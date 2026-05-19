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साइबर ठगी में फ्रीज बैंक खातों को GRM मॉड्यूल से मिलेगी राहत, अकाउंट होल्डर को नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर

पुलिस मुख्यालय. ( सोर्स- ईटीवी भारत. )

जयपुर : तकनीक के मानव जीवन में लगातार बढ़ते दखल के बीच साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. कई बार साइबर ठगी की रकम किसी सामान्य बैंक खाते में ट्रांसफर होने पर वह खाता फ्रीज कर दिया जाता है और उसे चालू करवाने के लिए कई चक्कर लगाने पड़ते हैं. अब साइबर धोखाधड़ी के मामलों में जांच के दौरान फ्रीज किए जाने वाले बैंक खातों से परेशान आमजन के लिए अब बड़ी राहत की खबर है. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा विकसित GRM (Grievance Redressal Mechanism) मॉड्यूल अब ऐसे खाताधारकों के लिए प्रभावी और पारदर्शी समाधान बनकर उभर रहा है. जिनके बैंक खाते साइबर जांच के दौरान संदिग्ध ट्रांजेक्शन के कारण फ्रीज, लियन या होल्ड कर दिए जाते हैं. पहले बैंक और पुलिस के लगाने पड़ते चक्कर : एडीजी (साइबर क्राइम) वीके सिंह ने बताया कि प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम और पीड़ितों को जल्द से जल्द राहत देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. इसी दिशा में GRM मॉड्यूल आमजन के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहा है. पहले ऐसे मामलों में खाताधारकों को पुलिस, बैंक और विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और जवाबदेह तरीके से संचालित की जा रही है. इसे भी पढ़ें: Operation Mule Hunter: निवेश के नाम पर ठगी, 4 महीने में 10 करोड़ का संदिग्ध लेनदेन जानिए क्या है GRM मॉड्यूल : GRM मॉड्यूल एक ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है, जो नेशनल साइबर क्राइम रिर्पोटिंग पोर्टल (NCRP) और सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिर्पोटिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम (CFCFRMS) के तहत काम करती है. इसका उद्देश्य साइबर अपराध जांच के दौरान फ्रीज या लियन किए गए बैंक खातों की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक खाताधारकों को राहत उपलब्ध कराना है.