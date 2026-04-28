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फिरोजाबाद: दुल्हन करती रही बारात का इंतजार, दगाबाज दूल्हा प्रेमिका संग हुआ फरार! गांव में मचा हड़कंप

फिरोजाबाद : फिरोजाबाद जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के ऐन वक्त पहले दूल्हा रहस्यमयी ढंग से लापता हो गया. सोमवार की रात बारात जानी थी, लेकिन दूल्हे के अचानक गायब होने से खुशियों का माहौल तनाव में बदल गया. वहीं, वधू पक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि दूल्हा किसी दूसरी लड़की के साथ फरार हो गया है.

दरअसल, मामला शिकोहाबाद थाना क्षेत्र के नीमखेरिया गांव का है, जहां एक शादी की खुशियों पर उस समय ग्रहण लग गया, जब बारात आने से कुछ घंटे पहले ही दूल्हा रहस्यमय परिस्थितियों में लापता हो गया. इस घटना से न सिर्फ दुल्हन पक्ष, बल्कि पूरे गांव में सनसनी फैल गई. गांव नीमखेरिया निवासी एक लड़की की शादी फिरोजाबाद के सैलई गांव के अंबेनगर कॉलोनी निवासी पुष्पेंद्र के साथ तय हुई थी. 27 अप्रैल को बारात आनी थी, इसके लिए दुल्हन पक्ष ने सभी तैयारियां पूरी कर ली थीं. घर में सजावट हो चुकी थी, मेहमानों का आना-जाना लगा था और शहनाइयों की गूंज के बीच खुशी का माहौल बना हुआ था.

'दूल्हा किसी लड़की के साथ भाग गया'

शाम होते-होते दुल्हन ब्यूटी पार्लर से तैयार होकर घर लौट आई थी. रिश्तेदारों और मेहमानों को भोजन भी कराया जा चुका था और सभी बारात के स्वागत के लिए तैयार थे, लेकिन देर रात अचानक खबर आई कि दूल्हा पुष्पेंद्र अपने घर से लापता हो गया है और बारात नहीं आ रही है. इस मामले में लड़की के पिता ने बताया कि दूल्हा किसी अन्य लड़की को अपने साथ लेकर चला गया है. इस खबर के बाद दुल्हन पक्ष में हड़कंप मच गया और खुशियों पल भर में ग्रहण लग गया.