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नूंह में थार पर चढ़कर हुड़दंग करना पड़ा भारी, सुहागरात के अगले दिन दूल्हा पहुंचा हवालात

हरियाणा के नूंह में थार की छत पर हुड़दंग करने वाले दूल्हे को अरेस्ट कर लिया गया है.

Groom arrested for creating ruckus on the roof of Thar in Nuh
नूंह में थार पर चढ़कर हुड़दंग करना पड़ा भारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 8, 2026 at 10:59 PM IST

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Updated : June 8, 2026 at 11:12 PM IST

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नूंह : हरियाणा के नूंह में शादियों के दौरान वाहनों पर खतरनाक स्टंट और हुड़दंगबाजी करने वालों के खिलाफ पुलिस ने एक बार फिर सख्त कार्रवाई की है. नगीना थाना पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो का संज्ञान लेते हुए दूल्हे सहित चार थार गाड़ियों के चालकों के खिलाफ मामला दर्ज किया है. खास बात ये है सुहागरात के अगले ही दिन दूल्हे को पुलिस ने पकड़ लिया और हवालात पहुंचा दिया. पुलिस अब उसे कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है.

थार की छत पर चढ़कर हुड़दंग : नगीना थाना प्रभारी और प्रशिक्षु डीएसपी अभिषेक के अनुसार 7 जून को थाना नगीना में तैनात उपनिरीक्षक यशपाल गश्त के दौरान गांव मांडिखेड़ा में मौजूद थे. इसी दौरान उनके मोबाइल फोन पर एक वीडियो क्लिप प्राप्त हुई. वीडियो की जांच करने पर पता चला कि गांव नाई नगला निवासी आकिब पुत्र उमर मोहम्मद की बारात गांव चंदेनी जा रही थी. इस दौरान कुछ युवक थार गाड़ियों की छतों पर खड़े और बैठे हुए दिखाई दिए और थार गाड़ी को तेज गति और लापरवाही से चलाया गया. वाहन चालक युवकों को छतों पर बैठाकर और खड़ा करके वाहन चला रहे थे, जिससे उनकी और दूसरों की जान को खतरा था.

नूंह में थार पर चढ़कर हुड़दंग करना पड़ा भारी (ETV Bharat)

पकड़ा गया दूल्हा : सूचना मिलने पर पुलिस गांव नाई नगला पहुंची, लेकिन तब तक बारात गांव चंदेनी के लिए रवाना हो चुकी थी. मौके पर मौजूद लोगों ने पुलिस को बताया कि दूल्हे आकिब ने कहा था कि थार गाड़ियों की छतों पर चढ़कर जाना है, निकाह बार-बार नहीं होता. जांच में प्रथम दृष्टया अपराध पाए जाने पर दूल्हे आकिब और संबंधित वाहन चालकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है. डीएसपी अभिषेक ने बताया कि आकिब को भी हिरासत में ले लिया गया है और उसको कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेने की तैयारी है. उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के माध्यम से जानकारी मिली तो इस पर संज्ञान लिया गया था. एसपी ऐसे मामलों को लेकर पहले से ही गंभीर थे और उनके निर्देश पर ये कार्रवाई की गई है. वाहन चालक फरार है जिनकी तलाश जारी है. भविष्य में भी अगर कोई इस प्रकार का स्टंट गाड़ियों से करेगा तो उस पर भी इसी प्रकार की कार्रवाई होगी.

Groom arrested for creating ruckus on the roof of Thar in Nuh
थार (ETV Bharat)

हुड़दंगबाजी बर्दाश्त नहीं : इससे पहले भी तावडू सदर थाना क्षेत्र में इसी प्रकार की कार्रवाई की जा चुकी है. लगातार दूसरी बार हुई इस कार्रवाई से पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि शादी समारोहों या अन्य आयोजनों के दौरान सड़क सुरक्षा नियमों की अनदेखी, वाहनों पर खतरनाक स्टंट और हुड़दंगबाजी किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी. पुलिस ने लोगों से यातायात नियमों का पालन करने और अपनी तथा दूसरों की सुरक्षा का ध्यान रखने की अपील की है

Groom arrested for creating ruckus on the roof of Thar in Nuh
पुलिस थाना नगीना (ETV Bharat)
Groom arrested for creating ruckus on the roof of Thar in Nuh
दूल्हा अरेस्ट (ETV Bharat)

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Last Updated : June 8, 2026 at 11:12 PM IST

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