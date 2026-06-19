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जमशेदपुर में नये घर की चाबी मिलते ही लाभुकों के चेहरे खिले, PM आवास योजना के तहत हुए लाभान्वित

लाभुकों को पीएम आवास की चाबी देते हुए सांसद ( Etv Bharat )