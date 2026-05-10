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Video: डोली, बग्घी या कार नहीं...बुलडोजर की बकेट में दुल्हन को घर लेकर पहुंचा दूल्हा

जब दुल्हन की विदाई का समय आया तो उसे ले जाने के लिए सामने बुलडोजर खड़ा था.

Bride in a Bulldozer Bucket
बुलडोजर की बकेट में दुल्हन (ETV Bharat Udaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 10, 2026 at 7:30 PM IST

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उदयपुर: जिले के झाड़ोल क्षेत्र से एक अनोखी और दिलचस्प बारात सामने आई है, जिसने हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया. यहां एक दूल्हा अपनी दुल्हन को पारंपरिक कार, बग्घी या डोली में नहीं, बल्कि बुलडोजर की बकेट में बैठाकर अपने घर लेकर पहुंचा. इस अनोखी विदाई को जिसने भी देखा, वह हैरान रह गया और देखते ही देखते यह बारात पूरे इलाके में चर्चा का विषय बन गई.

झाड़ोल क्षेत्र के रहने वाले रूपलाल ने बताया कि वह पेशे से बुलडोजर चालक हैं. 6 मई को वह अपने गांव से करीब 30 किलोमीटर दूर ढाला गांव में बारात लेकर पहुंचे थे. शादी की सभी रस्में पूरी होने और विदाई का समय आने के बाद रूपलाल ने अपने पहले से तैयार खास प्लान को अमल में लाया. दुल्हन की विदाई के लिए विशेष रूप से बुलडोजर मंगवाया गया और दुल्हन को इसकी बकेट में बैठाकर दूल्हा पूरे रास्ते अपने गांव तक लेकर आया.

दुल्हन को बुलडोजर की बकेट में देख चौंके लोग (ETV Bharat Udaipur)

पढ़ें: शादी को यादगार बनाने का अनूठा तरीका, तालाब में नावों से निकाली बारात

अनोखी बारात जब गांवों और रास्तों से होकर गुजरी, तो लोग रुक-रुककर इस नजारे को देखने लगे. कई लोगों ने मोबाइल में वीडियो बनाए, जो अब सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहे हैं. स्थानीय लोगों का कहना है कि रूपलाल ने अपनी शादी को जिंदगीभर यादगार बनाने के लिए यह अलग और अनोखा तरीका अपनाया. ग्रामीणों के अनुसार इलाके में इस तरह की विदाई पहली बार देखने को मिली है. यही वजह है कि यह अनोखी बारात अब आसपास के क्षेत्रों में भी चर्चा का केंद्र बनी हुई है.

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उदयपुर में अनोखी अनोखी बारात
BRIDE IN A BULLDOZER BUCKET

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