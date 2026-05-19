साइबर ठगी में फ्रीज बैंक खातों को GRM मॉड्यूल से मिलेगी राहत, अकाउंट होल्डर को नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर

साइबर ठगी में फ्रीज बैंक खातों को GRM मॉड्यूल से मिलेगी राहत, अकाउंट होल्डर को नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर
ऑनलाइन होगी शिकायत से समाधान तक पूरी प्रक्रिया. जानिए कैसे होता है शिकायत का समाधान.
Published : May 19, 2026 at 10:18 AM IST
जयपुर : तकनीक के मानव जीवन में लगातार बढ़ते दखल के बीच साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं. कई बार साइबर ठगी की रकम किसी सामान्य बैंक खाते में ट्रांसफर होने पर वह खाता फ्रीज कर दिया जाता है और उसे चालू करवाने के लिए कई चक्कर लगाने पड़ते हैं. अब साइबर धोखाधड़ी के मामलों में जांच के दौरान फ्रीज किए जाने वाले बैंक खातों से परेशान आमजन के लिए अब बड़ी राहत की खबर है. भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा विकसित GRM (Grievance Redressal Mechanism) मॉड्यूल अब ऐसे खाताधारकों के लिए प्रभावी और पारदर्शी समाधान बनकर उभर रहा है. जिनके बैंक खाते साइबर जांच के दौरान संदिग्ध ट्रांजेक्शन के कारण फ्रीज, लियन या होल्ड कर दिए जाते हैं.
पहले बैंक और पुलिस के लगाने पड़ते चक्कर : एडीजी (साइबर क्राइम) वीके सिंह ने बताया कि प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम और पीड़ितों को जल्द से जल्द राहत देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं. इसी दिशा में GRM मॉड्यूल आमजन के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रहा है. पहले ऐसे मामलों में खाताधारकों को पुलिस, बैंक और विभिन्न कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन और जवाबदेह तरीके से संचालित की जा रही है.
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जानिए क्या है GRM मॉड्यूल : GRM मॉड्यूल एक ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली है, जो नेशनल साइबर क्राइम रिर्पोटिंग पोर्टल (NCRP) और सिटीजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिर्पोटिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम (CFCFRMS) के तहत काम करती है. इसका उद्देश्य साइबर अपराध जांच के दौरान फ्रीज या लियन किए गए बैंक खातों की निष्पक्ष जांच कर वास्तविक खाताधारकों को राहत उपलब्ध कराना है.
इस तरह पूरी होती है ऑनलाइन प्रक्रिया : GRM प्रक्रिया के तहत खाताधारक सबसे पहले अपनी बैंक शाखा में जाकर खाते को अनफ्रीज करवाने या लियन हटाने के लिए आवेदन करता है. इसके बाद बैंक संबंधित व्यक्ति की KYC और ट्रांजेक्शन का सत्यापन करता है. सत्यापन के बाद बैंक GRM पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर एक Grievance ID जनरेट करता है और मामला संबंधित थाना पुलिस जांच अधिकारी को भेजा जाता है. जांच अधिकारी ट्रांजेक्शन ट्रेल, संदिग्ध गतिविधियों और फ्रॉड इन्वॉल्वमेंट की जांच करता है. जरूरत होने पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से खाताधारक का पक्ष भी सुना जाता है.
जांच पूरी होने पर अनफ्रीज होता है खाता : जांच पूरी होने के बाद अधिकारी खाते को अनफ्रीज करने, लियन हटाने या शिकायत खारिज करने का निर्णय लेकर बैंक को सूचित करता है. थाना स्तर पर शिकायत खारिज होती है, तो खाताधारक जिला और राज्य स्तर के ग्रीवेंस रिड्रेसल ऑफिसर (GRO) के समक्ष अपील भी कर सकता है. पुलिस महकमे में राज्य स्तर पर डीआईजी, जिला स्तर पर एएसपी या डीएसपी और थाना स्तर पर जांच अधिकारी को जिम्मेदारी दी गई है. बैंक में नेशनल नोडल ऑफिसर, स्टेट ग्रीवेंस ऑफिसर और ब्रांच ग्रीवेंस ऑफिसर नियुक्त किए गए हैं.
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राजस्थान पुलिस की आमजन से यह अपील : राजस्थान पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने बैंक खाते, ओटीपी और निजी बैंकिंग जानकारी किसी के साथ साझा न करें. यदि किसी व्यक्ति का बैंक खाता अनपेक्षित रूप से फ्रीज हो जाता है और वह खुद को निर्दोष मानता है, तो तुरंत अपनी बैंक शाखा से संपर्क कर GRM प्रक्रिया शुरू करवाए. साइबर ठगी या संदिग्ध गतिविधि की स्थिति में तुरंत नजदीकी पुलिस स्टेशन, साइबर पुलिस स्टेशन, साइबर क्राइम पोर्टल https://cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करवाएं. साइबर हेल्पलाइन 1930 या साइबर हेल्पडेस्क नंबर 9256001930 व 9257510100 पर भी सूचना दी जा सकती है.