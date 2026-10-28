'कांग्रेस को केवल सत्ता का चस्का, जनता के विश्वास के बिना नहीं मिलती कुर्सी'- कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा
कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने कष्ट निवारण समिति की बैठक में लोगों की समस्याएं सुनी. इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा.
Published : October 28, 2026 at 9:36 AM IST
चरखी दादरी: हरियाणा के सहकारिता एवं जेल मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कांग्रेस पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सत्ता जनता के विश्वास से मिलती है, केवल कुर्सी की चाह रखने से नहीं. उन्होंने कहा कि पार्टी को केवल सत्ता का चस्का है, जबकि भारतीय जनता पार्टी जनता की सेवा को प्राथमिकता देती है. ये बात उन्होंने चरखी दादरी में जिला कष्ट निवारण समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता करने के बाद कही.
चरखी दादरी में कष्ट निवारण समिति की बैठक: कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अरविंद शर्मा ने बताया कि जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक में कुल 12 शिकायतें रखी गईं, जिनमें से 6 का मौके पर ही समाधान कर दिया गया. शेष शिकायतों को आगामी बैठक के लिए लंबित रखा गया है. उन्होंने कहा कि बैठक में आमजन की समस्याओं को गंभीरता से सुना गया और संबंधित अधिकारियों को उनके समाधान के लिए आवश्यक निर्देश दिए गए.
चकबंदी की समस्या पर जिला राजस्व अधिकारी को सख्त निर्देश: बैठक के दौरान पैतावास खुर्द निवासी महेंद्र सिंह और सुरेश कुमार ने अपनी चकबंदी संबंधी समस्या मंत्री के समक्ष रखी. शिकायत पर संज्ञान लेते हुए कैबिनेट मंत्री अरविंद शर्मा ने जिला राजस्व अधिकारी को अगली बैठक से पहले समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए. मंत्री ने सख्त लहजे में कहा कि यदि अगली बैठक से पहले शिकायत का समाधान नहीं हुआ तो संबंधित अधिकारी सख्त कार्रवाई के लिए तैयार रहें. उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट किया कि आमजन की समस्याओं के निपटारे में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए.
कांग्रेस की दिल्ली रैली पर साधा निशाना: कांग्रेस की प्रस्तावित दिल्ली रैली और भाजपा की यात्राओं को लेकर पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि भाजपा के लिए जनता के बीच जाना कोई नई बात नहीं, बल्कि उसकी नियमित कार्यशैली का हिस्सा है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक चलाए गए सेवा पखवाड़े का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें लोगों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया.
भाजपा केवल वादे नहीं करती, बल्कि संकल्प लेकर उन्हें पूरा करने का प्रयास करती है. विधानसभा चुनाव के दौरान किए गए 217 संकल्पों में से 76 पूरे किए जा चुके हैं. कांग्रेस पार्टी सत्ता हासिल करने की जल्दबाजी में है, लेकिन जनता का विश्वास जीते बिना लोकतंत्र में सत्ता प्राप्त नहीं की जा सकती. -अरविंद शर्मा, कैबिनेट मंत्री
ईवीएम और चुनाव आयोग को लेकर कांग्रेस पर सवाल: ईवीएम और संवैधानिक संस्थाओं को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए अरविंद शर्मा ने कहा कि लोकसभा चुनाव 2024 में हरियाणा में कांग्रेस को पांच सीटें मिली थीं, तब पार्टी ने चुनाव आयोग, मतदाता सूची और ईवीएम पर इस तरह के सवाल नहीं उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करने लगी. मंत्री ने इसे कांग्रेस का दोहरा रवैया बताया.
खड़गे के बयान पर भी दी प्रतिक्रिया: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस भारतीय संस्कृति और बुजुर्गों के सम्मान की मर्यादा का ध्यान नहीं रख रही है. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर अतीत में कांग्रेस नेताओं की ओर से की गई टिप्पणियों का जिक्र करते हुए कहा कि जनता ऐसे बयानों को देखती है और समय आने पर अपना जवाब देती है. कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राजनीतिक दलों को जनता के विश्वास और लोकतांत्रिक मर्यादाओं को प्राथमिकता देनी चाहिए.
ये भी पढ़ें- कांग्रेस के 'वोट बचाओ, देश बचाओ' अभियान के सामने बीजेपी ने खोला मोर्चा, कितनी कारगर साबित होगी ये रणनीति?
ये भी पढे़ं- मनोहर लाल की कांग्रेस को नसीहत, 'आलोचना करते समय मर्यादाओं का ध्यान जरूरी', अरविंद शर्मा बोले- 'जल्दबाजी में कांग्रेस'