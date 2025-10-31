ETV Bharat / state

'भूपेंद्र हुड्डा के राज में लोगों को पलायन करना पड़ता था', करनाल धान घोटाला पर बोले रणबीर गंगवा- 'दोषी पर होगी सख्त कार्रवाई'

Karnal Grievance Redressal Committee: कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने धान घोटाले पर कार्रवाई की बात कही और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधा.

By ETV Bharat Haryana Team

Published : October 31, 2025 at 8:56 PM IST

करनाल: शुक्रवार को करनाल में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया. बैठक की अध्यक्षता कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने की. बैठक में 13 शिकायतें रखी गई. जिनमें से 8 का मौके पर निपटारा किया गया. 5 शिकायतों को अगली मीटिंग के लिए रखा गया है. अधिकारियों से उनकी रिपोर्ट मांगी गई है. जिसके बाद उनका निपटारा किया जाएगा. मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि "हमने अधिकारियों को विशेष निर्देश दिए हैं कि अगर कुछ छोटी-मोटी शिकायत है, तो उसका निपटारा अधिकारी अपने स्तर पर ही करें."

करनाल में राइस मिल घोटाला पर होगी कार्रवाई? करनाल में राइस मिल धान घोटाले पर जब उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि "भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भ्रष्टाचार की कोई जगह नहीं है. अगर कोई भी इस प्रकार भ्रष्टाचार करता है, तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी." उनसे सवाल किया गया कि धान घोटाले में करीब 425 करोड़ रुपये के गबन की बात आ रही हैं. जिसमें बड़े अधिकारी और विधायक पर आरोप लगाया जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि "आरोप तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन जो चीज सामने आई हैं. उसकी जांच होगी. अगर कोई इसमें दोषी पाया जाता है, तो हमारी सरकार उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी."

करनाल धान घोटाला पर बोले रणबीर गंगवा- 'दोषी पर होगी सख्त कार्रवाई' (Etv Bharat)

अमेरिका से डिपोर्ट युवाओं के मुद्दे पर प्रतिक्रिया: अमेरिका से डिपोर्ट होकर वापस आए युवकों पर उन्होंने कहा कि "हरियाणा विधानसभा में हमने इसके लिए एक्ट भी बनाया है और बिल भी पास किया है. अगर कोई युवा बाहर जाना चाहता है, तो नियम के अनुसार जाए. अगर कोई डंकी रूट से बाहर जाता है, तो सभी देश के अपने कानून होते हैं. वो उस आधार पर कार्रवाई करते हैं. युवा किसी के झांसे में आकर इस प्रकार से जाने का काम ना करें."

कुमारी सैलजा के बयान पर किया पलटवार: कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा था कि हरियाणा में सरकार कौन चला रहा है इसका हिसाब नहीं है. इस बयान पर कैबिनेट मंत्री ने कहा "वो कांग्रेस की बात करती होंगी. उनकी सरकार सिर्फ ऊपर से चलती थी. भारतीय जनता पार्टी की सरकार ट्रांसपेरेंसी से चल रही है. हम जो कहते हैं. उसे पूरा करने का काम करते हैं.

किसानों का कहना है कि इस बार धान का उत्पादन कम हुआ है, लेकिन अनाज मंडी में धान ज्यादा मात्रा में पहुंचा है. किसानों के मुताबिक दूसरे राज्यों के लोग हरियाणा की मंडी में धान बेच रहे हैं. जिसके चलते उनको नुकसान हो रहा है. इस पर मंत्री ने कहा "हमारे किसान पोर्टल पर अपनी फसल का पंजीकरण करते हैं. आप लोग जिस तरफ इशारा कर रहे हैं. अगर कोई ऐसी बात होती है या फिर शिकायत मिलती है, तो उनके खिलाफ पहले भी कार्रवाई होती रही है और आगे भी कार्रवाई होगी."

भूपेंद्र हुड्डा पर साधा निशाना: पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर उन्होंने कहा कि "भूपेंद्र हुड्डा के समये में किसानों को एक ₹2 का चेक देकर मजाक किया जाता था. उनकी सरकार 10 सालों तक प्रदेश के अंदर रही है. 1000 करोड़ रुपये उन्होंने किसानों को मुआवजा देने का काम किया है. हमारी सरकार ने पिछले 10 सालों में 15465 करोड़ रुपये का मुआवजा किसानों को दिया है. जहां तक लॉ एवं ऑर्डर की बात है. सभी को याद है कि उनके सरकार के अंदर किस प्रकार के जुल्म होते थे. उनके राज में क्राइम ग्राफ ज्यादा था. जिसमें कमी आई है. भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में लोगों को गांव से पलायन करके जाना पड़ता था."

