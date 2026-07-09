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शादी में पिता की बेइज्जती पर बौखलाया दूल्हा, तलवार लेकर दुल्हन पक्ष को दौड़ाया

अलीगढ़: थाना छर्रा क्षेत्र स्थित एमआर गार्डन में मंगलवार रात एक शादी समारोह में दूल्हे ने अपने पिता की बेइज्जती की बात सुनकर आपा खो दिया. इसके बाद दूल्हे ने हाथ में तलवार लेकर दुल्हन पक्ष के लोगों पर हमला बोल दिया. इस घटना से शादी समारोह में अफरा-तफरी मच गई. मारपीट में दुल्हन के भाई समेत दो लोग घायल हो गए. सूचना पर पहुंची पुलिस के आने से पहले ही दूल्हा मौके से फरार हो गया. विवाद के बाद शादी नहीं हो सकी और बारात वापस लौट गई.



जानकारी के अनुसार थाना पालीमुकीमपुर क्षेत्र के रायपुर खास निवासी जयवीर पुत्र मुकुट सिंह का विवाह छर्रा कस्बे के संजय नगर निवासी युवती से तय था. मंगलवार शाम करीब आठ बजे बारात धूमधाम से एमआर गार्डन पहुंची. बाराती और घराती स्वागत और भोजन की तैयारियों में व्यस्त थे.

इसी दौरान किसी ने दूल्हे जयवीर से कहा कि शादी समारोह में उसके पिता के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है और उनकी पिटाई भी हुई है. यह बात सुनते ही दूल्हा गुस्से से बेकाबू हो गया. उसने बग्गी से उतरकर अपना सेहरा सड़क पर फेंक दिया और हाथ में मौजूद तलवार लेकर सीधे मैरिज हॉल की ओर दौड़ पड़ा.



आरोप है कि उसने दुल्हन के भाई मनवीर पर तलवार से हमला कर दिया. इसके बाद समारोह में मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई. लोगों ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन हाथ में तलवार होने के कारण कोई भी उसके करीब जाने की हिम्मत नहीं जुटा सका.



प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, दूल्हे ने मैरिज हॉल के अंदर दुल्हन पक्ष के लोगों को दौड़ा-दौड़ाकर पीटा. उस समय दुल्हन ब्यूटी पार्लर गई हुई थी, जिससे वह इस घटना का प्रत्यक्ष शिकार होने से बच गई. घटना के बाद किसी ने पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले ही दूल्हा मौके से फरार हो गया. हालात बिगड़ते देख अधिकांश बाराती भी धीरे-धीरे वहां से निकल गए.

मारपीट में घायल दुल्हन के भाई मनवीर सहित दो लोगों को पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां उनका उपचार कराया गया. घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शादी समारोह के दौरान हुई मारपीट और अफरा-तफरी दिखाई दे रही है.



थाना छर्रा प्रभारी अंकित कुमार ने बताया कि शादी समारोह के दौरान दूल्हा और दुल्हन पक्ष के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. दोनों पक्षों के बीच समझौते की बातचीत चल रही है. फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से तहरीर नहीं मिली है. शिकायत मिलने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी.