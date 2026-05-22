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दिल्ली-एनसीआर ग्रीन टैक्स पर ट्रांसपोर्टरों का चक्का जाम, पानीपत में 200 ट्रक खड़े, करोड़ों का कारोबार प्रभावित

पानीपत: दिल्ली-एनसीआर में लगाए गए ग्रीन टैक्स के विरोध में ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की ओर से घोषित तीन दिवसीय हड़ताल का असर अब पानीपत में भी साफ दिखाई देने लगा है. हड़ताल के दूसरे दिन शुक्रवार को शहर में करीब 150 से 200 ट्रक खड़े रहे, जिससे दिल्ली जाने वाली गाड़ियों का संचालन लगभग पूरी तरह प्रभावित रहा. ट्रकों के पहिए थमने से माल ढुलाई के साथ-साथ करोड़ों रुपये का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है.

ट्रांसपोर्टरों ने बढ़ते टैक्स पर उठाए सवाल: पानीपत ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रधान धर्मवीर मलिक ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि, "पहले प्रति ट्रक ₹3 हजार ग्रीन टैक्स लिया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर ₹5 हजार तक कर दिया गया है. ट्रांसपोर्टरों पर लगातार आर्थिक बोझ बढ़ रहा है. सरकार ने पहले यूरो-4 गाड़ियों को बंद कराकर ट्रांसपोर्टरों को महंगी यूरो-6 गाड़ियां खरीदने के लिए मजबूर किया. एक यूरो-6 ट्रक करीब ₹10 लाख तक महंगा पड़ता है. ऊपर से लगातार बढ़ रहे टैक्स ने कारोबार को मुश्किल में डाल दिया है."

पानीपत में 200 ट्रक खड़े (ETV Bharat)

"ग्रीन टैक्स का हिसाब सार्वजनिक करे सरकार": धर्मवीर मलिक ने सरकार से ग्रीन टैक्स की राशि के उपयोग का ब्यौरा सार्वजनिक करने की मांग भी उठाई. उन्होंने कहा कि, "सरकार बताए कि पहले जो करोड़ों रुपये ग्रीन टैक्स के रूप में वसूले गए, उनका इस्तेमाल प्रदूषण कम करने में कहां किया गया. 21, 22 और 23 मई तक देशभर में ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल जारी रहेगी और इन दिनों दिल्ली में प्रवेश करने वाले ट्रकों की संख्या लगभग शून्य रहेगी. सरकार को हड़ताल से पहले और बाद के प्रदूषण स्तर की तुलना सार्वजनिक करनी चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि प्रदूषण का कारण केवल ट्रांसपोर्ट सेक्टर नहीं है."