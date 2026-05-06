नूंह में दूल्हे की माला पहनाने की रस्म पर विवाद, पक्षों में जमकर हुआ पथराव, देखें वीडियो
नूंह में दूल्हे की माला रस्म को लेकर दो गुटों में विवाद हो गया. विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच जमकर पत्थराव हुआ.
Published : May 6, 2026 at 10:53 AM IST
नूंह: हरियाणा में नूंह जिले के पुन्हाना में शादी समारोह में बवाल हो गया. जानकारी के अनुसार नेहदा गांव निवासी पप्पू की बारात अली मेव गांव के लिए रवाना होने वाली थी. इस दौरान लड़के के जीजा नयूम ने अपने साले को करीब 25 लाख रुपये की नोटों की माला पहनाई. इस माला को लेकर नयूम के साढू (उत्तर प्रदेश के हातियाका गांव निवासी) नाराज हो गए. उनका कहना था कि उनकी ओर से भी माला आ रही है, इसलिए बारात को रोका जाए.
नूंह में माला रस्म पर विवाद: इस बात को लेकर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते झगड़े में बदल गई. विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से पथराव शुरू हो गया और गाली-गलौज की स्थिति बन गई. हालांकि इस घटना में किसी के गंभीर रूप से घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन शादी का माहौल तनाव में बदल गया. इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है. जिसमें लोग पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं.
फिलहाल पुलिस को शिकायत नहीं: डीएसपी पुन्हाना दिनेश यादव ने कहा कि "घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया. फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से औपचारिक शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन पुलिस मामले की जानकारी जुटा रही है." इस घटना के बाद क्षेत्र के समाजसेवियों, बुद्धिजीवियों और अधिवक्ताओं ने चिंता जताई है. उनका कहना है कि माला पहनाने की ये परंपरा, जो दिखावे और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ी हुई है, अब विवाद और तनाव का कारण बनती जा रही है. इस तरह की परंपराओं पर समाज को मिलकर नियंत्रण लगाना होगा, ताकि खुशी के मौके पर इस तरह के विवाद पैदा ना हो.
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