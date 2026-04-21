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देहरादून पुलिस कंट्रोल रूम से चारधाम यात्रा की निगरानी, इन नंबरों पर दर्ज करा सकते हैं श्रद्धालु अपनी शिकायतें

इस नंबरों पर दर्ज कराएं अपनी शिकायतें: उत्तराखंड चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की समस्याओं को दूर करने के लिए पुलिस विभाग के पटेल भवन में पुलिस चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम बनाया गया है. इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है. पुलिस कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर 9897846203 या फिर 0135-2714484 पर कॉल कर अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं. इस कंट्रोल रूम में शिकायतों के निस्तारण के लिए स्टेकहोल्डर के लिए अलग-अलग डेस्क भी बनाए गए हैं. जहां पर शिकायतों को ट्रांसफर करते हुए तत्काल प्रभाव से उनकी समस्याओं का निस्तारण किया जा रहा है.

उत्तराखंड चारधाम की यात्रा से संबंधित सभी विभागों की ओर से तैयारी को मुकम्मल कर लिया गया है. वर्तमान समय में गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है. तो वहीं, बाबा केदारनाथ धाम के कपाट खुलने से पहले ही केदारनाथ धाम में श्रद्धालु की भीड़ उमड़ी हुई है. वर्तमान समय में चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की समस्याओं को दूर करने के लिए कंट्रोल रूम में लगातार सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं. मुख्य रूप से हेलीकॉप्टर की सेवा लेने वाले श्रद्धालु जो फर्जी वेबसाइट या फिर साइबर ठगों के चंगुल में आकर ठगी का शिकार हो रहे हैं, उनकी शिकायतें ज्यादा दर्ज हो रही हैं.

देहरादून: उत्तराखंड चारधाम की यात्रा 19 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हो गई है. ऐसे में 22 अप्रैल को बाबा केदारनाथ धाम और 23 अप्रैल को बदरीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे. चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो और उनकी समस्याओं के समाधान को लेकर तमाम जगहों पर कंट्रोल रूम भी स्थापित किए गए हैं. जिसमें मुख्य रूप से धामों से संबंधित जिलों के साथ ही पर्यटन मुख्यालय और देहरादून स्थित पुलिस विभाग के पटेल भवन में भी पुलिस कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है, जो पूरी तरह से चारधाम यात्रा को डेडिकेटेड है.

उत्तराखंड चारधाम श्रद्धालु पुलिस कंट्रोल रूम के हेल्पलाइन नंबर पर दर्ज करा रहे शिकायतें. (PHOTO-ETV Bharat)

20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने करवाया रजिस्ट्रेशन: उत्तराखंड चारधाम की यात्रा 19 अप्रैल को शुरू होने के बाद 20 अप्रैल की शाम 7 बजे तक 19 हजार 58 श्रद्धालु गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं. इसमें यमुनोत्री धाम में 12 हजार 325 श्रद्धालु और गंगोत्री धाम में 6,733 श्रद्धालु शामिल हैं. वहीं, 20 अप्रैल की शाम 7 बजे तक 20 लाख 9 हजार 153 श्रद्धालु चारधाम की यात्रा पर आने के लिए अपना रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं. जिसमें यमुनोत्री धाम के लिए 3 लाख 42 हजार 183 श्रद्धालु, गंगोत्री धाम के लिए 3 लाख 52 हजार 232 श्रद्धालु, केदारनाथ धाम के लिए 7 लाख 1 हजार 511 श्रद्धालु, बदरीनाथ धाम के लिए 5 लाख 92 हजार 385 श्रद्धालु और हेमकुंड साहिब के लिए 20 हजार 842 श्रद्धालुओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है.

पुलिस कंट्रोल रूम के इन हेल्पलाइन नंबरों पर दर्ज करा सकते हैं शिकायत (PHOTO-ETV Bharat)

कंट्रोल रूम से पूरी यात्रा पर नजर: ज्यादा जानकारी देते हुए आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने कहा कि, आगामी चारधाम यात्रा के सफल और सुरक्षित संचालन के लिए पुलिस प्रशासन द्वारा एक अत्याधुनिक हाईटेक चारधाम यात्रा कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है. इस कंट्रोल रूम के जरिए यात्रा मार्गों, प्रमुख धामों और संवेदनशील पड़ावों पर तकनीक की मदद से कड़ी नजर रखी जा रही है. यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा, सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. ऐसे में तकनीक के इस समावेश से न केवल यातायात व्यवस्था को सुधारा जाएगा, बल्कि आपदा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को भी नए आयाम मिलेंगे.

यात्रा मार्गों से कंट्रोल रूम को मिल रही कैमरों की फीड (PHOTO-ETV Bharat)

यात्रा के मुख्य केंद्रों केदारनाथ, बदरीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और अन्य पड़ावों की लाइव फीड सीधे कंट्रोल रूम की बड़ी स्क्रीन पर उपलब्ध होती है. जिससे भीड़ प्रबंधन में मदद मिलेगी. सीसीटीवी कैमरों की निगरानी के लिए आधुनिक सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है, जिससे संदिग्ध गतिविधियों और ट्रैफिक जाम की तुरंत पहचान हो सकेगी. यात्रियों की सहायता के लिए समर्पित हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं. कंट्रोल रूम में तैनात पुलिसकर्मी 24x7 यात्रियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए तैयार हैं. कंट्रोल रूम तमाम जिलों की पुलिस और प्रशासन के बीच तालमेल स्थापित कर काम भी कर रहा है, ताकि किसी भी आपातकालीन स्थिति में त्वरित कार्रवाई की जा सके.

-राजीव स्वरूप, आईजी गढ़वाल, उत्तराखंड-

आईजी गढ़वाल राजीव स्वरूप ने कहा कि, चारधाम यात्रा के दृष्टिगत 10-10 किलोमीटर पर सेक्टर बनाए गए हैं. ऐसे में पुलिसकर्मी हर 10 किलोमीटर पर मौजूद रहेंगे. हालांकि, पर्वतीय क्षेत्रों में ट्रैवल टाइम थोड़ा ज्यादा लगता है. लेकिन रिस्पांस टाइम कम से कम हो, इस पर पुलिस महकमा विशेष जोर दे रहा है. हालांकि, पिछले साल भी कम से कम समय में पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां पर आपदाएं आई थी. लिहाजा इस साल भी पिछले साल की तरह ही काम किया जा रहा है, ताकि पिछले साल के मुकाबले इस साल रिस्पांस टाइम को और अधिक घटाया जा सके.

चारधाम यात्रा मार्ग के चार्ट के जरिए पुलिस को मिल रही रिस्पांस करने में मदद (PHOTO-ETV Bharat)

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