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हाथों की मेहंदी उतरने से पहले ही उजड़ गया सुहाग, शादी के बाद युवक की मौत, घर में पसरा मातम

लक्सर क्षेत्र के खानपुर का मामला. ( ETV Bharat )

लक्सर: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में शादी की खुशियां मातम में बदल गई. एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे परिवार की खुशियां छीन लीं. सात दिन पहले जिस घर से बारात निकली थी, आज उसी घर से दूल्हे की अर्थी निकली. शादी के महज सात दिन बाद नवविवाहित अंकित की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.

जानकारी के अनुसार लक्सर के पास खानपुर निवासी नरेंद्र के पुत्र अंकित की 20 नवंबर को ही शादी हुई थी. शादी के पांच दिन बाद यानी 25 नवंबर को विकासखंड कार्यालय खानपुर के सामने किसी वाहन ने अंकित को टक्कर मार दी थी. इस हादसे में अंकित गंभीर रूप से घायल हो गया था. मौके पर मौजूद लोग अंकित को पास के हॉस्पिटल लेकर गई थे, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हायर सेंटर रेफर कर दिया था.