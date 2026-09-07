ETV Bharat / state

बुलंदशहर में शादी में दूल्हे ने 6 सेकेंड में की 17 राउंड फायरिंग, चार साल पुराना वीडियो अब आया सामने, पुलिस दे रही दबिश

बुलंदशहर : थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र से एक वीडियो सामने आया है. वायरल वीडियो में दूल्हा शादाब ने भौकाल दिखाने के लिए पिस्टल से 6 सेकेंड में लगातार 17 राउंड फायर करता नजर आ रहा है. वीडियो सामने आने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज़ कर आरोपी युवक शादाब की गिरफ्तारी के लिए कई टीम बनाई है.

फायरिंग करता युवक खुर्जा शादाब पुत्र सफीक बताया जा रहा है, जो थाना खुर्जा नगर कोतवाली क्षेत्र के तरीनान मोहल्ला का निवासी है. सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वीडियो में जिस पिस्टल से फायरिंग की जा रही है, वह जिगाना पिस्टल बताई जा रही है. जिगाना पिस्टल भारत में पूर्णतः बैन है. फायरिंग का वीडियो वायरल होने पर पुलिस प्रशासन हरक़त में आया और वायरल वीडियो की जांच शुरू कर दी.

पुलिस की जांच में पाया गया है कि वायरल वीडियो 2022 का है, जिसमें आरोपी युवक शादाब ने अपनी शादी पर लगातार 17 राउंड फायरिंग की थी. पुलिस ने आरोपी युवक शादाब के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज़ किया है और गिरफ्तारी के लिए टीमें बनाई हैं. पुलिस शादाब की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है.