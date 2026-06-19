जमशेदपुर में नये घर की चाबी मिलते ही लाभुकों के चेहरे खिले, PM आवास योजना के तहत हुए लाभान्वित
जमशेदपुर में पीएम आवास योजना के तहत 340 लाभुकों को उनके आवास की चाबी दी गई.
Published : June 19, 2026 at 5:07 PM IST
जमशेदपुर: जिले के बिरसा नगर मोहरदा में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित फ्लैटों का विधिवत गृह प्रवेश कार्यक्रम के तहत पहले चरण में 340 लाभुकों को उनके आवास की चाबी सौंपी गई. इस मौके पर जमशेदपुर लोकसभा सांसद विद्युत वरण महतो ने कहा कि कुछ तकनीकी कारणों की वजह से देर हुई है लेकिन इस ड्रीम प्रोजेक्ट से ही देश के गरीबों को उनकी छत मिलेगी.
लाभुकों ने पूरी की गृह प्रवेश की रस्म
रांची से झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग के मंत्री सुदिव्य कुमार ने ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम का उद्घाटन किया. इस दौरान विधायक सरयू राय भी मौजूद रहे. इधर जमशेदपुर लोकसभा सांसद विद्युत वरण महतो और जमशेदपुर पूर्वी विधानसभा क्षेत्र की विधायक पूर्णिमा साहू ने लाभुकों के साथ पूजा-अर्चना करके गृह प्रवेश की रस्म पूरी कराई.
340 लाभुकों को मिली नए घर की चाबी
बता दें कि यहां कुल 644 फ्लैट बनकर तैयार हुए हैं. जिन 340 लाभुकों ने बैंक की निर्धारित किश्त जमा कर दी है. पहले चरण में 340 लाभुकों को उनके आवास की चाबी सौंपी गई है. इस परियोजना की आधारशिला तत्कालीन सीएम रघुवर दास के कार्यकाल के दौरान 2018 में रखी गई थी, जिसे 2023 मे पूरा करना था लेकिन तकनीकी कारणों से दो साल देर से योजना पूरी हुई है. अपने नए घर की चाबी पाकर लाभुकों के चेहरे पर खुशी झलक रही थी.
🏡 प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत साकार हुआ अपने घर का सपना 🏡— Bidyut Baran Mahato (@mpbidyutmahato) June 19, 2026
आज प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत निर्मित बिरसानगर किफायती आवास परियोजना के लाभुकों को आवास हस्तांतरण एवं गृहप्रवेश कार्यक्रम में शामिल होकर उन्हें नए आशियाने की चाबी सौंपने का सौभाग्य प्राप्त हुआ।
इस… pic.twitter.com/yY9Tc6Pzhv
अब तक 12 करोड़ लोगों को आवास दे चुके हैं पीएम: सांसद
लाभुकों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किफायती दर पर आवास उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया है. इस मौके पर सांसद और विधायक ने लाभुकों को बधाई दी. सांसद विद्युत वरण महतो ने बताया कि पीएम आवास योजना के तहत पीएम मोदी अब तक 12 करोड़ लोगों को आवास दे चुके हैं. इस साल 3 करोड़ लाभुकों को घर मिलने वाला है. उन्होंने बताया कि सरकार गरीबों को उनका हक अधिकार दिलाने के लिए संकल्पित है.
ये भी पढ़ें- छत के बदले रिश्वत! देवघर में अबुवा और पीएम आवास योजना पर उठे बड़े सवाल
गिरिडीह में ठप पड़ा है पीएम आवास का काम! 6 साल में तैयार नहीं हो सका शहरी गरीबों का आशियाना
सरकार से आवास के पैसे लेकर भव्य भवन बनाने वालों पर सख्ती, कई लाभार्थियों को भेजा गया नोटिस