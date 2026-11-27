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शादी के 24 घंटे बाद दूल्हे की मौत, रिसेप्शन के मंच पर दूल्हा-दुल्हन का फोटोशूट बना आखिरी पल

कटिहार में दूल्हे की मौत ( ETV Bharat )

कटिहार: बिहार के कटिहार में शादी के महज 24 घंटे बाद ही दूल्हे की मौत हो गई. जिस घर में महज कुछ घंटे पहले तक शहनाई की गूंज थी, जहां नई दुल्हन के स्वागत में मेहमानों की भीड़ जुटी थी और हर चेहरे पर नई जिंदगी की शुरुआत की खुशी थी, उसी घर में अचानक ऐसा सन्नाटा पसरा कि किसी को यकीन ही नहीं हुआ.

रिसेप्शन के दौरान दूल्हे की मौत

असल में रिसेप्शन पार्टी के मंच पर दूल्हा-दुल्हन का फोटोशूट चल रहा था. तस्वीरें खिंचवाने के बाद दूल्हा जैसे ही मंच से नीचे उतरे, अचानक जमीन पर गिर पड़े. इसके बाद परिवार के लोग उन्हें संभालने और बचाने की कोशिश में जुट गए लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उसकी जान नहीं बच सकी. शादी के महज 24 घंटे के भीतर दूल्हे की मौत ने खुशियों से भरे घर को मातम में बदल दिया. दिल दहला देने वाली यह घटना कटिहार जिले के पोठिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पोठिया बाजार वार्ड संख्या-13 की है.

मृतक के भाई (ETV Bharat) 25 नवंबर को हुई थी शादी

मृतक की पहचान डॉक्टर पवन कुमार के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पोठिया बाजार के निवासी थे और पटना में पदस्थापित थे. परिजनों ने बताया कि 25 नवंबर को उनकी शादी पड़ोस के गांव चांदपुर में हुई थी. शादी के बाद 26 नवंबर को घर में दूल्हा-दुल्हन के स्वागत के लिए भव्य रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया गया था. इस समारोह में बड़ी संख्या में रिश्तेदार, परिचित और ग्रामीण शामिल हुए थे. फोटोशूट बना आखिरी पल

सबकुछ सामान्य चल रहा था. मेहमान खाना खाकर अपने घर लौटने लगे थे. समारोह लगभग समाप्ति की ओर था. इसी दौरान दूल्हा-दुल्हन मंच पर आखिरी दौर का फोटोशूट करवा रहे थे. किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ पल पहले कैमरे के सामने मुस्कुराती यह जोड़ी कुछ ही क्षणों में जिंदगी के सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी. शादी के 24 घंटे बाद दूल्हे की मौत (ETV Bharat)