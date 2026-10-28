ETV Bharat / state

'कांग्रेस को केवल सत्ता का चस्का, जनता के विश्वास के बिना नहीं मिलती कुर्सी'- कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा

Grievance Committee Meeting ( ETV Bharat )

चरखी दादरी: हरियाणा के सहकारिता एवं जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता जनता के विश्वास से मिलती है, केवल कुर्सी की चाह रखने से नहीं. उन्होंने कहा कि पार्टी को केवल सत्ता का चस्का है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा को प्राथमिकता देती है. ये बात उन्होंने चरखी दादरी में जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कही.

चरखी दादरी में कष्ट निवारण समिति की बैठक: कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बताया कि जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में कुल 12 शिकायतें रखी गईं, जिनमें से 6 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया. शेष शिकायतों को आगामी बैठक के लिए लंबित रखा गया है. उन्होंने कहा कि बैठक में आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और संबंधित अधिकारियों को उनके समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए.