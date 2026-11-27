हाथों की मेहंदी उतरने से पहले ही उजड़ गया सुहाग, शादी के बाद युवक की मौत, घर में पसरा मातम
हरिद्वार जिले के लक्सर क्षेत्र में बीते दिनों जिस घर में शादी की शहनाइयां बच रही थी, आज वहां मातम पसरा हुआ है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 27, 2026 at 8:53 PM IST
लक्सर: उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में शादी की खुशियां मातम में बदल गई. एक दर्दनाक सड़क हादसे ने पूरे परिवार की खुशियां छीन लीं. सात दिन पहले जिस घर से बारात निकली थी, आज उसी घर से दूल्हे की अर्थी निकली. शादी के महज सात दिन बाद नवविवाहित अंकित की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.
जानकारी के अनुसार लक्सर के पास खानपुर निवासी नरेंद्र के पुत्र अंकित की 20 नवंबर को ही शादी हुई थी. शादी के पांच दिन बाद यानी 25 नवंबर को विकासखंड कार्यालय खानपुर के सामने किसी वाहन ने अंकित को टक्कर मार दी थी. इस हादसे में अंकित गंभीर रूप से घायल हो गया था. मौके पर मौजूद लोग अंकित को पास के हॉस्पिटल लेकर गई थे, लेकिन डॉक्टरों ने उसकी गंभीर हालत को देखते हायर सेंटर रेफर कर दिया था.
शादी के हफ्ते भर बाद मौत: दो दिनों तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करने के बाद शुक्रवार 27 नवंबर को अंकित ने हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया. नवविवाहित युवक की मौत की खबर मिलते ही परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित लोगों ने खानपुर में सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन किया और हादसे के जिम्मेदार वाहन चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की. जाम के चलते सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात बाधित रहा.
सूचना मिलने पर खानपुर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने परिजनों और ग्रामीणों को बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और निष्पक्ष जांच कर दोषी के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. पुलिस के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने जाम खोल दिया, जिसके बाद यातायात सुचारू हो सका.
सात दिन पहले जिस घर में शादी की शहनाइयां गूंज रही थीं, आज उसी घर में मातम पसरा है. नवविवाहिता के हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी थी कि उसका सुहाग उजड़ गया. इस दर्दनाक घटना ने पूरे खानपुर क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है. परिजनों ने पुलिस से दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर न्याय दिलाने की मांग की है.
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