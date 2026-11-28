पानीपत में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक: मंत्री रणबीर गंगवा ने अधिकारियों को लापरवाही के लिए लगाई फटकार
Grievance Redressal Committee Meeting: बैठक में मंत्री गंगवा ने सुनीं फरियादियों की समस्याएं, कुल 8 शिकायतों का किया निपटारा.
Published : November 28, 2026 at 11:31 AM IST
पानीपत: पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक हुई. बैठक में जनसमस्याओं से संबंधित शिकायतों पर सुनवाई करते हुए अधिकारियों को लापरवाही बरतने पर कड़ी फटकार लगाई गई. बैठक में टीडीआई कंस्ट्रक्शन और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) से संबंधित शिकायतें प्रमुख रूप से उठाई गईं. मंत्री ने टीडीआई मामले में अगली बैठक तक कार्रवाई करने के निर्देश दिए, वहीं एचएसवीपी के एसडीओ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की सिफारिश की गई.
बैठक में कुल 8 शिकायतें हल: मंत्री रणबीर गंगवा ने बताया कि बैठक में कुल 15 शिकायतें रखी गई थीं, जिनमें से 8 का निपटारा कर दिया गया जबकि, 7 शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है. इनकी अगली बैठक में समीक्षा की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार हर महीने जिला स्तर पर ऐसी बैठकें आयोजित कर सीधे जनता की समस्याएं सुनने और उनका समाधान करने का काम कर रही है.
HSVP के SDO पर कार्रवाई की सिफारिश: एचएसवीपी से संबंधित शिकायत में जमीन की डिमार्केशन को लेकर लोगों को बार-बार कार्यालय बुलाने और परेशान करने का मामला सामने आया. मंत्री ने कहा कि जमीन की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के बावजूद संबंधित अधिकारी ने लोगों को कई बार बुलाया. इस मामले में एसडीओ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की सिफारिश की गई है. वहीं टीडीआई कंस्ट्रक्शन से संबंधित शिकायत पर भी अधिकारियों को अगली बैठक तक उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं.
कांग्रेस पर पलटवार: कौशल रोजगार निगम में आरक्षण नहीं देने के कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री रणबीर गंगवा ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में ठेका प्रथा के माध्यम से युवाओं का शोषण होता था. डीसी रेट पर सरकार से मिलने वाले 13 से 14 हजार रुपये में से युवाओं को केवल 8 से 9 हजार रुपये मिलते थे और बाकी राशि बिचौलियों के पास चली जाती थी. भाजपा सरकार ने कौशल रोजगार निगम बनाकर इस व्यवस्था को समाप्त करने और युवाओं को नौकरी की सुरक्षा देने का काम किया है.
उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भी गेस्ट टीचरों की भर्ती बिना आरक्षण के हुई थी. आज भाजपा सरकार ने गेस्ट टीचरों को भी नौकरी की सुरक्षा प्रदान की है. कांग्रेस को दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपने शासनकाल का रिकॉर्ड देखना चाहिए.
महिला आरक्षण का विरोध करने वालों को जनता देगी जवाब: महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस की भूमिका पर मंत्री ने कहा कि सोशल मीडिया पर सामने आई बातों की जांच करवाई जाएगी अगर कोई दोषी पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार महिला सशक्तिकरण के लिए लगातार कदम उठा रही है. महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, जबकि हरियाणा में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है.
मंत्री ने कहा कि महिला आरक्षण कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं होना चाहिए. सभी राजनीतिक दलों को एकजुट होकर इस बिल का समर्थन करना चाहिए, ताकि महिलाओं को उनका अधिकार मिल सके. उन्होंने कहा कि आधी आबादी के अधिकारों का विरोध करने वालों को जनता देख रही है.
पंजाब में भाजपा-अकाली गठबंधन करेगी कमाल: पंजाब में भाजपा और अकाली दल के गठबंधन पर मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि ये कोई नया गठबंधन नहीं है, बल्कि दोनों दलों का पुराना राजनीतिक रिश्ता रहा है. पंजाब के लोग मौजूदा हालात से परेशान हैं और नशे की समस्या को लेकर चिंतित हैं. वहां के लोग चाहते हैं कि उनकी आने वाली पीढ़ी नशे की गिरफ्त में न आए. उन्होंने दावा किया कि भाजपा-अकाली गठबंधन आने वाले समय में पंजाब में बेहतर प्रदर्शन करेगा और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने का रास्ता तैयार होगा.
मंत्री रणबीर गंगवा ने जनसमस्याओं के समाधान के साथ अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का संदेश दिया. वहीं महिला आरक्षण, कौशल रोजगार निगम और पंजाब के राजनीतिक गठबंधन पर उनके बयानों ने बैठक को प्रशासनिक के साथ-साथ राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण बना दिया.
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