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सात फेरों से ठीक पहले दूल्हे ने शादी से किया इनकार, दुल्हन पक्ष ने लगाया दहेज मांगने का आरोप, थाने पहुंचा मामला

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हल्द्वानी: नैनीताल जिले में शादी समारोह उस समय विवाद में बदल गया, जब सात फेरों से ठीक पहले दूल्हे ने विवाह करने से इनकार कर दिया. बारात का स्वागत हो चुका था, मेहमानों को भोजन भी कराया जा चुका था और शादी की अधिकांश रस्में पूरी हो गई थीं, लेकिन फेरों से पहले दूल्हे ने शादी करने से इंकार कर दिया. दुल्हन पक्ष ने दूल्हे और उसके परिजनों पर अतिरिक्त दहेज मांगने का आरोप लगाया है. सूचना पर पहुंची पुलिस दूल्हे को चौकी ले गई, जबकि बाराती वापस लौट गए.

हल्द्वानी के बिंदुखत्ता में एक परिवार की खुशियां उस समय मायूसी में बदल गईं, जब शादी के मंडप में सात फेरों से ठीक पहले दूल्हे ने विवाह करने से इनकार कर दिया. जिस घर में कुछ देर पहले तक शहनाइयां गूंज रही थीं और मेहमानों की चहल-पहल थी, वहां अचानक विवाद और हंगामे की स्थिति पैदा हो गई.