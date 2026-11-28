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पानीपत में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक: मंत्री रणबीर गंगवा ने अधिकारियों को लापरवाही के लिए लगाई फटकार

ग्रीवेंस कमेटी की बैठक में मंत्री रणबीर गंगवा ने सुनीं फरियादियों की समस्याएं ( ETV Bharat )

पानीपत: पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक हुई. बैठक में जनसमस्याओं से संबंधित शिकायतों पर सुनवाई करते हुए अधिकारियों को लापरवाही बरतने पर कड़ी फटकार लगाई गई. बैठक में टीडीआई कंस्ट्रक्शन और हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (HSVP) से संबंधित शिकायतें प्रमुख रूप से उठाई गईं. मंत्री ने टीडीआई मामले में अगली बैठक तक कार्रवाई करने के निर्देश दिए, वहीं एचएसवीपी के एसडीओ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की सिफारिश की गई.

पीडब्ल्यूडी मंत्री, रणबीर गंगवा (ETV Bharat) बैठक में कुल 8 शिकायतें हल: मंत्री रणबीर गंगवा ने बताया कि बैठक में कुल 15 शिकायतें रखी गई थीं, जिनमें से 8 का निपटारा कर दिया गया जबकि, 7 शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है. इनकी अगली बैठक में समीक्षा की जाएगी. उन्होंने कहा कि सरकार हर महीने जिला स्तर पर ऐसी बैठकें आयोजित कर सीधे जनता की समस्याएं सुनने और उनका समाधान करने का काम कर रही है.

HSVP के SDO पर कार्रवाई की सिफारिश: एचएसवीपी से संबंधित शिकायत में जमीन की डिमार्केशन को लेकर लोगों को बार-बार कार्यालय बुलाने और परेशान करने का मामला सामने आया. मंत्री ने कहा कि जमीन की स्थिति स्पष्ट नहीं होने के बावजूद संबंधित अधिकारी ने लोगों को कई बार बुलाया. इस मामले में एसडीओ के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करने की सिफारिश की गई है. वहीं टीडीआई कंस्ट्रक्शन से संबंधित शिकायत पर भी अधिकारियों को अगली बैठक तक उचित कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. कांग्रेस पर पलटवार: कौशल रोजगार निगम में आरक्षण नहीं देने के कांग्रेस के आरोपों पर मंत्री रणबीर गंगवा ने पलटवार किया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासनकाल में ठेका प्रथा के माध्यम से युवाओं का शोषण होता था. डीसी रेट पर सरकार से मिलने वाले 13 से 14 हजार रुपये में से युवाओं को केवल 8 से 9 हजार रुपये मिलते थे और बाकी राशि बिचौलियों के पास चली जाती थी. भाजपा सरकार ने कौशल रोजगार निगम बनाकर इस व्यवस्था को समाप्त करने और युवाओं को नौकरी की सुरक्षा देने का काम किया है. उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भी गेस्ट टीचरों की भर्ती बिना आरक्षण के हुई थी. आज भाजपा सरकार ने गेस्ट टीचरों को भी नौकरी की सुरक्षा प्रदान की है. कांग्रेस को दूसरों पर सवाल उठाने से पहले अपने शासनकाल का रिकॉर्ड देखना चाहिए.