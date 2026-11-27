शादी तय होते ही दूल्हे की दहेज डिमांड, पूरी न करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप
Karnal Dowry demand and threats: युवती ने कहा, उसे जानकारी मिली है कि 27 नवंबर को लड़के की दूसरी शादी भी तय की गई है.
Published : November 27, 2026 at 4:15 PM IST
करनाल: जिले के बुढाखेड़ा गांव में एक युवती और उसके परिवार ने होने वाले ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज में 11 लाख रुपये कैश और कार मांगने का आरोप लगाया है. विरोध करने पर जान से मारने की धमकियां देने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़ित परिवार का दावा है कि फोन पर गोली चलवाने और परिवार के 25 लोगों को निशाना बनाने की धमकी दी गई. वहीं, पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर लिया गया है, मामले की जांच की जा रही है.
परिवार में दहशत का माहौल: पीड़ित परिवार के सदस्य दिनेश ने बताया कि "16 नवंबर को संजय नाम के युवक का उनके पास फोन आया. फोन पर संजय ने खुलेआम धमकी देते हुए कहा कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो, 25 गोलियां चलवाई जाएंगी और परिवार के 25 लोगों को निशाना बनाया जाएगा. धमकी के बाद पूरा परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है. 17 नवंबर को मॉडल टाउन पुलिस चौकी में शिकायत दी गई, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई". उनका कहना है कि अब उन्हें सरेआम गोली मारने की धमकियां दी जा रही हैं और परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बनी हुई है.
रिश्ता तय होते ही बदल गया रवैया: पीड़ित युवती ने बताया कि "शुरुआत में रिश्ता तय होने के समय किसी तरह की मांग नहीं रखी गई थी. दोनों परिवारों की सहमति से सगाई हुई और शादी की तारीख 2 दिसंबर निर्धारित की गई. लेकिन, युवती का आरोप है कि रिश्ता पक्का होने के बाद अचानक दहेज की मांग शुरू कर दी गई. 11 लाख रुपये और एक चार पहिया गाड़ी की मांग की गई. परिवार ने अपनी आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए इतनी बड़ी मांग पूरी करने में असमर्थता जताई तो विवाद बढ़ता चला गया".
2 दिसंबर को होनी है शादी: युवती ने कहा कि उसे कहीं और से जानकारी मिली है कि 27 नवंबर को लड़के की दूसरी शादी तय की गई है, जबकि उसके साथ विवाह की तारीख 2 दिसंबर रखी गई थी. युवती के मुताबिक, लड़के वाले घर आकर भी धमकियां दे रहे हैं और कार्रवाई करने पर गोलियां चलवाने की बात कह रहे हैं. युवती ने बताया कि उसके पिता का निधन 11 दिसंबर 2025 को हो चुका है और अब उसके चाचा ही शादी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं. ऐसे में परिवार पहले ही भावनात्मक और पारिवारिक मुश्किलों से गुजर रहा है.
बुजुर्ग मां की आंखों में आंसू: युवती की बुजुर्ग मां का कहना है कि जब रिश्ता तय हुआ था, तब किसी तरह की मांग नहीं की गई थी. परिवार पर बीते दुखों का जिक्र करते हुए बताया कि साल 2019 में उनके लड़के और साल 2025 में परिवार के एक सदस्य का निधन हो चुका है. अब परिवार को शादी की तैयारियों के बीच धमकियों का सामना करना पड़ रहा है. पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर वे अपनी बेटी की शादी की खुशियां मनाएं या परिवार की सुरक्षा की चिंता करें.
दोनों परिवारों में पहले से रिश्तेदारी: पुलिस ने दोनों परिवारों के बीच पहले से रिश्तेदारी और पारिवारिक संबंध होने की बात कही है. पुलिस के अनुसार, युवती की दोनों सगी बहनों की शादी आरोपी पक्ष के भाइयों के साथ हुई है और दोनों परिवारों के बीच पहले से संबंध रहे हैं. ऐसे में पुलिस दहेज की मांग से लेकर धमकियों तक के सभी आरोपों की अलग-अलग पहलुओं से जांच कर रही है.
तकनीकी साक्ष्य जुटा रही पुलिस: एएसपी रविंदर ने बताया कि पीड़ित पक्ष की शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है. दोनों परिवारों के बीच पहले से पारिवारिक और रिश्तेदारी के संबंध हैं. लड़का-लड़की की सगाई भी हुई थी. पुलिस दहेज की मांग और जान से मारने की धमकियों से जुड़े आरोपों की गंभीरता से जांच कर रही है.
आरोपियों पर सख्त कार्रवाई: फिलहाल पीड़ित युवती और उसका परिवार पुलिस प्रशासन से आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी, जान से मारने की धमकियों से राहत और पूरे परिवार को सुरक्षा मुहैया कराने की मांग कर रहा है. परिवार का कहना है कि जब शिकायत दर्ज होने के बाद भी उन्हें धमकियां मिल रही हैं, तो ऐसे में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है.
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