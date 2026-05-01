ETV Bharat / state

जौनपुर में दूल्हे की हत्या, बारात लेकर जा रहा था, नकाबपोश बदमाशों ने कार को घेरकर फायरिंग की

जौनपुर : सरायख्वाजा थाना क्षेत्र में बारात पर नकाबपोश बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी. हमलावरों ने दूल्हे की कार को निशाना बनाते हुए बेरहमी से गोलियां बरसाईं, जिससे 21 वर्षीय दूल्हा आजाद गंभीर रूप से घायल हो गया. अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

सरायख्वाजा थाना क्षेत्र के बडऊर गांव निवासी आजाद पुत्र रामलखन अपनी बारात लेकर खेतासराय थाना क्षेत्र के बीबीपुर गांव जा रहा था. बैंड-बाजे और उत्साह के बीच बारात आगे बढ़ रही थी, तभी मनेछा गांव के पास पहले से घात लगाए बाइक सवार नकाबपोश बदमाशों ने हमला बोल दिया. हमलावरों ने दूल्हे की कार को चारों तरफ से घेरते हुए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी.

गोलियों की आवाज से मौके पर भगदड़ मच गई और लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. इस बीच दूल्हा आजाद लहूलुहान होकर कार में ही गिर पड़ा. परिजन उसे तत्काल खेतासराय के एक हॉस्पिटल ले गए. डॉक्टर ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया. जिला अस्पताल के डॉक्टरों ने जांच के बाद आजाद को मृत घोषित कर दिया.