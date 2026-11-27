शादी के 24 घंटे बाद दूल्हे की मौत, रिसेप्शन के मंच पर दूल्हा-दुल्हन का फोटोशूट बना आखिरी पल
Katihar Groom Death: कटिहार में शादी के महज 24 घंटे बाद दूल्हे की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई. रिपोर्ट- मनीष ठाकुर
Published : November 27, 2026 at 8:32 PM IST
कटिहार: बिहार के कटिहार में शादी के महज 24 घंटे बाद ही दूल्हे की मौत हो गई. जिस घर में महज कुछ घंटे पहले तक शहनाई की गूंज थी, जहां नई दुल्हन के स्वागत में मेहमानों की भीड़ जुटी थी और हर चेहरे पर नई जिंदगी की शुरुआत की खुशी थी, उसी घर में अचानक ऐसा सन्नाटा पसरा कि किसी को यकीन ही नहीं हुआ.
रिसेप्शन के दौरान दूल्हे की मौत
असल में रिसेप्शन पार्टी के मंच पर दूल्हा-दुल्हन का फोटोशूट चल रहा था. तस्वीरें खिंचवाने के बाद दूल्हा जैसे ही मंच से नीचे उतरे, अचानक जमीन पर गिर पड़े. इसके बाद परिवार के लोग उन्हें संभालने और बचाने की कोशिश में जुट गए लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद उसकी जान नहीं बच सकी. शादी के महज 24 घंटे के भीतर दूल्हे की मौत ने खुशियों से भरे घर को मातम में बदल दिया. दिल दहला देने वाली यह घटना कटिहार जिले के पोठिया थाना क्षेत्र अंतर्गत पोठिया बाजार वार्ड संख्या-13 की है.
25 नवंबर को हुई थी शादी
मृतक की पहचान डॉक्टर पवन कुमार के रूप में हुई है, जो मूल रूप से पोठिया बाजार के निवासी थे और पटना में पदस्थापित थे. परिजनों ने बताया कि 25 नवंबर को उनकी शादी पड़ोस के गांव चांदपुर में हुई थी. शादी के बाद 26 नवंबर को घर में दूल्हा-दुल्हन के स्वागत के लिए भव्य रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया गया था. इस समारोह में बड़ी संख्या में रिश्तेदार, परिचित और ग्रामीण शामिल हुए थे.
फोटोशूट बना आखिरी पल
सबकुछ सामान्य चल रहा था. मेहमान खाना खाकर अपने घर लौटने लगे थे. समारोह लगभग समाप्ति की ओर था. इसी दौरान दूल्हा-दुल्हन मंच पर आखिरी दौर का फोटोशूट करवा रहे थे. किसी ने सोचा भी नहीं था कि कुछ पल पहले कैमरे के सामने मुस्कुराती यह जोड़ी कुछ ही क्षणों में जिंदगी के सबसे दर्दनाक मोड़ पर पहुंच जाएगी.
मंच पर ही गिर पड़े पवन
फोटोशूट खत्म होने के बाद अचानक डॉक्टर पवन मंच पर ही गिर पड़े. देखते ही देखते समारोह स्थल पर अफरा-तफरी मच गई. परिजनों ने तत्काल उन्हें सीपीआर देकर होश में लाने की कोशिश की. इसके बाद उन्हें फलका प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया. वहां चिकित्सकों ने उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए पूर्णिया ले जाने की सलाह दी.
पूर्णिया ले गए लेकिन नहीं बची जान
परिजन उन्हें लेकर पूर्णिया रवाना हुए लेकिन वहां पहुंचने पर चिकित्सकीय जांच में उनकी नब्ज और ईसीजी में कोई गतिविधि नहीं मिली. इस तरह शादी की खुशियां मनाने के लिए जुटे परिवार को कुछ ही घंटों में अपनों के खोने का असहनीय दुख झेलना पड़ा. परिजनों को आशंका है कि डॉक्टर पवन की मौत गंभीर हार्ट अटैक यानी सीवियर कार्डियक अरेस्ट के कारण हुई होगी. हालांकि इसकी चिकित्सकीय पुष्टि नहीं हुई है. मृतक के भाई श्रवण कुमार ने बताया कि पवन को पहले से कोई बीमारी नहीं थी.
"26 नवंबर को रिसेप्शन समारोह चल रहा था। काफी लोग खाना खाकर जा चुके थे. समारोह के अंतिम समय में पवन अपनी पत्नी के साथ फोटोशूट करवा रहे थे. फोटो खिंचवाने के बाद अचानक नीचे गिर गए. परिवार के लोगों ने तत्काल सीपीआर दिया. इसके बाद उनके मुंह से खून निकला. जब ब्लड प्रेशर और नब्ज की जांच की गई तो स्थिति बेहद गंभीर थी. पवन को किसी तरह की कोई बीमारी नहीं थी. वह खुद चिकित्सक थे."- श्रवण कुमार, मृतक के भाई
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