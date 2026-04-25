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गुरुग्राम में इस बार नहीं होगा जलभराव? कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने बताया पूरा प्लान, बूचड़खानों के निरीक्षण से मचा हड़कंप

नूंह: शुक्रवार को नूंह में ग्रीवेंस कमेटी की बैठक हुई. कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने लोगों की समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को मौके पर समाधान करने के निर्देश दिए. कुल 17 शिकायतें सामने आईं, जिनमें से 12 का उसी समय निस्तारण कर दिया गया. बाकी 5 मामलों को संबंधित विभागों को सौंपते हुए साफ कहा गया कि जल्द रिपोर्ट दी जाए. बैठक के दौरान अधिकारियों की जवाबदेही भी तय की गई, जिससे साफ संदेश गया कि लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं होगी. स्थानीय लोगों के लिए यह बैठक राहत भरी रही, क्योंकि कई लंबित मामलों का तुरंत हल निकल आया.

बिजली-पानी पर सवाल, मंत्री ने बताया प्लान: बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में मंत्री ने मेवात क्षेत्र में बिजली और पानी की समस्या को स्वीकार किया. उन्होंने कहा कि चुनौतियां जरूर हैं, लेकिन सरकार लगातार समाधान की दिशा में काम कर रही है. खास तौर पर जल संकट को देखते हुए एक नई योजना तैयार की जा रही है, जिसमें बरसाती पानी को स्टोर कर सिंचाई में इस्तेमाल करने पर जोर रहेगा. साथ ही नहरों के जरिए पानी निकासी और जरूरत पड़ने पर यमुना से जोड़ने जैसे विकल्प भी देखे जा रहे हैं. इस प्लान का मकसद गुरुग्राम में जलभराव कम करना और मेवात के किसानों को पानी उपलब्ध कराना है.

गुरुग्राम में इस बार नहीं होगा जलभराव? कैबिनेट मंत्री राव नरबीर ने बताया पूरा प्लान (Etv Bharat)

KMP एक्सप्रेसवे के आसपास बसेंगे नए शहर: मंत्री ने KMP Expressway को लेकर बड़ा अपडेट दिया. उन्होंने बताया कि इसके आसपास पांच नए शहर बसाने की योजना तेजी से आगे बढ़ रही है. हाल ही में इस पर उच्चस्तरीय बैठक भी हो चुकी है और जल्द नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई जाएगी. HSIIDC के जरिए जमीन चिन्हित करने का काम चल रहा है, ताकि निवेशकों को आसानी से प्लॉट मिल सके. एक्सप्रेसवे के दोनों ओर दो-दो किलोमीटर तक टाउनशिप विकसित करने की योजना है, जिससे मेवात इलाके में रोजगार और विकास दोनों को रफ्तार मिलने की उम्मीद है.