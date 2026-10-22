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पंचकूला में मंत्री की अधिकारियों को फटकार, अवैध कब्जे को लेकर कालका परिषद के JE-ME को कारण बताओ नोटिस

GRIEVANCE MEETING IN PANCHKULA ( ETV Bharat )

पंचकूला: हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बुधवार को लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में आयोजित जिला लोक संपर्क एवं कष्ट निवारण समिति की बैठक में अवैध कब्जे से संबंधित मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए नगर परिषद कालका के कनिष्ठ अभियंता (जेई) और म्युनिसिपल इंजीनियर (एमई) को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए. उन्होंने स्पष्ट किया कि मामले की जांच में जो भी अधिकारी या कर्मचारी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.

पांच शिकायतों का मौके पर निपटारा: बैठक में कुल सात शिकायतें आई, जिनमें से पांच का मौके पर निपटारा किया गया, जबकि शेष दो शिकायतों के शीघ्र समाधान के लिए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए. इस अवसर पर उपायुक्त सतपाल शर्मा, राज्यसभा सांसद रेखा शर्मा, कालका की विधायक शक्ति रानी शर्मा, महापौर श्याम लाल बंसल और हरियाणा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे.