसका रिश्ता थाना कुतुबशेर क्षेत्र के गांव उनाली निवासी एक युवक के साथ तय हुआ था. परिवार में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं. गत 26 जून को दोनों पक्षों की मौजूदगी में सगाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया.
बताया गया कि सगाई के दौरान ही दोनों परिवारों की सहमति से शादी की तारीख 24 नवंबर निर्धारित की गई. परिवार को उम्मीद थी कि तय तारीख पर बेटी की शादी धूमधाम से संपन्न होगी. इसी बीच शादी की तारीख नजदीक आने पर वर पक्ष की ओर से कथित तौर पर अतिरिक्त दहेज की मांग रख दी गई.
युवती का आरोप है कि करीब 10 दिन पहले बिचौलिया उसके घर पहुंचा और वर पक्ष की मांगों से परिवार को अवगत कराया. बिचौलिये ने बताया कि लड़के पक्ष की ओर से शादी में बुलेट बाइक, 51 हजार रुपये नकद और लड़के की बहन के लिए आभूषण देने की मांग की गई है.
आरोप है कि परिवार ने इस मांग को पूरा करने में असमर्थता जताई तो वर पक्ष ने शादी करने से इनकार करते हुए रिश्ता तोड़ दिया. इस घटनाक्रम के बाद युवती और उसके परिवार को झटका लगा. पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत पुलिस से करते हुए वर पक्ष के लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.
सीओ जितेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि युवती की ओर से दी गई तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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