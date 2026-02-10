ETV Bharat / state

पीलीभीत में शादी से दो दिन पहले दूल्हे ने किया सुसाइड, खुशियां मातम में बदलीं

थानाध्यक्ष प्रदीप बिश्नोई ने बताया कि अजय पाल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मामले की जांच की जा रही है.

पीलीभीत में अजय पाल ने की आत्महत्या
पीलीभीत: थाना जहानाबाद क्षेत्र के ग्राम खेड़ा में जिस घर में दो दिन बाद शहनाइयां गूंजनी थीं और शादी की रस्में निभाई जानी थीं, वहां दूल्हे ने सुसाइड कर लिया. 25 वर्षीय युवक की लाश कमरे में पायी गयी. थानाध्यक्ष प्रदीप बिश्नोई ने बताया कि युवक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. मामले की जांच की जा रही है.

12 फरवरी को होनी थी शादी: थानाध्यक्ष प्रदीप बिश्नोई ने कहा कि ग्राम खेड़ा निवासी अजय पाल (25 वर्ष) पीओपी (POP) का काम करता था. उसकी शादी 12 फरवरी को होनी थी. उसका विवाह बरेली जिले के नवाबगंज क्षेत्र की एक युवती से होना था. घर में शादी का माहौल था और मंगलवार यानी 11 फरवरी को मंडप की रस्म होनी थी.

अपने कमरे में सोने गया था: सोमवार रात अजय खाना खाकर छत पर बने अपने कमरे में सोने चला गया था. मंगलवार सुबह जब वह देर तक नीचे नहीं आया, तो परिजन उसे जगाने छत पर गए. वहां अजय का शव देखकर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई.

कॉल डिटेल्स, मैसेज खंगाल रही पुलिस: सूचना मिलते ही प्रभारी निरीक्षक जहानाबाद प्रदीप कुमार बिश्नोई मौके पर पहुंचे. फील्ड यूनिट की टीम को भी बुलाया गया, जिसने मौके से साक्ष्य एकत्र किए. पुलिस ने अजय पाल का मोबाइल फोन कब्जे में ले लिया है, ताकि कॉल डिटेल्स और मैसेज के जरिए आत्महत्या की वजह तलाशी जा सके.

मंडप से पहले उठी अर्थी: परिजनों के मुताबिक, अजय को कोई तनाव नहीं था और वह शादी की तैयारियों को लेकर सामान्य था. परिवार का कोई भी सदस्य आत्महत्या का स्पष्ट कारण नहीं बता पा रहा है. मंगलवार को जिस घर में मंडप लगना था और मंगल गीत गाए जाने थे, वहां अब मातम पसरा है.

