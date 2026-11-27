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शादी तय होते ही दूल्हे की दहेज डिमांड, पूरी न करने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप

करनाल में शादी के रिश्ते में दहेज की मांग और जानलेवा धमकियों का सनसनीखेज मामला ( ETV Bharat )

करनाल: जिले के बुढाखेड़ा गांव में एक युवती और उसके परिवार ने होने वाले ससुराल पक्ष के लोगों पर दहेज में 11 लाख रुपये कैश और कार मांगने का आरोप लगाया है. विरोध करने पर जान से मारने की धमकियां देने के भी गंभीर आरोप लगाए हैं. पीड़ित परिवार का दावा है कि फोन पर गोली चलवाने और परिवार के 25 लोगों को निशाना बनाने की धमकी दी गई. वहीं, पुलिस का कहना है कि केस दर्ज कर लिया गया है, मामले की जांच की जा रही है.

करनाल दहेज मामल (ETV Bharat) परिवार में दहशत का माहौल: पीड़ित परिवार के सदस्य दिनेश ने बताया कि "16 नवंबर को संजय नाम के युवक का उनके पास फोन आया. फोन पर संजय ने खुलेआम धमकी देते हुए कहा कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गई तो, 25 गोलियां चलवाई जाएंगी और परिवार के 25 लोगों को निशाना बनाया जाएगा. धमकी के बाद पूरा परिवार डर के साए में जीने को मजबूर है. 17 नवंबर को मॉडल टाउन पुलिस चौकी में शिकायत दी गई, लेकिन अभी तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई". उनका कहना है कि अब उन्हें सरेआम गोली मारने की धमकियां दी जा रही हैं और परिवार की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता बनी हुई है.