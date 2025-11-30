बिहार में हर्ष फायरिंग का खूनी खेल, दूल्हे के गले में गोली लगने से मौत, आरोपी फरार
खगड़िया में शादी की खुशिया मातम में बदल गई. समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में दूल्हा की मौत हो गई है. पढ़ें खबर-
Published : November 30, 2025 at 3:37 PM IST
खगड़िया: खगड़िया जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत कुतुबपुर गांव में उस समय कोहराम मच गया जब बारात में निकाह की रस्म चल रही थी और हर्ष फायरिंग के दौरान दूल्हे को गले में गोली लग गई. गंभीर रूप से घायल दूल्हे को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन इलाज के दौरान रास्ते में ही उसकी मौत हो गई. यह हादसा गांव में ही आयोजित शादी समारोह में हुआ जहां दूल्हा और दुल्हन दोनों कुतुबपुर के रहने वाले थे.
मंच पर ही दबा ट्रिगर: मृतक दूल्हे का नाम मोहम्मद इरशाद था, जो कुतुबपुर निवासी मोहम्मद इबरान का पुत्र था. उनकी शादी उसी गांव की रुखसार खातून से हो रही थी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार निकाह की रस्म चल रही थी, इमाम साहब छुहारा बांट रहे थे और डब्बा वितरण भी हो चुका था. इसी दौरान गांव का ही एक युवक पल्लू हर्ष फायरिंग करने लगा. पहले उसने हवा में फायर की, लोग मना करने लगे लेकिन दूसरी गोली लोड करते ही ट्रिगर दब गया और गोली सीधे मंच पर बैठे दूल्हे के गले में जा लगी.
अस्पताल के चक्कर में चली गई जान: गोली लगते ही अफरा-तफरी मच गई. परिजन दूल्हे को खगड़िया शहर के बलुआही स्थित नेक्टर अस्पताल ले गए. वहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने हालत गंभीर देखते हुए बेगूसराय रेफर कर दिया. बेगूसराय में भी डॉक्टरों ने पटना रेफर कर दिया. पटना ले जाते समय रास्ते में ही मोहम्मद इरशाद ने दम तोड़ दिया. परिजनों का कहना है कि अगर समय पर बेहतर इलाज मिलता तो शायद जान बच जाती.
“घर बसने से पहले घर उजड़ गया”: मृतक के बड़े भाई मोहम्मद शमशाद ने बताया, “पहला फायर इतना तेज था कि सब डर गए और मना करने लगे. फिर भी पल्लू ने गोली लोड की और हाथ में ही ट्रिगर दब गया. मेरे भाई के गले में सीधी गोली लगी. अभी तो घर बसने की खुशी थी, अब लाश घर आई है.” शमशाद ने आगे कहा कि पल्लू शराब के नशे में था और उसके पास अवैध पिस्टल थी. दोनों पक्ष के परिवार में मातम पसरा हुआ है, दुल्हन रुखसार बेहोश हो रही हैं.
पोस्टमार्टम जारी, आरोपी फरार: सोमवार सुबह दूल्हे का शव खगड़िया सदर अस्पताल लाया गया जहां पोस्टमार्टम किया जा रहा है. आरोपी युवक पल्लू मौके से फरार है। मुफस्सिल थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर छापेमारी शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि "हत्या और आर्म्स एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है. हथियार बरामदगी के लिए दबिश दी जा रही है."
हर्ष फायरिंग पर लगाम कब?: यह कोई पहला मामला नहीं है जब बिहार में शादी-ब्याह में हर्ष फायरिंग से किसी की जान गई हो. सरकार और पुलिस प्रशासन बार-बार चेतावनी जारी करता है, लाइसेंसधारी हथियारों के दुरुपयोग पर सख्ती का दावा करता है, फिर भी ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध असलहों का खुला प्रदर्शन जारी है.
